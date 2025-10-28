ChatGPT Go Free : फ्री! फ्री! फ्री! ChatGPT Go फ्री..भारतीयांसाठी 'या' तारखेपासून स्पेशल ऑफर सुरू; वर्षभर कसं वापारायचं? पाहाच

how to use openai chatgpt go free : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात मोठी खळबळ माजवणारी बातमी आहे. ओपनएआय कंपनी भारतातील लाखो युजर्ससाठी नोव्हेंबरपासून खास ऑफर आणत आहे. नवीन साइनअप करणाऱ्या युजर्सना ChatGPT Go प्लॅन एका वर्षासाठी पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. यात तुम्हाला नवीनतम GPT-5 मॉडेल आणि इतर प्रगत फीचर्स वापरता येतील. ही ऑफर 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल, पण मर्यादित कालावधीसाठीच...ChatGPT Go हा प्लॅन ऑगस्टमध्ये भारतात पहिल्यांदा लाँच झाला. तो चॅटजीपीटी प्लसपेक्षा स्वस्त आहे. फक्त 399 रुपये महिन्याला तुम्हाला ही सुविधा मिळेल. पण या ऑफरमुळे तुम्हाला 12 महिने शून्य रुपयांत हा प्लॅन मिळेल. यात GPT-5 सारखे पावरफुल टूल्स मिळतील, जरी काही फीचर्स मर्यादित असले तरी. आतापर्यंत हा प्लॅन 90 पेक्षा जास्त देशांत उपलब्ध झाला आहे..इलॉन मस्कने पुन्हा एकदा जगाला केलं शॉक! Wikipedia ला टक्कर देणार Grokipedia, कोणतं आहे बेस्ट? पाहा एका क्लिकवर.ओपनएआयचे उपाध्यक्ष आणि ChatGPT प्रमुख निक टर्ले म्हणाले, भारतातील पहिल्या डेव्हडे एक्स्चेंज इव्हेंटच्या आधी, आम्ही ChatGPT Go एक वर्ष मोफत करत आहोत. यामुळे अधिक लोकांना प्रगत एआयचा फायदा घेता येईल. युजर्स काय अप्रतिम गोष्टी तयार करतील, शिकतील आणि साध्य करतील, हे पाहण्याची उत्सुकता आहे.. ही ऑफर मुख्यतः नवीन युजर्ससाठी असण्याची शक्यता आहे पण जुन्या युजर्सनाही मिळेल अशी आशा आहे..Crime News : भारतीयांनो परत जा म्हणत भारतीय महिलेवर अत्याचार; 'या' देशात घडलेल्या घटनेने जग हादरले, हल्लेखोर थेट घरात घुसले अन्….अधिक माहिती लवकरच चॅटजीपीटीच्या अधिकृत वेबसाइटवर येईल. सध्या ऑफरच्या डिटेल्स तशा दिसत नाहीत. भारतात एआय स्पर्धा वाढत आहे. गुगलने विद्यार्थ्यांना 12 महिने मोफत जेमिनी एआय प्रो दिले तर पर्प्लेक्सिटीने एअरटेलसोबत करार करून प्रीपेड, पोस्टपेड, वायफाय किंवा डीटीएच युजर्सना मोफत प्रो सबस्क्रिप्शन देत आहे. कॉमेट एआय ब्राउजरही चॅटजीपीटी अॅटलासला टक्कर देत आहे. ही ऑफर एआय वापरणे सर्वांसाठी सोपी बनवेल. जास्त माहितीसाठी chat.openai.com ला भेट द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.