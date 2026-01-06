विज्ञान-तंत्र

आला कमी दरातला 7000mAh बॅटरीवाला मोबाईल; 40 दिवस टिकणार चार्जिंग, लगेच खरेदी केल्यास 2 हजारचा डिस्काउंट, पाहा दमदार फीचर्स

Oppo A6 Pro 5G भारतात लॉन्च झाला आहे. त्याची किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या सविस्तर
OPPO A6 Pro 5G in Aurora Gold and Cappuccino Brown colors, showcasing its sleek design, large 6.75-inch 120Hz display, and durable IP69-rated build with a massive 7000mAh battery.

Saisimran Ghashi
Updated on

ओप्पोच्या (OPPO) स्मार्टफोनची भारतीय मार्केटमध्ये मोठी क्रेझ आहे. नुकताच OPPO A6 Pro 5G हा स्मार्टफोन भारतात लॉन्च झाला असून यात पॉवरफूल बॅटरी आणि अॅडवांस फीचर्स आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया याविषयी सविस्तर माहिती

