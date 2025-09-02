OnePlus 15 स्मार्टफोनचा पहिला फोटो लिक; बदलून टाकली डिझाइन, पावरफुल फीचर्स एकदा बघाच

OnePlus 15 Launch : स्मार्टफोन विश्वात क्रांती घडवणाऱ्या वनप्लसने त्यांच्या आगामी फ्लॅगशिप फोन वनप्लस 15 ची पहिली झलक सादर केली आहे. लीक झालेल्या माहितीनुसार हा फोन नाविन्यपूर्ण डिझाईन, मोठी बॅटरी आहे. विशेष म्हणजे कंपनी वनप्लस 14 पूर्णपणे वगळून थेट वनप्लस 15 लाँच करू शकते असे संकेत मिळत आहेत..नवीन डिझाईन, आकर्षक लूकटेक एक्स्पर्टने शेअर केलेल्या फोटोनुसार वनप्लस 15 चे डिझाईन मागील मॉडेल्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. यावेळी गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूलऐवजी चौकोनी आकाराचे कॅमेरा आयलंड असून त्यात तीन सेन्सर्स आणि गोलाकार कडा आहेत. हा फोन ब्लॅक, पर्पल आणि टायटॅनियम रंगांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो ज्यामुळे तो तरुणाईला आकर्षित करेल..Car Launch 2025 : सप्टेंबर महिना कार प्रेमींसाठी एकदम खास! 'या' 5 गाड्यांची होणार धडाकेबाज एन्ट्री.शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज पर्यायवनप्लस 15 मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट 2 (जेन 5) प्रोसेसर असेल जो 2025 च्या सर्वात शक्तिशाली फ्लॅगशिप फोन्सपैकी एक बनवेल. याशिवाय हा फोन खालील रॅम आणि स्टोरेज पर्यायांसह येईल12 जीबी रॅम + 256 जीबी/512 जीबी स्टोरेज16 जीबी रॅम + 256 जीबी/512 जीबी स्टोरेज16 जीबी रॅम + 1 टीबी स्टोरेज (टॉपएंड व्हेरिएंट).Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच.डिस्प्ले आणि बॅटरीची कमालवनप्लस 15 मध्ये 6.78 इंचाचा फ्लॅट LTPO डिस्प्ले असेल ज्याची रिझोल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 165Hz आहे. यामुळे गेमिंग आणि व्हिडिओ अनुभव एकदम स्मूथ होईल. विशेष म्हणजे यात 7000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल जे मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत मोठी गोष्ट आहे.वनप्लस 13 जो 2024 मध्ये 24 जीबी रॅम आणि 6000mAh बॅटरीसह लाँच झाला त्यानंतर थेट वनप्लस 15 च्या लीकमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. कंपनी 14 वगळून 15 लाँच करणार का हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे..FAQs What is the battery capacity of the OnePlus 15?वनप्लस १५ ची बॅटरी क्षमता किती आहे?वनप्लस १५ मध्ये ७०००mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची बॅटरी असेल, जी मागील मॉडेल्सपेक्षा मोठी आहे.What type of display will the OnePlus 15 have?वनप्लस १५ चा डिस्प्ले कोणत्या प्रकारचा असेल?यात ६.७८ इंचाचा फ्लॅट LTPO डिस्प्ले असेल, ज्याची रिझोल्यूशन १.५K आणि रिफ्रेश रेट १६५Hz आहे.Will the OnePlus 14 be launched?वनप्लस १४ लाँच होईल का?लीकनुसार, कंपनी वनप्लस १४ वगळून थेट वनप्लस १५ लाँच करू शकते, परंतु याबाबत स्पष्टता नाही.What are the storage options for the OnePlus 15?वनप्लस १५ चे स्टोरेज पर्याय कोणते आहेत?फोन १२ जीबी/१६ जीबी रॅमसह २५६ जीबी, ५१२ जीबी आणि १ टीबी स्टोरेज पर्यायांमध्ये येईल.What processor will power the OnePlus 15?वनप्लस १५ मध्ये कोणता प्रोसेसर असेल?यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट २ (जेन ५) प्रोसेसर असेल, जो २०२५ चा सर्वात शक्तिशाली प्रोसेसर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.