Mobile Discount Offer : फक्त 15 मिनिट चार्जिंग अन् दिवसभर चालणार OnePlus चा 'हा' ब्रँड मोबाईल; मिळतोय हजारो रुपयांचा डिस्काउंट

मोबाईल प्रेमींसाठी खुशखबर आहेएक असा मोबाइल आहे जो 15 मिनिट चार्जिंगवर फिवसभार चालतोवनप्लस कंपनीचा हा मोबाईल, याबद्दल वाचा सविस्तर...तुम्ही सुपरफास्ट चार्जिंग आणि दमदार फीचर्स असलेला स्मार्टफोन शोधत आहात? मग वनप्लस नॉर्ड CE4 तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. हा फोन 100W फास्ट चार्जिंग आणि 5500mAh बॅटरीसह येतो जो केवळ 15 मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये संपूर्ण दिवसाचा बॅकअप देतो असा कंपनीचा दावा आहे. विशेष म्हणजे या फोनची किंमत आता लॉन्चच्या तुलनेत खूपच कमी झाली आहे सोबतच आकर्षक ऑफर्सही उपलब्ध आहेत..लॉन्चच्या वेळी 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या वनप्लस नॉर्ड CE4 ची किंमत 24,999 रुपये होती. आता Amazon India वर हा फोन फक्त 22,999 रुपयांना मिळत आहे. याशिवाय 1149 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि 21,550 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो. एक्सचेंज ऑफरमधील सूट तुमच्या जुन्या फोनच्या ब्रँड, स्थिती आणि कंपनीच्या पॉलिसीवर अवलंबून आहे..Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅप युजर्ससाठी गुड न्यूज! मोबाईल नंबर न देता करता येणार चॅटिंग; भन्नाट फीचर पाहा एका क्लिकवर.दमदार फीचर्स, आकर्षक डिझाइनवनप्लस नॉर्ड CE4 मध्ये 6.7 इंचाचा फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1100 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 3 चिपसेट, 8GB रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे. फोटोग्राफीसाठी 50MP मुख्य कॅमेरा, 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 16MP सेल्फी कॅमेरा मिळतो. हा फोन अँड्रॉइड 14 आधारित OxygenOS 14 वर चालतो आणि इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सरसह येतो..AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?.केवळ कमी किंमतीतच नाही, तर वनप्लस नॉर्ड CE4 लाइफटाइम डिस्प्ले वॉरंटीसह येतो ज्यामुळे तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहते. जर तुम्ही वनप्लसचे चाहते असाल किंवा प्रीमियम फीचर्ससह बजेट फोन शोधत असाल तर ही संधी सोडू नका.FAQs What is the battery capacity of the OnePlus Nord CE4?वनप्लस नॉर्ड CE4 ची बॅटरी किती आहे?वनप्लस नॉर्ड CE4 मध्ये 5500mAh ची बॅटरी आहे, जी 100W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.Does the OnePlus Nord CE4 support fast charging?वनप्लस नॉर्ड CE4 फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो का?होय, हा फोन 100W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो आणि 15 मिनिटांत पूर्ण दिवस चालतो.What is the current price of the OnePlus Nord CE4 on Amazon India?Amazon India वर वनप्लस नॉर्ड CE4 ची सध्याची किंमत काय आहे?सध्या हा फोन Amazon India वर 22,999 रुपयांना उपलब्ध आहे.What are the camera specifications of the OnePlus Nord CE4?वनप्लस नॉर्ड CE4 चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत?यात 50MP मुख्य कॅमेरा, 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 16MP सेल्फी कॅमेरा आहे.Is there any warranty on the OnePlus Nord CE4 display?वनप्लस नॉर्ड CE4 च्या डिस्प्लेवर काही वॉरंटी आहे का?होय, फोनवर लाइफटाइम डिस्प्ले वॉरंटी उपलब्ध आहे.