मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म; ट्विटरला भारतात नवा पर्याय, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

कोल्हापूर : मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मची संख्या देश आणि जगात सतत वाढत आहे. त्यांच्यामध्ये ट्विटर सर्वात लोकप्रिय आहे. परंतु आता लोक इतर ऑप्शनही शोधत आहेत. लोकप्रिय असलेल्या मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि भारत सरकारचे यापूर्वी काही वाद होते. ज्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांसहित कोट्यावधी लोकांनी त्याचे पर्याय शोधण्यास सुरवात केली. अशा परिस्थितीत इतर बर्‍याच अॅप्सच्या लोकप्रियतेत झपाट्याने वाढ झाली. त्यापैकी, सर्वात नेटिव्ह ट्विटर म्हणून ओळखले जाणारे कू अॅप डाउनलोड केल्या गेले. आज आपण अशा काही मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मविषयी सांगत आहोत. जे देशातील ट्विटरला पर्याय ठरू शकतात. कू अ‍ॅप हे मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म देशात जोरदार धुमाकुळ घालत आहे. बरेच मंत्री आणि सेलिब्रेटीही हे अ‍ॅप वापरत आहेत. ज्यामुळे त्याची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांत या अ‍ॅपच्या वापरामध्ये वाढ झाली आहे. लोक ट्विटरची मूळ आवृत्ती म्हणून विचार करीत आहेत. हे अ‍ॅप मेड इन इंडिया आहे. हे बर्‍याच भारतीय भाषांमध्ये वापरले जाऊ शकते, ज्यामुळे ते अधिक विशेष बनत आहे. टंब्लर हे अ‍ॅप देशात आणि जगात खूप वापरले जात आहे. याहूकडे मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म आहे. जगातील कोट्यावधी लोक हे प्लॅटफॉर्म वापरतात. या प्लॅटफॉर्मवर आपण मजकूर, फोटो, व्हिडिओ, दुवे शेअर करू शकता. ते वापरणे सोपे आहे. हा ट्विटरचा जगभरातला सर्वात मोठा स्पर्धक मानला जातो. प्लर्क या मायक्रो ब्लॉगिंग अॅपची स्थापना मे 2008 मध्ये झाली होती. हा प्लॅटफॉर्मही ट्विटरप्रमाणे काम करते. तथापि, त्याची काही वैशिष्ट्ये देखील अद्वितीय आहेत. या प्लॅटफॉर्मवर आपण २१० कॅरेक्टरपर्यंत मजकूर शेअर करू शकता. जो की ट्विटरपेक्षा अधिक आहे. येत्या काही दिवसांत वापरकर्त्यांची संख्याही वेगाने वाढू शकते.

