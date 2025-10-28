विज्ञान-तंत्र

ChatGPT Go Free : फ्री! फ्री! फ्री! ChatGPT Go फ्री..भारतीयांसाठी 'या' तारखेपासून स्पेशल ऑफर सुरू; वर्षभर कसं वापारायचं? पाहाच

ChatGPT Go Free For Indian : ओपनएआयची खास ऑफर भारतीयांसाठी ChatGPT Go प्लॅन एक वर्ष मोफत
ChatGPT Go free for 12 months in India OpenAI announces GPTand GPT5 starting 4 November 2025

Saisimran Ghashi
how to use openai chatgpt go free : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात मोठी खळबळ माजवणारी बातमी आहे. ओपनएआय कंपनी भारतातील लाखो युजर्ससाठी नोव्हेंबरपासून खास ऑफर आणत आहे. नवीन साइनअप करणाऱ्या युजर्सना ChatGPT Go प्लॅन एका वर्षासाठी पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. यात तुम्हाला नवीनतम GPT-5 मॉडेल आणि इतर प्रगत फीचर्स वापरता येतील. ही ऑफर 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल, पण मर्यादित कालावधीसाठीच..

