ChatGPT India : चॅटजीपीटी भारतात करणार मेगा भरती, 'या' शहरात सुरू होतंय ऑफिस! कसा करायचा अर्ज?

ओपनएआयने नवी दिल्लीत भारतातील पहिली शाखा उघडण्याची घोषणा केली.भारतातील एआय अवलंब वाढवण्यासाठी स्थानिक संघाची भरती सुरू आहे.इंडिया एआय मिशनसह भागीदारीतून भारताच्या एआय नेतृत्वाला चालना मिळेल..ChatGPT Office in Delhi : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ओपनएआयने भारतात आपली पहिली शाखा नवी दिल्लीत उघडण्याची घोषणा केली आहे. यंदाच्या वर्षअखेरीस ही शाखा सुरू होईल. या निर्णयामुळे भारताच्या एआय क्षेत्रातील जागतिक नेतृत्वाला आणि वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या पारिस्थितिकीला बळ मिळेल हे निश्चितच.ओपनएआयने भारतात स्थानिक पातळीवर कर्मचारीवर्गाची भरती सुरू केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, ही शाखा भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशनला पाठिंबा देणारी आणि भारतासाठी आणि भारतासोबत एआय विकसित करणे यासाठीची वचनबद्धता दर्शवते. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, व्यावसायिक आणि डेव्हलपर्स यांच्यासह भारतातील लाखो वापरकर्त्यांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्य होईल..Whatsapp Mirror : व्हॉट्सअॅपवर एक परमिशन अन् बँक अकाऊंट रिकामं, 'हे' फेमस फीचर ठरतंय मोबाईल हॅकिंगचं कारण.तसेच जागतिक स्तरावर डेव्हलपर्सच्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.ओपनएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन म्हणाले, "भारतातील एआयबद्दल उत्साह आणि संधी खूपच प्रेरणादायी आहे. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान कौशल्य, जागतिक दर्जाचे डेव्हलपर इकोसिस्टम आणि इंडिया एआय मिशनद्वारे सरकारचा भक्कम पाठिंबा यामुळे भारत जागतिक एआय नेतृत्वासाठी सज्ज आहे." स्थानिक संघ सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांशी संबंध मजबूत करेल आणि भारतीय गरजांनुसार वैशिष्ट्यपूर्ण साधने विकसित करेल..OnePlus 13R Discount : वनप्लसचा 50 हजारचा मोबाईल मिळतोय 25 हजारात; 50% बंपर डिस्काउंटची ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "ओपनएआयचा भारतातील शाखा उघडण्याचा निर्णय देशाच्या डिजिटलआणि एआय स्वीकारण्यातील नेतृत्व दर्शवतो. इंडिया एआय मिशनमुळे सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह एआय इकोसिस्टम तयार होत आहे." येत्या काळात ओपनएआय भारतात पहिली शिक्षण परिषद आणि डेव्हलपर डे आयोजित करेल. ही शाखा भारताच्या एआय क्रांतीला नवी दिशा देईल..FAQWhat is the purpose of OpenAI's new office in New Delhi?ओपनएआयच्या नवी दिल्लीतील नवीन शाखेचा उद्देश काय आहे?भारतातील एआय तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढवणे, स्थानिक गरजांसाठी साधने विकसित करणे आणि इंडिया एआय मिशनला पाठिंबा देणे हा या शाखेचा उद्देश आहे.Why did OpenAI choose India for its first office?ओपनएआयने पहिली शाखा भारतात का निवडली?भारत हा चॅटजीपीटीचा दुसरा सर्वात मोठा बाजार आहे, तसेच येथील तंत्रज्ञान कौशल्य आणि सरकारचा पाठिंबा यामुळे भारत निवडला गेला.What kind of roles is OpenAI hiring for in India?ओपनएआय भारतात कोणत्या प्रकारच्या भूमिकांसाठी भरती करत आहे?स्थानिक संघासाठी डेव्हलपर्स, तंत्रज्ञ आणि भागीदार संबंध मजबूत करणाऱ्या भूमिकांसाठी भरती सुरू आहे.How will OpenAI's office benefit Indian users?ओपनएआयची शाखा भारतीय वापरकर्त्यांना कशी फायदेशीर ठरेल?भारतीय वापरकर्त्यांना स्थानिक गरजांनुसार एआय साधने, स्वस्त आणि सुलभ सेवा मिळतील.What is the IndiaAI Mission, and how is OpenAI involved?इंडिया एआय मिशन म्हणजे काय, आणि ओपनएआय त्यात कसा सहभागी आहे?इंडिया एआय मिशन हे सर्वसमावेशक एआय इकोसिस्टम तयार करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे, आणि ओपनएआय त्यासाठी भागीदारी करत आहे.