OpenAI Startup : फॅक्टरीत बनणार हवं तसं बाळ! आयुष्यभर कसलाच आजार नसेल; पाण्यासारखा पैसा ओततायत लोक; काय आहे Gene-Edited Baby

OpenAI CEO Sam Altman : आपल्या नजरेआड एक अशी सिक्रेट क्रांती (Secret Revolution) सुरू झाली आहे, जी येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे जगभरात गाजलेले ओपनएआयचे (OpenAI) सीईओ सॅम ऑल्टमन (Sam Altman) आणि त्यांचे पार्टनरऑलिव्हर मुल्हेरिन (Oliver Mulherin) यांनी आता तंत्रज्ञानाची दिशा बदलत बायोटेक (Biotech) क्षेत्रात आपले लाखो डॉलर्स ओतले आहेत..सॅम ऑल्टमन आणि कॉइनबेसचे (Coinbase) सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्राँग (Brian Armstrong) यांनी मिळून 'प्रिव्हेंटिव्ह' (Preventative) नावाच्या एका बायोटेक स्टार्टअपमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. या स्टार्टअपचा दावा थक्क करणारा आहे.. भविष्यात पालकांना अशी 'जीन-एडिट' (Gene-Edited) केलेली मुला मिळू शकतील, जी त्यांच्या पालकांकडून येणाऱ्या कॅन्सर (Cancer), हृदयरोग (Heart Disease) किंवा इतर गंभीर अनुवांशिक आजारांपासून (Genetic Diseases) पूर्णपणे मुक्त असतील.'डिझायनर बेबीज'चा धोकाजगभरातील वैज्ञानिक आणि सरकारांमध्ये हे तंत्रज्ञान अजूनही अनैतिक (Unethical) आणि बेकायदेशीर (Illegal) मानले जाते. २०१८ मध्ये चीनमध्ये (China) जेव्हा पहिली जीन एडिट बाळं जन्मली, तेव्हा संपूर्ण जग हादरले होते. आज बहुतेक देशांमध्ये 'भ्रूण संपादन' (Embryo Editing) करण्यावर बंदी आहे.तरीही सॅम ऑल्टमन यांच्यासारखे दिग्गज यात गुंतवणूक करत आहेत. स्टार्टअपचा दावा आहे की, जर जबाबदारीने वापर केला तर हे तंत्रज्ञान मानवतेसाठी क्रांतीकारी ठरू शकते. त्यांचे म्हणणे आहे की, गर्भपातापर्यंत वाट न पाहता, रोगांना मुळापासून थांबवणे हेच विज्ञानाचे भविष्य आहे..नेमके काय आहे 'जीन-एडिट केलेले बाळ'?प्रत्येक बाळ आपल्या पालकांचा डीएनए (DNA) घेऊन जन्माला येते, ज्यात अनेक रोगांची माहिती असते. 'प्रिव्हेंटिव्ह' हे स्टार्टअप CRISPR सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्भाच्या डीएनएमधील (Fetal DNA) हे रोगकारक दोष काढून टाकणार आहे. म्हणजेच बाळ जन्माला येण्यापूर्वीच ते रोगांपासून सुरक्षित होईल.या कल्पनेचे समर्थक याला हजारो कुटुंबांसाठी आशेचा किरण (Ray of Hope) मानतात. मात्र, टीकाकार चिंतेत आहेत. कारण, डीएनए मध्ये केलेला कोणताही बदल कायमस्वरूपी असतो. छोटीशी चूक भविष्यातील अनेक पिढ्यांना बेचैन करू शकते..सर्वात मोठी भीती आहे ती 'डिझायनर बेबीज' (Designer Babies) तयार होण्याची. श्रीमंत पालक या तंत्रज्ञानाने आपल्या मुलांची उंची, रंग किंवा बुद्धिमत्ता निवडू शकतील. यामुळे समाजात जैविकदृष्ट्या मोठी दरी निर्माण होऊन अगदी एखाद्या 'कारखान्यांसारखे बाळं' तयार होतील, अशी भीती टीकाकार व्यक्त करत आहेत.प्रिव्हेंटिव्ह स्टार्टअप पारदर्शकतेचे (Transparency) आश्वासन देत असले तरी जागतिक नियमांशिवाय (Global Roadmap) पुढे जाणे धोकादायक आहे, असे वैज्ञानिक बजावत आहेत.सॅम ऑल्टमनची ही गुंतवणूक भविष्यात वैद्यकीय क्रांती घडवणार की विनाशाकडे नेणार? ही क्रांती आहे की संकट? हे लवकरच आपल्याला कळणार आहे.