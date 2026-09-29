Oppo K14 Plus 5G स्मार्टफोन लाँच; 144Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 45W फास्ट चार्जिंगचा धुमाकूळ! पहा किंमत...

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Oppo K14 Plus 5G Launched in India

Oppo K14 Plus 5G Launched in India

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Oppo K14 Plus 5G Smartphone: Oppo कंपनीने भारतीय बाजारात आपली प्रसिद्ध K-सीरिज विस्तारत नवीन स्मार्टफोन Oppo K14 Plus 5G अधिकृतपणे लाँच केला आहे. या सीरिजमधील Lite, मानक K14 आणि K14x मॉडेलनंतरचा हा सर्वात हाय-एंड आणि शक्तिशाली स्मार्टफोन ठरला आहे. यात तब्बल 8000mAh क्षमतेची अवाढव्य बॅटरी, MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट आणि 144Hz रिफ्रेश रेट असलेला अ‍ॅडव्हान्स डिस्प्ले देण्यात आला आहे.

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