ChatGPT ने एका रात्रीत बनवून टाकलं करोडपती! केली 631 अब्ज रुपयांची कमाई, काय होती ट्रिक? पाहा

७५ कर्मचाऱ्यांनी शेअर्स विकून २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या जादूने अनेक तरुणांना रातोरात श्रीमंत बनवले आहे..रातोरात करोडपती बनले कर्मचारीअमेरिकेच्या OpenAI कंपनीने आपल्या माजी आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना शेअर्स विकण्याची मोठी संधी दिली. यात भाग घेतलेल्या ७५ कर्मचाऱ्यांना प्रचंड फायदा झाला. प्रत्येकाने लाखो डॉलर्स कमावले आणि भारतीय रुपयात मोजले तर कोट्यवधी रुपये हातात आले. ChatGPT सारख्या क्रांतिकारी उत्पादनामुळे कंपनीचे मूल्य खूप वाढले आणि कर्मचाऱ्यांचे शेअर्स सोन्याएवढे मौल्यवान झाले..६०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतलागेल्या वर्षी कंपनीने शेअर विक्री कार्यक्रम राबवला होता. यात ६०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतला आणि अब्जावधी डॉलर्स किमतीचे शेअर्स विकले गेले. काही ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांनी एकट्याने ३० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे २५० कोटी रुपये) एवढे शेअर्स विकल्याची माहिती समोर आली आहे. ही संधी विशेषतः कंपनीच्या सुरुवातीपासून काम करणाऱ्यांसाठी फायद्याची ठरली..AI च्या युगातील स्वप्न साकारकाही वर्षांपूर्वी OpenAI चे मूल्य तुलनेने कमी होते. मात्र ChatGPT च्या यशानंतर कंपनीचे मूल्य शेकडो अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले. आज OpenAI जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक आहे. या तेजीचा सर्वाधिक फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे.नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा, माजींना संधीOpenAI च्या नियमांनुसार नवीन कर्मचाऱ्यांना शेअर्स ताबडतोब विकता येत नाहीत. त्यांना काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र माजी कर्मचाऱ्यांना ही संधी मिळाल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे काढता आले. यामुळे अनेक ज्येष्ठ कर्मचारी आता आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः सुरक्षित झाले आहेत..शहरांमध्ये घरांच्या किमती वाढल्याया श्रीमंत कर्मचाऱ्यांमुळे अमेरिकेतील काही शहरांमध्ये घर आणि मालमत्तेच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. AI क्षेत्रातील कामगार अचानक खूप श्रीमंत होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.इतर कंपन्याही देताहेत भरमसाठ पगारOpenAI च्या यशाने संपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे. आता इतर मोठ्या कंपन्याही AI तज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज देत आहेत. चांगल्या AI प्रतिभेला प्रचंड मागणी आहे..OpenAI चे भविष्य काय?सध्या OpenAI च्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याच्या चर्चा जोरात आहेत. तसे झाल्यास ही कंपनी तंत्रज्ञान जगातील सर्वात मोठी घटना ठरेल. ChatGPT ने केवळ जग बदलले नाही तर त्याच्या मागे काम करणाऱ्या हजारो तरुणांना श्रीमंतीची चवही चाखायला दिली.ही बातमी दाखवते की, मेहनत, नावीन्य आणि योग्य वेळी मिळालेली संधी कशी एखाद्या सामान्य माणसाला करोडपती बनवू शकते. AI चा हा प्रवास अजूनही सुरूच आहे आणि येत्या काळात अशा अनेक यशकथां ऐकायला मिळतील.