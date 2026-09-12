Oppo Smartphone: 7000mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले! 16 सप्टेंबरला लाँच होतोय Oppo चा सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन! किंमत फक्त...

Oppo Budget Smartphone Launching on Sept 16: बजेट सेगमेंट स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी चायनीज स्मार्टफोन ब्रँड ओप्पो (Oppo) भारतात एक नवीन स्वस्त स्मार्टफोन लाँच करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ओप्पोने आपल्या या 7000mAh बॅटरी क्षमतेच्या 5G/4G बजेट फोनची अधिकृत लाँच डेट जाहीर केली असून हा स्मार्टफोन 16 सप्टेंबर रोजी भारतीय बाजारात लाँच केला जाणार आहे.काही दिवसांपूर्वीच हा फोन 'CPH3007' या मॉडेल नंबरसह भारतीय मानके ब्यूरो म्हणजेच BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफिकेशन वेबसाईटवर पाहायला मिळाला होता. आता ओप्पो इंडियाने (Oppo India) सोशल मीडिया हँडलद्वारे या फोनचे टीझर आणि लाँचिंग तारीख अधिकृतपणे कन्फर्म केली आहे.नव्या फोनचे लीक झालेले फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किमतीचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे- .डिझाईन आणि कलर व्हेरियंट्सकंपनीने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या माहितीनुसार, या फोनमध्ये Durable डिझाईन पाहायला मिळणार आहे.कॅमेरा सेटअप: फोनच्या बॅक पॅनलवर LED फ्लॅश लाईटसह ड्युअल कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.कलर ऑप्शन्स: हा फोन पर्पल आणि ब्राऊन अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल..Vivo V80 Lite: 10,000 mAh बॅटरीसह MediaTek प्रोसेसर अन् तगडा कॅमेरा; 3 सप्टेंबरला लाँच होतोय Vivoचा 5G स्मार्टफोन! .बॅटरी आणि चार्जिंग परफॉर्मन्सया स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये दिलेली 7000mAh क्षमतेची बॅटरी.बॅटरी लाइफ: एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 2 दिवस सहज टिकू शकते.चार्जिंग: या फोनमध्ये 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे..ओप्पो A6c 4G सारखे फीचर्स अन् स्पेसिफिकेशन्सटेक वर्तुळातील माहितीनुसार, हा फोन ओप्पोच्या नुकत्याच चर्चेत आलेल्या ओप्पो A6c 4G मॉडेलवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.डिस्प्ले: 6.75 इंच HD+ LCD डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो.प्रोसेसर: सुरळीत परफॉर्मन्ससाठी Unisoc T7250 चिपसेट मिळण्याचा अंदाज आहे.ऑपरेटिंग सिस्टम: हा फोन लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करेल.कॅमेरा सेटअप: फोटो आणि व्हिडिओसाठी बॅक साईडला 13MP चा मेन कॅमेरा, तर व्हिडिओ कॉलिंग आणि सेल्फीसाठी समोर 5MP चा कॅमेरा दिला जाऊ शकतो..रॅम, स्टोरेज आणि अंदाजित किंमतहा स्मार्टफोन कंपनी दोन वेगवेगळ्या स्टोरेज व्हेरियंट्समध्ये सादर करू शकते-स्टोरेज व्हेरियंट्स: 4GB RAM + 64GB आणि 4GB RAM + 128GB स्टोरेज.अंदाजित किंमत: या फोनची सुरुवातीची किंमत सुमारे 13,999 रुपये असू शकते, तर टॉप मॉडेल 16,999 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.बजेट रेंजमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी शोधणाऱ्या भारतीय ग्राहकांसाठी ओप्पोचा हा नवीन फोन एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.