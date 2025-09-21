Oneplus Sale : चक्क 50% पर्यंत डिस्काउंट! वनप्लसचा सेल सुरू; 'या' 7 प्रीमियम स्मार्टफोनवर 12 हजारची सूट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

वनप्लसने दिवाळी सेलमध्ये प्रीमियम फोनवर मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.OnePlus 13, 13S, 13R आणि Nord मालिकेतील फोनवर विशेष सूट मिळत आहे.ही ऑफर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही ठिकाणी २२ सप्टेंबरपासून उपलब्ध आहे..oneplus mobile discount offers : वनप्लसने आपल्या ग्राहकांसाठी दिवाळीपूर्वी खास फेस्टिव्ह सेलची घोषणा केली आहे. २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या सेलमध्ये OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13S तसेच Nord मालिकेतील स्मार्टफोनवर भरघोस सूट दिली जात आहे. ही ऑफर OnePlus च्या अधिकृत वेबसाइट, Amazon आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध असेल..वनप्लस 13 या फ्लॅगशिप फोनवर सर्वाधिक १२,२५० रुपये पर्यंत सवलत मिळणार आहे. मूळ किंमत ६४,९९९रुपये असलेल्या या फोनची किंमत आता ५७,७४९ रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये ८,००० रुपये थेट सूट आणि ४,२५० रुपयेची बँक ऑफरचा समावेश आहे. OnePlus 13S या मॉडेलवर एकूण ७,२५० रुपयेची बचत होणार असून त्याची किंमत आता ५४,९९९ रुपयेवरून ४७,७४९ रुपये झाली आहे..Retro Photo Prompt For Men : मुलींनी खूप AI फोटो बनवले! आता मुलांची बारी..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...'हे' घ्या 10 प्रॉम्प्ट.त्याचप्रमाणे OnePlus 13R, जो या मालिकेतील सर्वात परवडणारा फोन आहे, तो आता ५००० रुपयेची थेट सूट आणि २,२५० रुपये बँक ऑफरसह फक्त ३५,७४९ रुपयेमध्ये खरेदी करता येणार आहे. Nord मालिकेतील OnePlus Nord 5 आणि Nord CE 5 वरही आकर्षक सवलती दिल्या जात आहेत..Google Chrome बनले सुपरब्राउजर; 10 AI फीचर्सची धमाकेदार एन्ट्री, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.Nord 5 साठी ३,५०० रुपयेची बचत मिळणार असून, तो आता २८,४९९ रुपये मध्ये उपलब्ध आहे. तर Nord CE 5 साठी ३,५०० रुपये सूटनंतर त्याची किंमत २१,४९९ रुपये इतकी झाली आहे. ग्राहकांनी ही संधी साधून आपल्या आवडत्या वनप्लस डिव्हाइसेसवर मोठी बचत करून सणासुदीचा आनंद द्विगुणित करावा, असे आवाहन कंपनीने केले आहे..FAQsWhen does the OnePlus Diwali sale start?वनप्लसचा दिवाळी सेल २२ सप्टेंबरपासून सुरू होतो.What is the maximum discount available in the sale?या सेलमध्ये जास्तीत जास्त ₹१२,२५० ची सूट मिळू शकते.Is the offer available on Amazon?होय, ही ऑफर Amazon वरही उपलब्ध आहे.Which OnePlus phone is the most affordable in this sale?OnePlus 13R हा सेलमधील सर्वात परवडणारा प्रीमियम फोन आहे.Are there additional bank offers with the discount?होय, डिस्काउंटसोबत काही बँक ऑफर्सही उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.