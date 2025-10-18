Oneplus Discount : दिवाळी-धनत्रयोदशीला OnePlus ची गोल्डन डील! अर्ध्या किंमतीत मिळू लागलेत हे प्रीमियम मोबाईल, इथे सुरुय ऑफर..एकदा बघाच

Oneplus Mobile Diwali Discount Offer : दिवाळीचा प्रकाश आणि धनत्रयोदशीची समृद्धी साजरी करताना वनप्लसने ग्राहकांसाठी 'गोल्डन डील' आणली आहे.. त्यांच्या टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन्सवर १२,२५० रुपये पर्यंतची जबरदस्त सूट मिळतेय. नवीन फोन घ्यायचा असेल, जुना अपग्रेड करायचा असेल तर ही संधी सोडू नका.. दिवाळी सेलमध्ये वनप्लस 13 सिरिज मधले फोन इतक्या कमी किमतीत मिळतायत की तुमचा खिशाला आनंदच होईल. चला, संपूर्ण डील उघड करूया.वनप्लस 13 (Oneplus 13)लॉन्च प्राइस 69,999 रुपये असलेला हा प्रीमियम फोन आता फक्त 61,999 रुपये त्यात निवडक बँक कार्ड्सवर 4250 रुपये अतिरिक्त सूट मिळत आहे. एकूण 12,250 रुपयेची बचत होईल.. AI सज्ज, सुपरफास्ट प्रोसेसर आणि जबरदस्त कॅमेरा असलेला हा फोन दिवाळी गिफ्टसाठी परफेक्ट आहे. एक्सचेंज बोनस घ्या आणि आणखी पैसे वाचवा.DMart Diwali Sale : डीमार्टचा दिवाळी स्पेशल सेल सुरू! सगळंकाही स्वस्त; किंमती कोसळल्या, खरेदीला जाण्याआधी हे बघा एका क्लिकवर.वनप्लस 13R (Oneplus 13R)कमी पैसे आहेत पण जास्त फीचर्सचा फोन हवा आहे? वनप्लस 13 आर फक्त 35,749 रुपयेमध्ये मिळतोय.. बँक डिस्काउंटने 2250 रुपयेची सूट म्हणजे एकूण 5500 रुपये पेक्षा जास्त बचत..Diwali Gift : दिवाळीला सोनपापडी देणाऱ्यांनो! गिफ्ट अन् बोनस कसा द्यायचा असतो यांच्याकडून शिका! कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं सरप्राइज.स्नॅपड्रॅगन 8S Gen 3प्रोसेसर, 6.74 इंच 120 Hz AMOLED डिस्प्ले, 5500mAh बॅटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंगची सुविधा आहे. कॅमेरा हा 50MP सोनी मेन सेन्सर, 8MP अल्ट्रावाइड, 16MP सेल्फी. ऑक्सिजनOS 15 मध्ये AI असिस्टंट, गेम बूस्टर आणि स्मार्ट ऑर्गनायझर गेमिंग, फोटो, सर्व कव्हर असे खास फीचर्स आहेत.वनप्लस 13s (Oneplus 13s)हे मॉडेल फक्त 47749 रुपये (3250 रुपये बँक सूटसह).. जुना फोन एक्सचेंज करा आणि आणखी 5000 रुपये पेक्षा जास्त वाचवा. प्रीमियम लूक, दमदार परफॉर्मन्स देणारा हा फोन आहेकुठे खरेदी कराल?वनप्लस अधिकृत वेबसाइट, अमेझॉन, रिलायन्स डिजिटल, क्रोमा आणि विजय सेल्सवर उपलब्ध आहे.. ऑफर 31ऑक्टोबरपर्यंत असल्यामुळ जरा घाईच करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.