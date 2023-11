Sam Altman: ChatGPT तयार करून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या जगात क्रांती घडवणाऱ्या OpenAI या कंपनीसाठी गेला एक आठवडा वादळी ठरला. OpenAI च्या संचालक मंडळाने अचानक कंपनीचे सह-संस्थापक आणि CEO सॅम ऑल्टमन यांची कंपनीतून हकालपट्टी केली.

यानंतर कंपनीत राजीनाम्यांचे सत्र सुरु झाले. ओपनएआयचे अध्यक्ष आणि सह-संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमन आणि कंपनीच्या तीन वरिष्ठ संशोधकांनाही राजीनामा दिला. कंपनीत हा अंतर्गत गोंधळ अजूनही सुरूच आहे.

(Sam Altman to return as OpenAI CEO, firm says reached an agreement in principle)

ओल्टमॅनला अचानक काढून टाकल्याने ओपनएआयचे कर्मचारी आणि मायक्रोसॉफ्टसह प्रमुख गुंतवणूकदार दोघांनाही धक्का बसला.

दरम्यान, एक नवीन अपडेट समोर आले आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, सॅम ऑल्टमन आणि ओपन एआयच्या बोर्ड सदस्यांमध्ये त्यांच्या परत येण्याबाबत चर्चा सुरू होती.

अहवालात म्हटले आहे की ऑल्टमन आणि बोर्ड सदस्य अॅडम डी'अँजेलो यांच्यात चर्चा सुरू होती. ओपनएआयने आज 22 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले की सॅम ऑल्टमनला सीईओ म्हणून परत येण्यासाठी करार झाला आहे.

मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला काय म्हणाले होते?

ओपन एआय सोडल्यानंतर मायक्रोसॉफ्टने सॅम ऑल्टमन यांना मायक्रोसॉफ्टच्या प्रगत एआय संशोधनाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी दिली होती. ऑल्टमन ओपनएआयमध्ये परत जातील का, असे मुलाखतीत विचारले असता नडेला म्हणाले होते की, दोन्ही मार्ग त्यांच्यासाठी खुले आहेत. याचा अर्थ असा की सॅमची इच्छा असल्यास, ते मायक्रोसॉफ्टमध्ये राहू शकतात किंवा ते ओपन एआयमध्ये परत जाऊ शकतात.

माहितीनुसार, सॅम ऑल्टमन एक नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सुरू करण्याचाही प्लॅन करत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. सॅमने ओपनएआयमधील त्यांच्या विश्वासू लोकांशी आणि ओपनएआयच्या काही प्रमुख संशोधकांशी एक नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सुरू करण्याबाबत चर्चा केली होती.