विज्ञान-तंत्र

Nobel Prize 2025 : क्वांटम संशोधनाला सलाम! जगाला आश्चर्यकारक फायदा; तीन शास्त्रज्ञांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर

Nobel Prize 2025 Physics Awards : जॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि जॉन मार्टिनिस यांना क्वांटम टनलिंग संशोधनासाठी 2025 चा भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर.
Nobel Prize 2025 Physics Awards

Nobel Prize 2025 Physics Awards

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Nobel Prize in Physics 2025 : यंदाचा भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क (83), मिशेल एच. डेव्होरेट (72) आणि जॉन एम. मार्टिनिस (67) या तीन शास्त्रज्ञांना जाहीर झाला आहे. 1980 च्या दशकात केलेल्या त्यांच्या क्वांटम टनलिंगवरील संशोधनाने डिजिटल संवाद आणि संगणन क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. या संशोधनाने सूक्ष्म क्वांटम विश्वातील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांचा मानवी स्तरावर उपयोग दाखवला, ज्यामुळे क्वांटम संगणक आणि संवेदनशील मापन उपकरणांचा पाया रचला गेला.

Loading content, please wait...
global news
Physics
nobel prize

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com