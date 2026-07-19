विज्ञान-तंत्र

ChatGPT च्या नावाने का विकले जातायत बास्केटबॉल? कंपनीच्या या प्लॅनचा तुमच्यावर होणार मोठा परिणाम, का? ते वाचा

Why OpenAI Made a ChatGPT Branded Basketball : ChatGPT नावाचा बास्केटबॉल बनलाय ट्रेंडिंग, OpenAI चा अनोखा प्लॅन काय जाणून घ्या
OpenAI Launches ChatGPT Basketball Pause Play Prompt Campaign Explained

OpenAI Launches ChatGPT Basketball Pause Play Prompt Campaign Explained

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपण ChatGPT चा वापर केवळ प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा काम करण्यासाठी करतो, असे समजत असेल तर आता ही कल्पना बदला. OpenAI ने आता ChatGPT ब्रँडचा एक अनोखा बास्केटबॉल मार्केटमध्ये आणला आहे. हा बास्केटबॉल फक्त खेळण्यासाठी नाही, तर एका मोठ्या संदेशासाठी आहे.

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