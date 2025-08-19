विज्ञान-तंत्र

Online Gaming Bill: ऑनलाईन गेमिंग बिल! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; नेमका कायदा काय? कशावर येणार बंधन?

Online Gaming Bill gets Cabinet approval, making online betting a punishable offense: या बिलाचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात नियम आणि कायदे निश्चित करणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे हा आहे.
Online Gaming Bill: ऑनलाईन गेमिंग बिल! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; नेमका कायदा काय? कशावर येणार बंधन?
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग बिलाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर ऑनलाइन सट्टेबाजी हा दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. हे विधेयक लोकसभेत बुधवारी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या बिलद्वारे ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन (regulation) केले जाईल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे सूचीबद्ध (listed) आणि गैर-सूचीबद्ध (unlisted) अशा सर्व कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून गेमिंग उद्योगात पारदर्शकता आणि नियंत्रण वाढेल.

Loading content, please wait...
Central Government
Online gaming

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com