Tyre Air Filling Tips : गाडीच्या टायरसाठी नायट्रोजन की रेग्युलर हवा? काय आहे बेस्ट, हवा भरण्याआधी जाणून घ्या कुठे वाचतात जास्त पैसे

गाडी सर्व्हिसिंगसाठी गेलात की तेथील लोक तुम्हाला एकच सल्ला देतात, "साहेब, टायरमध्ये नायट्रोजन भरा." यामुळे टायरची लाइफ वाढते, मायलेज वाढते आणि पंक्चर कमी होतात असे दावे केले जातात. पण खरंच नायट्रोजन इतका फायदेशीर आहे का? चला सोप्या भाषेत समजून घेऊया..सामान्य हवेतही असते नायट्रोजनआपण रोज भरत असलेल्या हवेत आधीच ७८ टक्के नायट्रोजन असते. फक्त २१ टक्के ऑक्सिजन आणि थोडे इतर वायू असतात. मात्र सर्व्हिस सेंटरमध्ये दिले जाणारे नायट्रोजन जवळजवळ १०० टक्के शुद्ध असते. म्हणजे फरक मुख्यत्वे शुद्धता आणि कोरडेपणात आहे.नायट्रोजनचे मुख्य फायदेसामान्य हवेतील ओलावा टायर गरम झाल्यावर वाफ होते आणि दाब वर-खाली होतो. नायट्रोजन कोरडे असल्याने दाब स्थिर राहतो. यामुळे लांबच्या प्रवासात किंवा उन्हाळ्यात टायर जास्त गरम होत नाहीत. शिवाय नायट्रोजनचे कण मोठे असल्याने ते टायरमधून हळूहळू बाहेर पडतात, त्यामुळे हवा लवकर कमी होत नाही..खर्च आणि उपलब्धताचार टायरमध्ये नायट्रोजन भरण्यासाठी १०० ते १५० रुपये खर्च येतो. सामान्य हवा मात्र बहुतेक पेट्रोल पंपावर मोफत मिळते. लहान शहरं, गावं किंवा महामार्गावर नायट्रोजन मिळणेही कठीण असते. कधी फायदेशीर ठरते नायट्रोजन?जो रोज महामार्गावर किंवा वेगाने गाडी चालवतो, त्यांच्यासाठी नायट्रोजन चांगला पर्याय असू शकतो. यामुळे टायरचा दाब स्थिर राहतो आणि फुटण्याचा धोका कमी होतो. मोटरस्पोर्ट्स आणि विमानांमध्ये याच कारणासाठी नायट्रोजन वापरला जातो..शहरी वापरासाठी नॉर्मल हवा पुरेशीदररोज शहरात कमी अंतर चालवणाऱ्यांसाठी नॉर्मल हवा पूर्णपणे पुरेशी आहे. नियमित दाब तपासणे आणि वेळेवर हवा भरल्यास टायर चांगले चालतात. एकदा नायट्रोजन भरल्यानंतर पुन्हा नॉर्मल हवा भरली तर त्याचे फायदे कमी होतात.अशात काय करावे?टायर नेहमी योग्य दाबात ठेवा. महामार्गावर जास्त वापर असेल तर नायट्रोजनचा विचार करा. अन्यथा साधी हवाच सोयीची आणि economical आहे. टायरची काळजी घ्या, गाडी सुरक्षित राहील.