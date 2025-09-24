विज्ञान-तंत्र

OpenAI India Plan: OpenAI कडून मोठा धमाका! 399 चा स्वस्त प्लॅन ठरला सुपरहिट, कसं ते वाचा एका क्लिकवर

Affordable AI Subscription: भारतामध्ये सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित टूल्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आणि त्यातच OpenAI ने ऑगस्ट मध्ये स्मार्ट निर्णय घातला आणि काहीच आठवड्यात भारतात ChatGPT च्या सबस्क्रायबर्सची संख्या दुपटीने वाढली आहे. चला तर जाणून घेऊयात याबद्दल अधिक सविस्तर माहिती
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. OpenAI ने भारतात ३९९ रुपये प्रति महिना ChatGPT Go प्लॅन लॉन्च केला, ज्यामुळे सबस्क्रायबर्सची संख्या दुपटीने वाढली.

  2. ChatGPT Go प्लॅनमध्ये GPT-4 टर्बो, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड आणि कॉम्प्लेक्स डेटा अ‍ॅनालिसिससारख्या फीचर्स आहेत.

  3. भारत OpenAI साठी महत्वाचा बाजार असून, कंपनीने भारतात आपले पहिले ऑफिसही उघडण्याची घोषणा केली आहे.

