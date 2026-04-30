ओबेन इलेक्ट्रिककडून Rs. 99,999 रूपये या सुरुवातीच्या किमतीत Rorr EVO सुपर बाइक लाँच; दमदार फीचर्स पाहा

एआय-आधारित स्मार्ट आयक्यू राइड मोडमुळे १५% अधिक रेंज, ३ सेकंदात ०-४० किमी/तास वेग, १८० किमी आयडीसी रेंज आणि ९० मिनिटांत ०-८०% फास्ट चार्जिंगसह हाय परफॉर्मन्स इलेक्ट्रिक मोटरसायकल
Oben Rorr EVO electric motorcycle

Saisimran Ghashi
Updated on

स्मार्ट आयक्यू सादर, ओबेनचा नवीन एआय राइड मोड, जो १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत अधिक रेंज देतो.

• ३ सेकंदात ०-४० किमी/तास वेग देते, ११० किमी/तास टॉप स्पीड आणि १८० किमी आयडीसी रेंज आणि ०-८० टक्‍के फास्ट चार्जिंग अवघ्या ९० मिनिटांत.

• प्रोप्रायटरी ९ केडब्‍ल्‍यू मोटर, सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव्ह आणि एलएफपी बॅटरीने सज्ज.

• आकर्षक स्ट्रीटफायटर डिझाइन, सेगमेंटमधील सर्वात लांब सीट आणि मोटरसायकलमध्ये पहिल्यांदाच १० लिटर स्टोरेज, जे वास्तविक वापरासाठी अत्यंत उपयुक्त.

• पहिल्या १०,००० ग्राहकांसाठी Rs. 99,999 ही सुरुवातीची किंमत; बुकिंग ७७७ रूपयां मध्ये सुरू आहे.

• देशभरातील ओबेनच्या १५० शोरूम्समध्ये जून २०२६ पासून टेस्ट राइड्स आणि डिलिव्हरी सुरू होणार.

