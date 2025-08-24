Online Gaming Bill : पीएम मोदींच्या 'नवशिक्या' चेष्टेमागे दडलेला मोठा संदेश; ऑनलाइन गेमिंग कायद्यानं स्पष्ट झालं संपूर्ण चित्र

नवीन कायदा रिअल मनी गेम्सवर बंदी घालून बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्सवर कठोर कारवाई करतो.ई-स्पोर्ट्सला उद्योग आणि सॉफ्ट पॉवर म्हणून प्रोत्साहन देऊन रोजगार निर्मितीला चालना देतो.पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेमिंग क्षेत्रात संतुलित आणि धोरणात्मक बदल घडवले जात आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये देशातील प्रसिद्ध गेमर्सशी केलेली हलकी फुलकी चर्चा आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यावेळी ‘नवशिक्या’ हा शब्द वापरत त्यांनी विनोद केला पण त्यामागे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला आकार देण्याचा गंभीर संदेश लपला होता. अलीकडेच संसदेने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्याने रिअल मनी गेमिंगवर पूर्ण बंदी घालून ड्रीम11, एमपीएलसारख्या कंपन्यांना धक्का दिला आहे तर ई स्पोर्ट्सला उद्योग म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..भारतात 488 दशलक्ष लोक ऑनलाइन गेम खेळतात आणि 2025 पर्यंत ही संख्या 517 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र या क्षेत्राची काळी बाजूही गंभीर आहे. दरवर्षी 45 कोटी भारतीय रिअल मनी गेम्समध्ये 20000 कोटी रुपये गमावतात ज्यामुळे कर्ज, व्यसन आणि मानसिक त्रास वाढला आहे. कर्नाटकात गेमिंग कर्जामुळे 3 वर्षांत 18 आत्महत्या तर म्हैसूरमध्ये 80 लाख गमावल्यानंतर एका कुटुंबातील तिघांनी जीवन संपवले. अशा घटनांनी सरकारला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडले..ChatGPT India : चॅटजीपीटी भारतात करणार मेगा भरती, 'या' शहरात सुरू होतंय ऑफिस! कसा करायचा अर्ज?.सरकारचा ब्लूप्रिंट दोन टप्प्यांवर आधारित आहे. एक म्हणजे बेकायदेशीर पैशाच्या खेळांवर कडक कारवाई आणि दुसरे ई स्पोर्ट्सला सॉफ्ट पॉवर म्हणून प्रोत्साहन. हा उद्योग सध्या 1.5 लाख लोकांना रोजगार देतो आणि 2030 पर्यंत हा आकडा दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. 2024 मध्ये गेमिंग स्टार्टअप्सनी 3000 कोटींची गुंतवणूक मिळवली जी 2025 मध्ये 5000 कोटींवर पोहोचू शकते..Google Update : अचानक फोनची कॉलिंग स्क्रीन वेगळी दिसतेय? पटकन जाणून घ्या तुमच्या मोबाईलला काय झालंय.पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ, क्रीडा आणि आयटी मंत्रालयांनी तज्ञ, पालक आणि गेमिंग उद्योगासोबत सखोल चर्चा करून हा कायदा आखला. पालक आणि कार्यकर्त्यांनी जुगार सारख्या खेळांवर बंदीची मागणी केली तर टेक स्टार्टअप्स आणि खेळाडूंनी संतुलित दृष्टिकोनाची अपेक्षा व्यक्त केली. हा कायदा भारताला जागतिक ई स्पोर्ट्स क्षेत्रात अग्रेसर बनवेल पण बेटिंग अॅप्सच्या काळ्या बाजूला आळा घालेल..FAQsWhat is the new online gaming law in India?भारताचा नवा ऑनलाइन गेमिंग कायदा काय आहे?हा कायदा रिअल मनी गेम्सवर पूर्ण बंदी घालतो आणि ई-स्पोर्ट्सला उद्योग म्हणून प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्सवर कारवाई होईल.Why did PM Modi call himself a ‘newbie’ during the gamers’ meet?गेमर्सच्या भेटीत पंतप्रधान मोदींनी स्वतःला ‘नवशिक्या’ का म्हटले?मोदींनी विनोदाने ‘नवशिक्या’ म्हटले, पण त्यामागे ऑनलाइन गेमिंगच्या हानिकारक पैलूंवर नियंत्रण आणि ई-स्पोर्ट्सला चालना देण्याचा गंभीर संदेश होता.How does the new law impact real money gaming apps like Dream11?नवीन कायदा ड्रीम११ सारख्या रिअल मनी गेमिंग अॅप्सवर कसा परिणाम करतो?कायद्यामुळे रिअल मनी गेम्सवर बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे ड्रीम११, एमपीएलसारख्या कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे.What is the government’s plan to promote e-sports?ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची योजना काय आहे?सरकार ई-स्पोर्ट्सला सॉफ्ट पॉवर आणि उद्योग म्हणून प्रोत्साहन देईल, रोजगार निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची ओळख वाढवेल.How severe is the issue of gaming addiction in India?भारतात गेमिंग व्यसनाची समस्या किती गंभीर आहे?दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय २०,००० कोटी रुपये गमावतात, ज्यामुळे कर्ज, आत्महत्या आणि मानसिक त्रास वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.