Online Gaming Bill: ऑनलाईन गेमिंग बिल! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; नेमका कायदा काय? कशावर येणार बंधन?

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग बिलाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर ऑनलाइन सट्टेबाजी हा दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. हे विधेयक लोकसभेत बुधवारी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या बिलद्वारे ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन (regulation) केले जाईल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे सूचीबद्ध (listed) आणि गैर-सूचीबद्ध (unlisted) अशा सर्व कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून गेमिंग उद्योगात पारदर्शकता आणि नियंत्रण वाढेल..नवीन बिलामध्ये काही ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचीही तरतूद आहे. म्हणजेच, जे गेम्स व्यसन, आर्थिक नुकसान किंवा सामाजिक प्रभावांना प्रोत्साहन देतात, त्यांच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते..कौशल्य-आधारित गेम्स (Skill-based games): जसे की बुद्धिबळ, क्विझ आणि ई-स्पोर्ट्स.कंपन्यांना त्यांचा गेम कौशल्य-आधारित आहे की नशिबावर आधारित आहे हे सांगणे अनिवार्य असेल.प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर केवायसी (KYC) आणि डेटा प्रोटेक्शन नियम लागू होतील.अल्पवयीन मुलांसाठी वेळ मर्यादा (time limit), खर्चाची मर्यादा आणि पालक नियंत्रण (parental control) अनिवार्य असेल..गेमिंग उद्योगावर परिणामया बिलाचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात नियम आणि कायदे निश्चित करणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे हा आहे. सध्या गेमिंग कंपन्यांवर स्पष्ट नियमांचा अभाव आहे, ज्यामुळे अनेकदा ग्राहकांचे शोषण आणि फसवणूक होते.नवीन कायद्यामुळे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर थेट परिणाम होईल. विशेषतः, ज्या कंपन्या कोणत्याही नियमांशिवाय व्हर्च्युअल मनी, रिअल कॅश गेम्स किंवा सट्टेबाजीशी संबंधित गेम्स चालवत आहेत, त्यांना त्यांची धोरणे बदलावी लागतील..नेमका निर्णय काय?.कोणत्या गेम्सवर बंदी येऊ शकते?जुगार किंवा सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देतात.व्हर्च्युअल मनी किंवा रिअल कॅश सट्टेबाजीवर आधारित आहेत.खेळाडूंचे व्यसन वाढवतात आणि आर्थिक नुकसान करतात.हिंसक किंवा आक्षेपार्ह सामग्री (content) प्रसारित करतात. यामुळे, कोणत्याही नियमांशिवाय असे गेम चालवणाऱ्या कंपन्यांवर थेट परिणाम होईल. भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे बाजारमूल्य ३ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन कायद्यामुळे योग्य कंपन्यांना फायदा होईल. त्याचबरोबर, आता हा उद्योग कायदेशीर चौकटीत काम करेल, ज्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढेल..