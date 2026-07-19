ChatGPT च्या नावाने का विकले जातायत बास्केटबॉल? कंपनीच्या या प्लॅनचा तुमच्यावर होणार मोठा परिणाम, का? ते वाचा

आपण ChatGPT चा वापर केवळ प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा काम करण्यासाठी करतो, असे समजत असेल तर आता ही कल्पना बदला. OpenAI ने आता ChatGPT ब्रँडचा एक अनोखा बास्केटबॉल मार्केटमध्ये आणला आहे. हा बास्केटबॉल फक्त खेळण्यासाठी नाही, तर एका मोठ्या संदेशासाठी आहे..कंपनीने या आठवड्यात आपले पहिले हार्डवेअर प्रोडक्ट म्हणून Mini Keyboard लॉन्च केल्यानंतर आता ChatGPT Basketball देखील सादर केला आहे. या बास्केटबॉलवर "Pause. Play. Prompt." असे मजकूर कोरलेला आहे. याची किंमत सुमारे 70 डॉलर (रुपये 6,756) आहे..Electricity Saving Tips : घरातला पंखा साफ न केल्याने लाईट बिल जास्त येतं? लाखो लोक करतात 'ही' चूक, एका बदलाने वीजबिल होईल कमी.हा बास्केटबॉल का आणला?OpenAI चा हेतू लोकांना स्क्रीनपासून दूर करून घराबाहेर खेळण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. कंपनीचा विश्वास आहे की, लोकांनी जास्त वेळ मोबाइल आणि कॉम्प्युटरसमोर घालवू नये. त्याऐवजी खेळांमध्ये भाग घ्यावा.हा बास्केटबॉल 100% रबरचा बनवला आहे आणि हवामानाच्या कोणत्याही परिस्थितीत टिकणारा आहे. कंपनी या मोहिमेद्वारे Digital Detox ला प्रोत्साहन देत आहे..Apple Discount Offer : फ्रीमध्ये मिळतायत AirPods Pro अन् Apple Pencil; 'या' ग्राहकांसाठी ॲपलची स्पेशल ऑफर.स्क्रीन टाइम कमी करण्याची गरजकेवळ OpenAI च नाही तर अनेक टेक कंपन्या लोकांना स्क्रीन टाइम कमी करण्याचा सल्ला देत आहेत. अनेक स्मार्टफोन कंपन्या आता वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्क्रीन टाइमची माहिती देतात. याशिवाय, Notifications बंद करणे, Digital Detox Apps वापरणे यासारख्या गोष्टींनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे..OpenAI चा हा बास्केटबॉल केवळ एक उत्पादन नाही, तर एक संदेश आहे. स्क्रीनसमोर बसण्याऐवजी मैदानात उतरा, खेळा आणि खरा आनंद घ्या, असा हा संदेश आहे.ही अनोखी कल्पना नक्कीच चर्चेत राहील. ChatGPT चा वापर आता केवळ चॅटिंगपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर खेळाच्या मैदानापर्यंत पोहोचला आहे..भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.