आता प्रवासाला जाताना राहा बिनधास्त; घेऊ नका टेन्शन; तुमच्या Whats App वर येईल ट्रेनची सर्व माहिती 

नागपूर: ट्रेनने प्रवासाला जाताना अनेकदा आपली ट्रेन वेळेत आहे का? आतापर्यंत ट्रेन कुठे आहे? किती अंतर अजून जायचेय? याबद्दल आपल्याला नेहमीच चिंता असते. म्हणूनच आता Railofy याद्वारे आता तुम्हाला एक विशेष सुविधा मिळणार आहे. ही सेवा मुंबई बेस्ट स्टार्टअप कंपनी Railofy ने सुरू केली आहे. ज्याच्या मदतीने तुम्हाला रेल्वे प्रवासादरम्यान वास्तविक वेळेची अपडेट जाणून घेण्याची गरज नाही, पण Whats App वरच सर्व अपडेट मिळतील. चला ही सेवा कशी वापरावी ते जाणून घेऊया. मुंबई बेस्ट स्टार्टअप कंपनी Railofy ने प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही सेवा सुरू केली आहे. या सेवेच्या सहाय्याने प्रवाशांना रेल्वे प्रवासाची माहिती Whats App वरच मिळणार आहे. तसेच पीएनआर स्टेटसबद्दलही माहिती मिळू शकेल. आपली ट्रेन कोणत्या वेळी पोहोचेल आणि किती उशीर झाला? Whats App मेसेजवरच तुम्हाला ही सर्व अपडेट्स मिळतील. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी चॅलेंजमध्ये पुरुषचं का हरतात? फक्त एक नंबर सेव्ह करा ट्रेनची वास्तविक वेळ जाणून घेण्यासाठी आपल्याला फक्त आपल्या फोनमध्ये '+ 91-9881193322' नंबर सेव्ह करावा लागेल. यानंतर आपल्याला या क्रमांकावर 10-अंकी पीएनआर क्रमांक पाठवावा लागेल. ट्रेनशी संबंधित सर्व माहिती तुम्हाला पीएनआर पाठविल्यानंतर काही सेकंदातच संदेशाद्वारे उपलब्ध होईल. Railofy ची वैशिष्ट्ये Railofy या अप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला ट्रेनशी संबंधित बरीच महत्वाची माहिती मिळेल ज्यामुळे तुम्हाला ट्रेनचे वास्तविक वेळेचे अपडेट कळतील. तसेच, जर तुम्हाला ही सेवा वापरणे थांबवायचे असेल तर त्यासाठी तुम्हाला फक्त STOP लिहून संदेश पाठवावा लागेल. त्यानंतर ते बंद होईल. गूगल प्ले स्टोअरवर Railofy अ‍ॅप विनामूल्य डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. संकलन आणि संपादन - अथर्व महांकाळ

Web Title: Now know your train status on Whatsapp easily