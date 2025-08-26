OpenAI कडून मोठं गिफ्ट! भारतात 'या' 5 लाख लोकांची चांदी; फ्री मिळणार 1999 वालं ChatGPT Plus सबस्क्रिप्शन, कसं ते पाहा एका क्लिकवर

ओपनएआयने भारतात ‘इंडिया-फर्स्ट लर्निंग अॅक्सिलरेटर’ सुरू केले आहे५ लाख शिक्षक-विद्यार्थ्यांना चॅटजीपीटी प्लसचे फ्री सबस्क्रिप्शन दिले जाणार आहेहा फायदा कसा घ्यायचा सविस्तर माहिती जाणून घ्या.Free ChatGPT Plus : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ओपनएआयने भारतातील शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी ‘इंडिया फर्स्ट लर्निंग अॅक्सिलरेटर’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत देशभरातील सरकारी शाळा आणि एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमधील ५ लाख शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना चॅटजीपीटी प्लसचे मोफत सबस्क्रिप्शन दिले जाणार आहे. या सबस्क्रिप्शनची मासिक किंमत १९९९ रुपये असून यात GPT-4 आणि GPT-5 सारख्या प्रगत मॉडेल्सचा समावेश आहे. .या उपक्रमाचा उद्देश शिक्षकांना लेक्चरचे नियोजन, शिकवण्याचा कंटेंट तयार करणे आणि परस्परसंवादी शिक्षणासाठी एआयचा वापर करण्यास सक्षम करणे आहे. विद्यार्थ्यांना डिजिटल कौशल्ये आत्मसात करण्यास आणि अवघड संकल्पना सोप्या पद्धतीने समजावून घेण्यासाठी चॅटजीपीटी एआय ट्यूटर म्हणून काम करेल. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालय एआयसीटीई आणि एआरआयएसई शाळांच्या सहकार्याने हे वितरण होणार आहे ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल..OTT Plan : चक्क नेटफ्लिक्स अन् अमेझॉन प्राइम दोन्ही फ्री! 'या' बड्या कंपनीने आणली जबरदस्त ऑफर.याशिवाय ओपनएआयने आयआयटी मद्रासला ४.५ कोटी रुपयांचे संशोधन अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान एआय आधारित न्यूरोसायन्स आणि शिक्षण सुधारणांवरील संशोधनासाठी वापरले जाईल. या संशोधनाचे निकाल सर्वसामान्यांसाठी खुले केले जाणार असून त्याचा फायदा व्यापक स्तरावर होईल..Mobile Launch : मोबाईल प्रेमींसाठी खुशखबर! iPhone 17 पासून Galaxy S25 FE पर्यंत, पुढच्या महिन्यात लाँच होतायत 'हे' 5 सुपर स्मार्टफोन.हा उपक्रम भारताला जागतिक स्तरावर एआय आधारित शिक्षणात अग्रेसर बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाची साधने उपलब्ध करून देऊन ओपनएआय शिक्षण क्षेत्रात नावीन्य आणि समावेशकता वाढवत आहे. यामुळे भारतातील तरुण पिढी भविष्यातील डिजिटल आव्हानांसाठी सज्ज होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..FAQsWhat is the India-First Learning Accelerator program?इंडिया-फर्स्ट लर्निंग अॅक्सिलरेटर कार्यक्रम काय आहे?हा ओपनएआयचा उपक्रम आहे, ज्यामुळे भारतातील ५ लाख शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना चॅटजीपीटी प्लसचे मोफत सबस्क्रिप्शन मिळेल, ज्यामुळे शिक्षणात एआयचा वापर वाढेल.Who can benefit from the free ChatGPT Plus subscriptions?चॅटजीपीटी प्लसच्या मोफत सबस्क्रिप्शनचा कोणाला फायदा होईल?सरकारी शाळा आणि एआयसीटीई-मान्यताप्राप्त संस्थांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थी याचा लाभ घेऊ शकतात.How will the research grant to IIT Madras be used?आयआयटी-मद्रासला दिलेले संशोधन अनुदान कसे वापरले जाईल? हे ४.५ कोटींचे अनुदान एआय-आधारित संज्ञानात्मक न्यूरोसायन्स आणि शिक्षण सुधारणांवरील संशोधनासाठी वापरले जाईल.What features does the ChatGPT Plus subscription offer?चॅटजीपीटी प्लस सबस्क्रिप्शन कोणती वैशिष्ट्ये देते?यात GPT-4 आणि GPT-5 मॉडेल्स, जलद प्रतिसाद, उच्च संदेश मर्यादा आणि नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.How will teachers and students use ChatGPT Plus in education?शिक्षक आणि विद्यार्थी शिक्षणात चॅटजीपीटी प्लसचा कसा वापर करतील?धडे नियोजन, अध्यापन सामग्री तयार करणे, प्रश्न विचारणे आणि परस्परसंवादी शिक्षणासाठी याचा वापर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.