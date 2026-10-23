Oppo Find X10 सीरीज भारतात लाँच! 200MP ट्रिपल कॅमेरा अन् 8000mAh बॅटरीसह धमाकेदार एंट्री! पाहा किंमत...

Oppo Find X10 Series: स्मार्टफोन बाजारात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी लोकप्रिय ब्रँड 'ओप्पोने' (Oppo) अखेर भारतात आपली अत्यंत प्रतीक्षित Oppo Find X10 सिरीज लाँच केली आहे. चीनमध्ये लाँच झाल्यानंतर बरोबर एका महिन्याने कंपनीने ही फ्लॅगशिप सिरीज भारतीय बाजारात आणली आहे. या नवीन लाँचिंगमध्ये कंपनीने Oppo Find X10 आणि Oppo Find X10 Pro Max असे दोन दमदार स्मार्टफोन सादर केले आहेत. या नवीन फोनमधील कॅमेरा क्वालिटी आणि पॉवरफुल फीचर्समुळे टेक जगतात मोठी चर्चा सुरू आहे..किमती आणि उपलब्धता (Price and Availability in India)भारतीय बाजारात या दोन्ही स्मार्टफोनच्या किमती त्यांच्या स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिएंटनुसार ठरवण्यात आल्या आहेत-Oppo Find X10 (बेस मॉडेल): 12GB RAM आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 1,39,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे.Oppo Find X10 (हाय-एंड मॉडेल): 12GB RAM आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 1,69,999 रुपये आहे.Oppo Find X10 Pro Max: या टॉप-एंड फ्लॅगशिप फोनच्या 12GB + 512GB व्हेरिएंटची किंमत 1,99,999 रुपयांपासून सुरू होते. याशिवाय हॅसेलब्लाड टेलिफोटो कन्व्हर्टर किट (Hasselblad Telephoto Converter kit) 24,999 रुपयांना उपलब्ध असेल..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .कॅशबॅक आणि विक्री (Sale Details): ग्राहकांसाठी कंपनी IDFC First Bank, HDFC Bank, Axis Bank आणि SBI कार्ड्सवर 15 टक्के कॅशबॅक ऑफर करत आहे. हे दोन्ही स्मार्टफोन भारतात आगामी 29 ऑक्टोबरपासून Oppo ऑनलाइन स्टोअर, Flipkart आणि Amazon वर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.रंग पर्याय: Oppo Find X10 Pro Max हा फोन लुना व्हाईट आणि टायटॅनियम ग्रे रंगात मिळेल, तर स्टँडर्ड Oppo Find X10 हा फोन ग्लेशियर ब्लू, ग्लो कोरल आणि मिस्ट ग्रे या आकर्षक रंगांमध्ये खरेदी करता येईल..Oppo Find X10 Pro Max: दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सओप्पोचा हा फ्लॅगशिप फोन अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे-प्रॉसेसर आणि परफॉर्मन्स: हा स्मार्टफोन भारताचा पहिला असा फोन आहे जो MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेटवर चालतो. हा फोन 2nm प्रक्रियेवर आधारित असून यात 4.55GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड मिळतो. यात ARM Mali G2-Ultra GPU, LPDDR5x RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेज देण्यात आले आहे. हा फोन Android 17 वर आधारित ColorOS 17 वर काम करतो.डिस्प्ले: यात 6.78-इंच Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला असून, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 2,000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करतो. सुरक्षेसाठी क्रिस्टल गार्ड काच आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर मिळतो. हा फोन IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळे तो पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित राहतो..कॅमेरा सेटअप: या फोनचे मुख्य आकर्षण म्हणजे याचे कॅमेरे. यात हॅसेलब्लाड (Hasselblad) द्वारे ट्यून केलेले ट्रिपल 200-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरे दिले आहेत. यात 200-मेगापिक्सेल मुख्य प्रायमरी सेन्सर (OIS सह), 200-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-व्हाइड सेन्सर आणि 200-मेगापिक्सेल टेलिफोटो सेन्सरचा समावेश आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी यात 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळतो. हा फोन 8K रेझोल्यूशनपर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो.बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: डिव्हाइसला पॉवर देण्यासाठी यात 8,000mAh ची बॅटरी दिली आहे, जी 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामध्ये 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2 आणि NavIC सह सर्व आधुनिक कनेक्टिव्हिटी फीचर्स उपलब्ध आहेत..Oppo Find X10: स्टँडर्ड मॉडेलचे फीचर्सस्टँडर्ड ओप्पो Find X10 मॉडेलमध्येही काही अप्रतिम वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत-डिस्प्ले आणि प्रोसेसर: हा फोन थोड्या लहान अशा 6.59-इंच Full-HD+ AMOLED डिस्प्लेसह येतो, जो 144Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. हा फोन 3nm octa-core MediaTek Dimensity 9600M चिपसेटद्वारे चालतो, ज्याचा पीक क्लॉक स्पीड 4.21GHz पर्यंत आहे.कॅमेरा वैशिष्ट्ये: यातही हॅसेलब्लाड ट्यून केलेले रियर कॅमेरे आहेत. यात 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (OIS सह), 200-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-व्हाइड कॅमेरा दिला आहे. सेल्फीसाठी यातही प्रो मॅक्स मॉडेलसारखाच 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळतो.बॅटरी: प्रो मॅक्स प्रमाणेच या फोनमध्येही 8,000mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे..Oppo K14 Plus 5G स्मार्टफोन लाँच; 144Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 45W फास्ट चार्जिंगचा धुमाकूळ! पहा किंमत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.