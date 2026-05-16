OpenAI वर डेटा चोरीचा गंभीर आरोप! कोर्टात खटला दाखल; ChatGPT ने Google-Meta ला दिला तुमचा डेटा? जाणून घ्या

जगप्रसिद्ध AI कंपनी OpenAI आता मोठ्या कायदेशीर अडचणीत सापडली आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया फेडरल कोर्टात कंपनीविरुद्ध सामूहिक खटला दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्यात आरोप आहे की, ChatGPT वेबसाइटवर वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय Google आणि Meta या कंपन्यांना पाठवण्यात आली..कोणता डेटा शेअर झाला?तक्रारीनुसार, ChatGPT वेबसाइटवर Meta Pixel आणि Google Analytics सारखी ट्रॅकिंग टूल बसवली होती. यामुळे वापरकर्ते काय प्रश्न विचारतात, त्यांचे ईमेल पत्ते आणि इतर वैयक्तिक हालचाली या कंपन्यांना आपोआप कळत होत्या. लोक AI चॅटबॉट्सना खाजगी जागा समजतात पण यावेळी गोपनीयता भंग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे..लोक का चिंतित आहेत?आजकाल अनेक जण ChatGPT चा वापर आरोग्य, कायदेशीर सल्ला, आर्थिक समस्या किंवा वैयक्तिक बाबींसाठी करतात. ते आपले खासगी विचार मोकळेपणे सांगतात. अशा वेळी त्यांच्या माहितीचा दुरुपयोग झाला तर मोठी समस्या निर्माण होते. खटल्यात म्हटले आहे की, ही फक्त एक कंपनीची समस्या नाही तर लाखो लोकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न आहे..ट्रॅकिंग सिस्टीम कशी काम करते?Meta Pixel आणि Google Analytics सारखी साधने वेबसाइटच्या रहदारीचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि जाहिराती दाखवण्यासाठी वापरली जातात. उदाहरणार्थ, तुम्ही एखादी वस्तू शोधली तर तिच्या जाहिराती इतर ठिकाणी दिसतात. याच पद्धतीने ChatGPT वर विचारलेले प्रश्नही लक्ष्यित जाहिरातींसाठी वापरले गेले असल्याचा आरोप आहे..कोणते कायदे भंग झाल्याचा दावा?या खटल्यात OpenAI वर कॅलिफोर्नियाच्या गोपनीयता कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. यात California Invasion of Privacy Act (CIPA) आणि Electronic Communications Privacy Act (ECPA) यांचा समावेश आहे. तक्रारकर्ते कंपनीकडून नुकसानभरपाई आणि ही प्रथा ताबडतोब थांबवण्याची मागणी करत आहेत..आधीही असाच प्रकार घडला होतायापूर्वी Perplexity AI या कंपनीविरुद्धही असाच खटला दाखल झाला होता. त्यातही Meta आणि Google ट्रॅकर्सचा मुद्दा होता, पण नंतर तो मागे घेण्यात आला. OpenAI विरुद्धचा हा खटला सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि न्यायालयीन सुनावणी प्रलंबित आहे..OpenAI ची प्रतिक्रिया?या प्रकरणाबाबत OpenAI कडून अद्याप कोणताही अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही. लाखो वापरकर्ते आता आपला डेटा सुरक्षित आहे की नाही याबाबत चिंतेत आहेत. ही घटना AI कंपन्यांना गोपनीयतेच्या नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध करते.