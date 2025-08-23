खुशखबर! Oneplus 13 स्मार्टफोनचा दर उतरला; मिळतोय हजारो रुपयांचा डिस्काउंट; 24GB रॅमचा मोबाईल किंमत फक्त...

मोबाईल प्रेमींसाठी खुशखबर आहेवनप्लस 13 मोबाईलवर बंपर डिस्काउंट मिळतोयचला तर मग जाणून घ्या कुठे सुरुय ऑफर.Oneplus 13 Discount Offer : वनप्लस 13 हा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन पुन्हा एकदा स्वस्त झाला आहे. कंपनीने या फोनच्या किंमतीत तब्बल 5000 रुपयांची कपात केली आहे. याशिवाय बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनसच्या माध्यमातून ग्राहकांना हा फोन आणखी कमी किंमतीत खरेदी करता येणार आहे. 24 जीबी रॅम आणि 1 टीबी स्टोरेजसह येणारा हा फोन Amazon वर आकर्षक सवलतीत उपलब्ध आहे. चला जाणून घेऊया या स्मार्टफोनच्या खास ऑफर्स आणि फीचर्सबद्दल....किंमत आणि ऑफर्सवनप्लस 13 ची सुरुवातीची किंमत 69,999 रुपये होती पण आता 5000 रुपयांच्या कपातीनंतर हा फोन Amazon वर फक्त 64,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. यात तीन स्टोरेज पर्याय आहेत12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज24 जीबी रॅम + 1 टीबी स्टोरेजयाशिवाय जुन्या फोनच्या बदल्यात 33000 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो ज्यामुळे हा स्मार्टफोन आणखी परवडणारा ठरतो..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.वनप्लस 13 फीचर्सवनप्लस 13 मध्ये 6.82 इंचाचा QHD+ ProXDR डिस्प्ले आहे जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा फोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे. Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर ने सुसज्ज असलेला हा फोन 24 जीबी रॅम आणि 1 टीबी स्टोरेजचा पर्याय देतो. याची 6000 mAh बॅटरी 100W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन Android 15 आधारित OxygenOS वर चालतो..Shubhanshu Shukla : अवकाशात खूप भिती वाटते, पण....गगनयान मिशनबद्दल काय बोलले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला? पाहा व्हिडिओ..कॅमेरा आणि परफॉर्मन्सफोटोग्राफीच्या चाहत्यांसाठी वनप्लस 13 मध्ये50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्ससह ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे.सेल्फीसाठी 32 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे..FAQsWhat is the new price of the OnePlus 13 after the discount?वनप्लस १३ ची सवलतीनंतरची नवीन किंमत किती आहे?वनप्लस १३ ची किंमत आता ६४,९९९ रुपयांपासून सुरू आहे.Where can I buy the OnePlus 13 at the discounted price?वनप्लस १३ सवलतीच्या किंमतीत कुठे खरेदी करू शकतो?हा फोन Amazon वर सवलतीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे.What are the key features of the OnePlus 13?वनप्लस १३ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात ६.८२ इंच QHD+ डिस्प्ले, २४ जीबी रॅम, १ टीबी स्टोरेज, ५० मेगापिक्सेल ट्रिपल कॅमेरा आणि ६,००० mAh बॅटरी आहे.Is there an exchange offer available for the OnePlus 13?वनप्लस १३ साठी एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध आहे का?होय, जुन्या फोनच्या बदल्यात ३३,००० रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो.What processor powers the OnePlus 13?वनप्लस १३ मध्ये कोणता प्रोसेसर आहे?यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट प्रोसेसर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.