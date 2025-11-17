विज्ञान-तंत्र

OpenAI Startup : फॅक्टरीत बनणार हवं तसं बाळ! आयुष्यभर कसलाच आजार नसेल; पाण्यासारखा पैसा ओततायत लोक; काय आहे Gene-Edited Baby

Sam Altman gene editing startup : सॅम ऑल्टमन आणि ऑलिव्हर मुल्हेरिन यांनी प्रिव्हेंटिव्ह स्टार्टअपमध्ये लाखो गुंतवणूक केली आहे.
Saisimran Ghashi
OpenAI CEO Sam Altman : आपल्या नजरेआड एक अशी सिक्रेट क्रांती (Secret Revolution) सुरू झाली आहे, जी येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे जगभरात गाजलेले ओपनएआयचे (OpenAI) सीईओ सॅम ऑल्टमन (Sam Altman) आणि त्यांचे पार्टनरऑलिव्हर मुल्हेरिन (Oliver Mulherin) यांनी आता तंत्रज्ञानाची दिशा बदलत बायोटेक (Biotech) क्षेत्रात आपले लाखो डॉलर्स ओतले आहेत.

