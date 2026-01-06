आला कमी दरातला 7000mAh बॅटरीवाला मोबाईल; 40 दिवस टिकणार चार्जिंग, लगेच खरेदी केल्यास 2 हजारचा डिस्काउंट, पाहा दमदार फीचर्स

ओप्पोच्या (OPPO) स्मार्टफोनची भारतीय मार्केटमध्ये मोठी क्रेझ आहे. नुकताच OPPO A6 Pro 5G हा स्मार्टफोन भारतात लॉन्च झाला असून यात पॉवरफूल बॅटरी आणि अॅडवांस फीचर्स आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया याविषयी सविस्तर माहिती.OPPO A6 Pro 5G चे फीचर्सबॅटरी आणि चार्जिंगया फोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याची 7000mAh ची मोठी बॅटरी आहे. इतकी मोठी बॅटरी असल्याने सामान्य वापरात हा फोन जास्त काळ टिकतो (कंपनीच्या दाव्यानुसार स्टँडबायमध्ये 40 दिवसांपर्यंत). यासोबतच 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग टेक्नॉलॉजी दिली आहे, ज्यामुळे फोन 64 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होतो.डिस्प्लेयात 6.75 इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले दिला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यामुळे व्हिडिओ पाहण्याचा आणि गेमिंगचा अनुभव स्मूथ असेल. पीक ब्राइटनेस 1125 निट्सपर्यंत आहे. (OPPO A6 Pro 5G, 7000mAh Battery, Price in India).31 दिवसांत धडाधड 14 हजार लोकांनी खरेदी केली SUV; 2025 मध्ये मिळाला नंबर कारचा किताब, सेफ्टी टेस्टमध्ये मिळाले 5 स्टार.3. कॅमेरा सेटअपफोटोग्राफीसाठी या फोनमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. ज्यामध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 2MP मोनोक्रोम लेन्स आहे. सेल्फीसाठी 16MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे.4. प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्सस्मूथ परफॉर्मन्ससाठी यात MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर वापरला आहे. हा फोन 8GB रॅम आणि 128GB/256GB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे..Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण.किंमत आणि उपलब्धताओप्पोचा हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये सादर केला आहे. याची किंमत 8GB + 128GB साठी 21,999 रुपये आणि 8GB + 256GB साठी 23,999 रुपये आहे. हा फोन Cappuccino Brown आणि Aurora Gold कलरमध्ये उपलब्ध आहे. Amazon, Flipkart, OPPO स्टोअर आणि रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी आहे. लॉन्च ऑफर्समध्ये बँक डिस्काउंट आणि EMI पर्याय उपलब्ध आहेत.महत्वाची नोट : वरील माहिती अधिकृत लॉन्चवर आधारित आहे. अधिकृत माहितीसाठी ओप्पोच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा सोशल मीडिया हँडल्सवर लक्ष ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.