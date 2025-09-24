OpenAI India Plan: OpenAI कडून मोठा धमाका! 399 चा स्वस्त प्लॅन ठरला सुपरहिट, कसं ते वाचा एका क्लिकवर

थोडक्यात:OpenAI ने भारतात ३९९ रुपये प्रति महिना ChatGPT Go प्लॅन लॉन्च केला, ज्यामुळे सबस्क्रायबर्सची संख्या दुपटीने वाढली.ChatGPT Go प्लॅनमध्ये GPT-4 टर्बो, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड आणि कॉम्प्लेक्स डेटा अॅनालिसिससारख्या फीचर्स आहेत.भारत OpenAI साठी महत्वाचा बाजार असून, कंपनीने भारतात आपले पहिले ऑफिसही उघडण्याची घोषणा केली आहे..OpenAI India Launch ChatGPT Go Subscription Plan: आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित टूल्सचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. आणि गेल्या महिन्यात, म्हणजेच ऑगस्टमध्ये, OpenAI ने एक हुशार निर्णय घेतला ज्यामुळे भारतात ChatGPT च्या सबस्क्रायबर्सची संख्या दुपटीने वाढली आहे..चला तर मग जाणून घेऊयात, कंपनीने नेमकं काय केलं? कोणता असा प्लॅन आणला ज्यामुळे एका महिन्यातच सबस्क्रायबर्स दुपटीने वाढले?.H-1B Visa Rules: अमेरिकेत राहून गुगल मध्ये नोकरी करणारे किती भारतीय? H1B व्हिसा नियम बदलल्यानंतर त्यांच्या नोकरीवर काय परिणाम होणार .OpenAI चा स्वस्तात मस्त प्लॅनOpenAI या कंपनीने १९ ऑगस्टला भारतात सुरु केलेला स्वस्तात मस्त असा ChatGPT Go चा ३९९ वाला प्लॅन लॉन्च केला आणि फक्त काहीच आठवड्यात याचे चांगले परिमाण दिसू लागले.चॅटजीपीटीचे हेड निक टर्ली (Nick Turley) यांनी याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, भारतातल्या वापरकर्त्याना हा खिशाला परवडणारा हा प्लॅन खूपच पसंत पडला आहे. त्यामुळे सबस्क्रायबर्सची संख्या ही झपाट्याने वाढत आहे.ChatGPT Go चा प्लॅनNick Turley यांनी X (पूर्वीचं ट्विटर)वर या संदर्भात पोस्ट शेअर केली आहे. यात ते म्हणाले की भारत हा चॅटजीपीटी गो मिळवणारा हा पहिला देश ठरला आहे आणि आता त्यानंतर इंडोनेशिया हा दुसरा देश आहे तिथं हा प्लॅन सुरु आता सुरु करण्यात आला आहे.निक टर्ली यांच्या मते, भारतामध्ये ३९९ चा प्लॅन लॉन्च झाल्यानंतर काहीच आठवड्यात आम्हाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला आहे..Diwali Travel Booking: दिवाळीला घरी जायचा विचार करताय? मग रांगेत न थांबता, मोबाईलवरून सोप्या पद्धतीने रेल्वे तिकीट बुक करा!.काय आहे ChatGPT Go ची किंमतकिंमत: 399 प्रतिमाहफीचर्स: कॉम्प्लेक्स डेटा अॅनालिसिसइमेज जनरेशनफाइल अपलोडGPT-4 (turbo) चा अॅक्सेसमोबाईल अॅपवर सहज वापरता येतेहा प्लॅन विशेषतः अशा लोकांसाठी तयार केला आहे ज्यांना OpenAI टूल्सचा लाभ घ्यायचा आहे मात्र जास्त खर्च करण्याची क्षमता नाही. असे विद्यार्थी, फ्रीलान्सर आणि कमी बजेट असलेले प्रोफेशनल्स या प्लॅनचा सर्वात जास्त फायदा घेऊ शकतात..भारत OpenAI साठी का महत्वाचा आहे?भारत हा OpenA खूप महत्वाचा बाजार मानला जातो. याच वर्षी OpenAI चे CEO सॅम ऑल्टमन यांनी भारतात कंपनीचं पहिलं ऑफिस सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आणि भारत आज अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक Active ChatGPT वापरकर्ता देश आहे, त्यामुळे कंपनीसाठी इथलं अस्तित्व अधिक मजबूत करणं गरजेचं आहे..FAQs1. ChatGPT Go प्लॅनची किंमत किती आहे? (What is the price of the ChatGPT Go plan?)ChatGPT Go प्लॅनची किंमत भारतात ३९९ रुपये प्रति महिना आहे.2. ChatGPT Go प्लॅनमध्ये कोणती फीचर्स मिळतात? (What features does the ChatGPT Go plan offer?)GPT-4 टर्बो अॅक्सेस, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड, आणि कॉम्प्लेक्स डेटा अॅनालिसिस या फीचर्स या प्लॅनमध्ये आहेत.3. हा प्लॅन कोणत्या वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त आहे? (Who is the ChatGPT Go plan suitable for?)हा प्लॅन विद्यार्थ्यांना, फ्रीलान्सरांना, आणि कमी बजेट असणाऱ्या प्रोफेशनल्सना उपयुक्त आहे जे स्वस्त दरात AI टूल्स वापरू इच्छितात.4. भारत OpenAI साठी का महत्वाचा आहे? (Why is India important for OpenAI?)भारत हा OpenAI साठी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सक्रिय ChatGPT वापरकर्ता देश असून कंपनीने भारतात आपले पहिले ऑफिसही उघडण्याची योजना आखली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.