विज्ञान-तंत्र

२००MP कॅमेरा ते १०,०००mAh बॅटरी! नोव्हेंबरमध्ये स्मार्टफोनचा मोठा धमाका; पाहा मार्केटमध्ये कोणते नवीन फोन येणार

नोव्हेंबर २०२६ मध्ये भारतात १५ हून अधिक स्मार्टफोन लॉन्च होण्याची शक्यता. Motorola, Vivo, OnePlus, Xiaomi आणि Realme च्या नव्या फोनचे संभाव्य फीचर्स जाणून घ्या.
New Smartphone Launch November 2026

New Smartphone Launch November 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सणसुद आली की बऱ्याच वस्तूंवर डिस्काउंट मिळायला लागतात. कपडे, चप्पल, ब्युटी प्रोडक्ट्स; तुम्ही जे नाव घ्याल त्यावर डिस्काउंट्स मिळतात. मात्र, ग्राहकांचं सर्वात जास्त लक्ष हे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर असतं. तुम्हालाही जर तुमचा जुना फोन बदलायचा असेल, तर सध्या बऱ्याच बड्या मोबाईल कंपन्यांनी एकापेक्षा एक नवीन डील्स आणि नवीन स्मार्टफोन्स बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे.

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