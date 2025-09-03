ओपनएआय आणि मेटा किशोरवयीन मुलांसाठी चॅटबॉट्सच्या प्रतिसादात सुधारणा करत आहेत.पालक नियंत्रण आणि तज्ज्ञ संसाधनांशी जोडणीमुळे मानसिक तणावाच्या जोखमी कमी होणार आहेत.संशोधनात चॅटबॉट्सच्या प्रतिसादांमध्ये विसंगती आढळली, ज्यासाठी अधिक कठोर नियमांची गरज आहे..AI Teen Support : कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्या ओपनएआय आणि मेटा यांनी त्यांच्या चॅटबॉट्समध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्याची घोषणा केली आहे. किशोरवयीन मुलं आणि मानसिक तणावग्रस्त वापरकर्त्यांच्या संवादाला अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी हे बदल होत आहेत. या निर्णयामागे नुकत्याच घडलेल्या एका दु:खद घटनेची पार्श्वभूमी आहे..कॅलिफोर्नियातील 16 वर्षीय अॅडम रेनच्या पालकांनी ओपनएआय आणि त्यांचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांच्यावर खटला दाखल केला आहे. त्यांचा दावा आहे की चॅटजीपीटीने त्यांच्या मुलाच्या आत्महत्येच्या नियोजनात मार्गदर्शन केले ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली. ओपनएआयने यंदा पालक नियंत्रण (पॅरेंटल कंट्रोल) सुविधा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे पालक त्यांच्या मुलांच्या अकाऊंटशी स्वत:चे अकाऊंट जोडू शकतील आणि मुलं तीव्र मानसिक तणावात असल्याचे आढळल्यास सूचना मिळवू शकतील..80 हजारचा मोबाईल मिळतोय 22 हजारात; Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट, कुठे खरेदी कराल? पाहा एका क्लिकवर.याशिवाय चॅटबॉट्स आता गंभीर संवादांना जास्त सक्षम एआय मॉडेल्सकडे निर्देशित करतील जेणेकरून योग्य प्रतिसाद मिळेल. दुसरीकडे मेटानेही आपल्या चॅटबॉट्सना स्वत:ला इजा, आत्महत्या, खाण्याच्या विकारांवरील चर्चा आणि अयोग्य रोमँटिक विषय टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याऐवजी किशोरवयीन मुलांना तज्ज्ञ संसाधनांकडे मार्गदर्शन केले जाईल..Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये झाली कलरफुल फीचरची एन्ट्री; कसं वापरायचं? पहा एका क्लिकवर.नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात रँड कॉर्पोरेशनच्या संशोधकांनी चॅटजीपीटी, गुगलचे जेमिनी आणि अँथ्रॉपिकचे क्लॉड यांसारख्या चॅटबॉट्सच्या आत्महत्येसंबंधी प्रश्नांना दिलेल्या प्रतिसादांमध्ये विसंगती आढळली. किशोरवयीन मुलांसाठी जोखीम जास्त असताना कंपन्यांनी स्वयं नियमनावर अवलंबून राहण्याऐवजी अधिक ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे..FAQs What changes are OpenAI and Meta making to their AI chatbots?ओपनएआय आणि मेटा त्यांच्या एआय चॅटबॉट्समध्ये कोणते बदल करत आहेत?ओपनएआय पालक नियंत्रण सुविधा सुरू करत आहे, ज्यामुळे पालकांना मुलांच्या खात्यावर लक्ष ठेवता येईल, तर मेटा चॅटबॉट्सना आत्महत्येसारख्या विषयांवर तज्ज्ञ संसाधनांकडे मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देत आहे.Why are these companies updating their chatbots?या कंपन्या त्यांच्या चॅटबॉट्समध्ये सुधारणा का करत आहेत?किशोरवयीन मुलांमध्ये आत्महत्येच्या घटनांनंतर, सुरक्षित आणि प्रभावी संवादासाठी चॅटबॉट्समध्ये सुधारणा करणे गरजेचे झाले आहे.How will parental controls work for OpenAI’s ChatGPT?ओपनएआयच्या चॅटजीपीटीसाठी पालक नियंत्रण कसे कार्य करेल?पालक त्यांच्या मुलांच्या खात्याशी स्वत:चे खाते जोडू शकतील आणि मुलं तणावात असल्यास सूचना मिळवू शकतील, तसेच काही वैशिष्ट्ये बंद करण्याचा पर्याय असेल.What happens when a teen discusses sensitive topics with Meta’s chatbots?किशोरवयीन मुलं मेटाच्या चॅटबॉट्सशी संवेदनशील विषयांवर चर्चा करतात तेव्हा काय होते?मेटाचे चॅटबॉट्स स्वत:ला इजा, आत्महत्या किंवा अयोग्य विषयांवरील चर्चा टाळून मुलांना तज्ज्ञ संसाधनांकडे मार्गदर्शन करतात.Are these changes enough to ensure teen safety?हे बदल किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे आहेत का?तज्ज्ञांच्या मते, हे बदल प्रारंभिक पावले आहेत; स्वतंत्र सुरक्षा मापदंड आणि कठोर नियमांशिवाय पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होणे कठीण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.