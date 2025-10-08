Nobel Prize 2025 : क्वांटम संशोधनाला सलाम! जगाला आश्चर्यकारक फायदा; तीन शास्त्रज्ञांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर

Nobel Prize in Physics 2025 : यंदाचा भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क (83), मिशेल एच. डेव्होरेट (72) आणि जॉन एम. मार्टिनिस (67) या तीन शास्त्रज्ञांना जाहीर झाला आहे. 1980 च्या दशकात केलेल्या त्यांच्या क्वांटम टनलिंगवरील संशोधनाने डिजिटल संवाद आणि संगणन क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. या संशोधनाने सूक्ष्म क्वांटम विश्वातील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांचा मानवी स्तरावर उपयोग दाखवला, ज्यामुळे क्वांटम संगणक आणि संवेदनशील मापन उपकरणांचा पाया रचला गेला..जॉन क्लार्क यांनी फोनवरून व्यक्त केलेल्या भावना खूपच उत्साहपूर्ण होत्या. "हा पुरस्कार मिळेल असा विचार माझ्या मनात कधीच आला नव्हता. सकाळी माझ्या मुलीचा फोन आला आणि माझ्या ईमेलमध्ये शेकडो संदेश पाहून मी थक्क झालो," असे त्यांनी सांगितले. क्लार्क यांनी कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले येथे तर मार्टिनिस आणि डेव्होरेट यांनी सांता बार्बरा आणि येल विद्यापीठात संशोधन केले..इन्स्टाग्रामवर रिल्स अन् फोटो शेअर करताय? मग तुम्हालाही मिळू शकतो ‘Insta Rings’ पुरस्कार, काय आहे प्रोसेस? पाहा एका क्लिकवर.मजेदार बाब म्हणजे पुरस्काराची घोषणा झाल्यावर मार्टिनिस गाढ झोपेत होते. त्यांची पत्नी जीन यांनी सांगितले की यापूर्वी ते पुरस्काराच्या घोषणेसाठी रात्रभर जागायचे, पण यावेळी त्यांनी झोपेला प्राधान्य दिले. अखेर पत्नीने त्यांना उठवून ही आनंदाची बातमी सांगितली. डेव्होरेट यांच्याशी तात्काळ संपर्क होऊ शकला नाही..Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या मुलीकडून मागितले न्यूड फोटो; ऑनलाइन गेम खेळताना अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर.....नोबेल समितीचे अध्यक्ष ओले एरिक्सन यांनी सांगितले, "क्वांटम मेकॅनिक्स हे आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पाया आहे. या शास्त्रज्ञांनी सूक्ष्म विश्वातील गुंतागुंत मानवी उपयोगासाठी सुलभ केली." या संशोधनामुळे क्वांटम संगणक, चुंबकीय क्षेत्र मापन आणि क्रिप्टोग्राफीमध्ये प्रगती शक्य झाली आहे. अमेरिकन फिजिकल सोसायटीचे सीईओ जोनाथन बॅगर यांनी या संशोधनाला "मानवी स्तरावर क्वांटमचे चमत्कार दाखवणारे" असे संबोधले..बिग बिलियन डे सेल संपताच येतोय दिवाळी Big Bang Sale; फ्लिपकार्टवर डिस्काउंट पाऊस, 'या' तारखेला सुरुवात..ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.हा पुरस्कार 10 डिसेंबरला स्टॉकहोम येथे दिला जाईल. यंदाच्या नोबेल घोषणांमध्ये औषधशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांतता पुरस्कारांचाही समावेश आहे, तर 13 ऑक्टोबरला अर्थशास्त्राचा पुरस्कार जाहीर होईल..FAQsWho won the 2025 Nobel Prize in Physics?2025 चा भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार कोणाला मिळाला?जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस यांना क्वांटम टनलिंगवरील संशोधनासाठी हा पुरस्कार मिळाला.What was the focus of the Nobel-winning research?नोबेल विजेत्या संशोधनाचा मुख्य विषय काय होता?क्वांटम मेकॅनिक्समधील सूक्ष्म प्रक्रियांचा मानवी स्तरावर उपयोग दाखवणारे क्वांटम टनलिंग हे संशोधन होते.How does this research impact technology?या संशोधनाचा तंत्रज्ञानावर काय परिणाम आहे?हे संशोधन क्वांटम संगणक, संवेदनशील मापन उपकरणे आणि क्रिप्टोग्राफीमध्ये प्रगती साधते.When and where will the Nobel Prize ceremony take place?नोबेल पुरस्कार सोहळा कधी आणि कुठे होईल?पुरस्कार सोहळा 10 डिसेंबर 2025 रोजी स्टॉकहोम येथे होईल.Why is quantum tunneling significant?क्वांटम टनलिंग का महत्त्वाचे आहे?क्वांटम टनलिंगमुळे सूक्ष्म कण अशक्यप्राय भिंतींमधून जाऊ शकतात, ज्याचा डिजिटल तंत्रज्ञानात उपयोग होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.