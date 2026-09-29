Oppo K14 Plus 5G स्मार्टफोन लाँच; 144Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 45W फास्ट चार्जिंगचा धुमाकूळ! पहा किंमत...

Oppo K14 Plus 5G Smartphone: Oppo कंपनीने भारतीय बाजारात आपली प्रसिद्ध K-सीरिज विस्तारत नवीन स्मार्टफोन Oppo K14 Plus 5G अधिकृतपणे लाँच केला आहे. या सीरिजमधील Lite, मानक K14 आणि K14x मॉडेलनंतरचा हा सर्वात हाय-एंड आणि शक्तिशाली स्मार्टफोन ठरला आहे. यात तब्बल 8000mAh क्षमतेची अवाढव्य बॅटरी, MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट आणि 144Hz रिफ्रेश रेट असलेला अॅडव्हान्स डिस्प्ले देण्यात आला आहे..Oppo K14 Plus 5G ची किंमत आणि व्हेरियंट्सकंपनीने हा फोन तीन वेगवेगळ्या स्टोरेज पर्यायांमध्ये सादर केला आहे-6GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹29,9998GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹32,999 8GB RAM + 256GB स्टोरेज: ₹35,999हा स्मार्टफोन सोलर ऑरेंज आणि स्टार व्हाईट या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..Ai+ Nova 2 Power 5G भारतात लाँच! 16,999 रुपयांत खरेदीची संधी...पाहा फीचर्स अन् ऑफर्स!.खरेदीची तारीख आणि ऑफर्सया फोनची पहिली विक्री 8 ऑक्टोबर पासून सुरु होणार असून ग्राहक तो फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि ओप्पोच्या अधिकृत ऑनलाईन स्टोअरवरून खरेदी करू शकतील.लाँचिंग ऑफर्सअंतर्गत निवडक बँकांच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर ₹4,000 चा इन्स्टंट डिस्काउंट दिला जात आहे. यामुळे ग्राहकांना हा फोन अधिक किफायतशीर किमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळेल. याशिवाय नो-कॉस्ट EMI पर्यायदेखील उपलब्ध आहेत..Oppo K14 Plus 5G चे प्रमुख स्पेसिफिकेशन्सडिस्प्ले: यात 6.77-इंच FHD+ (2772 × 1272 पिक्सल्स) क्षमतेचा AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 144Hz ते 120Hz अडेप्टिव्ह रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स: चांगल्या परफॉर्मन्स आणि स्पीडसाठी यात MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट वापरण्यात आला असून ग्राफिक्ससाठी Mali-G615 MC2 GPU जोडण्यात आला आहे. रॅम आणि स्टोरेज: यात 8GB पर्यंत LPDDR4X RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज पर्याय मिळतात..कॅमेरा सेटअप:मागील कॅमेरा - 50MP चा मुख्य कॅमेरा (f/1.8 अपर्चर आणि 2-अॅक्सिस OIS सपोर्टसह) सोबत 2MP चा मोनोक्रोम पोर्ट्रेट डेप्थ सेन्सर.फ्रंट कॅमेरा - सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 16MP चा फ्रंट कॅमेरा. बॅटरी आणि चार्जिंग: यात 8000mAh ची शक्तिशाली बॅटरी देण्यात आली असून ती 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनमध्ये 10W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम व सिक्युरिटी: हा डिव्हाइस Android 16 वर आधारित ColorOS 16 वर चालतो आणि सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर यामध्ये आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.