Oppo Reno 17 Series Launched: स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी ओप्पो (Oppo) ने आपल्या होम मार्केटमध्ये म्हणजेच चीनमध्ये अधिकृतपणे नवीन Oppo Reno 17 सीरीज लाँच केली आहे. या नवीन सिरीज अंतर्गत कंपनीने Reno 17 आणि Reno 17 Pro हे दोन प्रीमियम स्मार्टफोन्स बाजारात आणले आहेत. आकर्षक डिझाइन, हाय-एंड फीचर्स आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्समुळे या फोनची जोरदार चर्चा सुरू आहे.हे दोन्ही स्मार्टफोन्स टच रिस्पॉन्स आणि उत्तम नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीसाठी विशेष चिपसह सुसज्ज आहेत. तसेच, गेमिंगप्रेमींसाठी यात 120fps गेमिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे. हे फोन अँड्रॉइड 17 (Android 17) वर आधारित ColorOS 17 वर काम करतात..किंमत आणि कलर ऑप्शन्सOppo Reno 17 सीरीजचे दोन्ही मॉडेल पाच आकर्षक कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यात Cocoa Brown, Encounter Cat, Ice Moon White, Snow White आणि Starlight Pink या रंगांचा समावेश आहे.Oppo Reno 17 Pro ची किंमत-8GB RAM + 256GB स्टोरेज: सुमारे CNY 4,199 (अंदाजे 59,100 रुपये)12GB RAM + 256GB स्टोरेज: सुमारे CNY 4,599 (अंदाजे 64,700 रुपये)12GB RAM + 512GB स्टोरेज: सुमारे CNY 4,899 (अंदाजे 67,500 रुपये)Oppo Reno 17 ची किंमत-8GB RAM + 256GB स्टोरेज: सुमारे CNY 3,599 (अंदाजे 50,600 रुपये)12GB RAM + 256GB स्टोरेज: सुमारे CNY 3,799 (अंदाजे 53,500 रुपये)12GB RAM + 512GB स्टोरेज: सुमारे CNY 3,999 (अंदाजे 56,300 रुपये)12GB RAM + 1TB स्टोरेज (टॉप मॉडेल): सुमारे CNY 4,899 (अंदाजे 69,000 रुपये).Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्सया दोन्ही स्मार्टफोनमधील हार्डवेअर आणि परफॉर्मन्स अत्यंत मजबूत देण्यात आला आहे.Oppo Reno 17 Pro: या प्रो मॉडेलमध्ये मीडियाटेकचा शक्तिशाली Dimensity 8550 Super SoC प्रोसेसर दिला असून ग्राफिक्ससाठी ARM G720 MC8 GPU देण्यात आला आहे.Oppo Reno 17 (स्टँडर्ड मॉडेल): या फोनमध्ये Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट आणि ग्राफिक्ससाठी Adreno 722 GPU बसवण्यात आला आहे.दोन्ही फोन अँड्रॉइड 17 सह येतात आणि कंपनीकडून या फोन्सना तब्बल 6 वर्षांपर्यंतचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स दिले जाणार आहेत..कॅमेरा फीचर्सफोटोग्राफीच्या बाबतीत ही सिरीज अतिशय जबरदस्त आहे.Oppo Reno 17 Pro: या फोनच्या मागील बाजूस ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यात 200-मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा, 50-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा वाइड कॅमेरा आणि 3.5x ऑप्टिकल झूम असलेला 50-मेगापिक्सलचा टेलीफोटो लेन्स समाविष्ट आहे. तसेच सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी यात 50-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा मिळतो.Oppo Reno 17: स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा, 50-मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सलचा टेलीफोटो कॅमेरा दिला आहे. या फोनच्या फ्रंटलाही 50-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे..डिस्प्ले आणि पॉवरफुल बॅटरीडिस्प्ले: Oppo Reno 17 Pro मध्ये 6.32-इंचाची फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिली आहे, जी 2,640 x 1,216 पिक्सल रेजोल्यूशन आणि 460ppi पिक्सल डेन्सिटीसह येते. दुसरीकडे, स्टँडर्ड Reno 17 मध्ये 6.56-इंचाची फ्लेक्सिबल AMOLED स्क्रीन दिली असून ती 2,624 x 1,208 पिक्सल रेजोल्यूशन आणि 440ppi पिक्सल डेन्सिटीला सपोर्ट करते. दोन्ही फोनच्या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स इतकी आहे.बॅटरी आणि चार्जिंग: पॉवरबॅकअपच्या बाबतीत हे फोन आश्चर्यकारक आहेत. Oppo Reno 17 Pro मध्ये 7,250mAh ची बॅटरी दिली आहे, तर स्टँडर्ड Reno 17 मध्ये त्याहूनही मोठी 8,000mAh ची महाकाय बॅटरी देण्यात आली आहे. दोन्ही फोन लवकर चार्ज करण्यासाठी 80W वायर्ड SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळतो.कनेक्टिव्हिटी: कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC आणि USB Type-C पोर्टचे फीचर्स दिले आहेत..Oppo Find X10 सीरीज भारतात लाँच! 200MP ट्रिपल कॅमेरा अन् 8000mAh बॅटरीसह धमाकेदार एंट्री! पाहा किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.