विज्ञान-तंत्र

Mobile Discount Offer : फक्त 15 मिनिट चार्जिंग अन् दिवसभर चालणार OnePlus चा 'हा' ब्रँड मोबाईल; मिळतोय हजारो रुपयांचा डिस्काउंट

OnePlus Nord CE4 Discount Offer : वनप्लस नॉर्ड CE4 हा 100W फास्ट चार्जिंग आणि 5500mAh बॅटरीसह येणारा बजेट स्मार्टफोन आहे.
Mobile Discount Offer : फक्त 15 मिनिट चार्जिंग अन् दिवसभर चालणार OnePlus चा 'हा' ब्रँड मोबाईल; मिळतोय हजारो रुपयांचा डिस्काउंट
esakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • मोबाईल प्रेमींसाठी खुशखबर आहे

  • एक असा मोबाइल आहे जो 15 मिनिट चार्जिंगवर फिवसभार चालतो

  • वनप्लस कंपनीचा हा मोबाईल, याबद्दल वाचा सविस्तर..

तुम्ही सुपरफास्ट चार्जिंग आणि दमदार फीचर्स असलेला स्मार्टफोन शोधत आहात? मग वनप्लस नॉर्ड CE4 तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. हा फोन 100W फास्ट चार्जिंग आणि 5500mAh बॅटरीसह येतो जो केवळ 15 मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये संपूर्ण दिवसाचा बॅकअप देतो असा कंपनीचा दावा आहे. विशेष म्हणजे या फोनची किंमत आता लॉन्चच्या तुलनेत खूपच कमी झाली आहे सोबतच आकर्षक ऑफर्सही उपलब्ध आहेत.

Loading content, please wait...
mobile
Discount
Discount Offer
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
OnePlus
Smartphone Launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com