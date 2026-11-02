२००MP कॅमेरा ते १०,०००mAh बॅटरी! नोव्हेंबरमध्ये स्मार्टफोनचा मोठा धमाका; पाहा मार्केटमध्ये कोणते नवीन फोन येणार

सणसुद आली की बऱ्याच वस्तूंवर डिस्काउंट मिळायला लागतात. कपडे, चप्पल, ब्युटी प्रोडक्ट्स; तुम्ही जे नाव घ्याल त्यावर डिस्काउंट्स मिळतात. मात्र, ग्राहकांचं सर्वात जास्त लक्ष हे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर असतं. तुम्हालाही जर तुमचा जुना फोन बदलायचा असेल, तर सध्या बऱ्याच बड्या मोबाईल कंपन्यांनी एकापेक्षा एक नवीन डील्स आणि नवीन स्मार्टफोन्स बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे. .OnePlus, Realme आणि Xiaomi चे फोनRealme 17 Pro सीरिजमध्ये २०० मेगापिक्सेलचा कॅमेरा, १६५Hz डिस्प्ले आणि १०,०००mAh पर्यंतची बॅटरी मिळण्याची शक्यता आहे. OnePlus 16R मध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, ८,५००mAh बॅटरी आणि १२०W फास्ट चार्जिंग मिळू शकते.Xiaomi 18 Pro मध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर, मागील बाजूस अतिरिक्त डिस्प्ले आणि दोन २०० मेगापिक्सेल कॅमेरे मिळण्याची अपेक्षा आहे..Motorola आणि Vivo चे नवे फोनMotorola Signature 27 हा स्मार्टफोन ५ नोव्हेंबरला लॉन्च होऊ शकतो. यात Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर आणि ५० मेगापिक्सेलचा Sony LYTIA कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय Moto G47 Power 5G मध्ये ७,०००mAh बॅटरी, तर Edge 70 Neo 5G मध्ये १४४Hz AMOLED डिस्प्ले मिळू शकतो..Vivo कंपनी X500 सीरिजमधील X500 5G, X500 Pro आणि X500 Pro Max हे फोन आणू शकते. यातील Pro Max मॉडेलमध्ये २०० मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो कॅमेरा आणि ८,०००mAh बॅटरी मिळण्याची चर्चा आहे. Vivo V80 FE आणि Y32 5G हे फोनही लॉन्च होऊ शकतात..बजेटमध्येही नवे पर्यायकमी किमतीत फोन शोधणाऱ्यांसाठी Karbonn Rebel 5G, POCO X8s 5G, Wobble Speed 5G, itel A300 Plus आणि Tecno Spark 50C हे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. यातील Karbonn फोनची किंमत २० हजार रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.