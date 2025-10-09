Nobel Prize in Chemistry 2025: पॅलेस्टाईन रिफ्यूजी ते केमिस्ट्री नोबेल विनरपर्यंतचा प्रवास..Omar Yaghi यांची डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी

Omar Yaghi Nobel Prize 2025 : जॉर्डनमधील अम्मान येथे एका गरीब पॅलेस्टिनी रिफ्यूजी कुटुंबात जन्मलेल्या ओमर एम. यागी यांनी अशक्य वाटणारे स्वप्न सत्यात उतरवले. १९६५ मध्ये एका छोट्या खोलीत प्राण्यांसोबत राहणाऱ्या कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला.घरात वीज नव्हती, पाण्याची सोय नव्हती आणि पालकांना लिहिता-वाचता येत नव्हते. पण या प्रतिकूल परिस्थितीतही ओमरच्या मनात विज्ञानाची ज्योत पेटली. वयाच्या १०व्या वर्षी शाळेच्या ग्रंथालयात त्यांनी अणु रचनेचे चित्र पाहिले आणि विज्ञानावर त्यांचे प्रेम जडले..वयाच्या १५व्या वर्षी वडिलांच्या सल्ल्याने ओमर अमेरिकेत गेले. तिथल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेने त्यांना घडवले. किराणा सामान पॅक करत, फरशी पुसत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले. न्यू यॉर्कमधील कम्युनिटी कॉलेज ते इलिनॉय विद्यापीठात पीएचडीपर्यंतचा त्यांचा प्रवास खडतर होता. आज ते यूसी बर्कलेचे प्रख्यात शास्त्रज्ञ आहेत. (Who is Omar Yaghi).Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.2025 च्या रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने ओमर यागी यांच्या कार्याचा गौरव झाला. जपानच्या सुसुमु कितागावा आणि ब्रिटिश वंशाच्या रिचर्ड रॉबसन यांच्यासोबत त्यांना हा सन्मान मिळाला. त्यांच्या धातू सेंद्रिय चौकट Metal–organic frameworks (MOFs) या शोधाने वाळवंटातील हवेतून पाणी काढण्याची क्रांतिकारी पद्धत जगाला दिली..WhatsApp Status Questions : व्हॉट्सअॅपचा बदलणार अंदाज! आलं Instagram सारखं फीचर, स्टेटसवरच कळणार 'दिल की बात'.अॅरिझोना वाळवंटात कमी आर्द्रतेतही पाणी साठवण्यात त्यांनी यश मिळवले. “हा प्रवास विज्ञानाच्या सामर्थ्याने शक्य झाला,” असे ६० वर्षीय ओमर म्हणतात. त्यांच्या कहाणीतून एकच संदेश मिळतो..प्रतिकूल परिस्थितीतही मेहनत आणि जिज्ञासा यश मिळवू शकते. रिफ्यूजी खोलीतून नोबेलच्या मंचापर्यंतचा ओमर यागी यांचा प्रवास प्रत्येकाला प्रेरणा देतो..FAQsWho is Omar Yaghi?ओमर यागी कोण आहेत?ओमर यागी हे जॉर्डनमधील पॅलेस्टिनी निर्वासित असून, रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञ आहेत.What did Omar Yaghi win the Nobel Prize for?ओमर यागी यांना नोबेल पुरस्कार कोणत्या शोधासाठी मिळाला?धातू-सेंद्रिय चौकटी (MOFs) विकसित करून वाळवंटातील हवेतून पाणी काढण्याच्या शोधासाठी त्यांना नोबेल मिळाले.Where was Omar Yaghi born?ओमर यागी यांचा जन्म कुठे झाला?ओमर यागी यांचा जन्म जॉर्डनमधील अम्मान येथे एका पॅलेस्तिनी निर्वासित कुटुंबात झाला.How did Omar Yaghi start his scientific journey?ओमर यागी यांनी वैज्ञानिक प्रवास कसा सुरू केला?वयाच्या १०व्या वर्षी शाळेच्या ग्रंथालयात अणु रचनेचे चित्र पाहून त्यांना विज्ञानाची आवड निर्माण झाली.What is the significance of Yaghi’s discovery?यागी यांच्या शोधाचे महत्त्व काय आहे?त्यांच्या शोधामुळे कमी आर्द्रतेच्या वाळवंटी भागातही हवेतून पाणी काढणे शक्य झाले, जे पाणीटंचाईवर उपाय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.