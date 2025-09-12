iPhone 17 Order : आयफोन घेण्यासाठी रांगेत कशाला थांबताय? घरबसल्या 10 मिनिटात मिळवा iPhone 17, 'ही' आहे सोपी ट्रिक

आयफोन 17 सिरीज नुकतीच लॉंच झाली आहेआजपासून स्मार्टफोनची विक्री सुरू होणार आहेपण दुकानाबाहेर रांगेत न थांबता घरबसल्या मोबाईल कसा मिळवायचा जाणून घ्या.iPhone 17 Home Delivery : अॅपलच्या नवीन iPhone 17 सीरिजची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या आयफोन प्रेमींसाठी एक जबरदस्त बातमी आहे. आता तुम्हाला दुकानासमोर रांगा लावून वाट पाहण्याची गरज नाही. ब्लिंकिट अॅपवरून फक्त 10 मिनिटांत iPhone 17, iPhone एअर, iPhone 17 प्रो आणि iPhone 17 प्रो मॅक्स मिळवण्याची सोपी ट्रिक आता उपलब्ध आहे. ही सेवा 19 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून जागतिक लाँचच्या त्या दिवशीच तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता. या इन्स्टंट डिलिव्हरीने आयफोन खरेदीचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे.ब्लिंकिटने अधिकृत ऍपल रिटेलर युनिकॉर्न इन्फोसोल्यूशन्ससोबत भागीदारी वाढवली आहे. कंपनीच्या सोशल मीडिया पोस्टनुसार iPhone 17 सीरिजचे सर्व मॉडेल्स नवीन रंगांमध्ये उपलब्ध असतील. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे, बंगळुरुसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये ही हायस्पीड डिलिव्हरी सेवा सुरू होईल. ब्लिंकिटचे मागील रेकॉर्ड पाहता iPhone 15 आणि 16 सीरिजप्रमाणेच यावेळीही काही मिनिटांत डोअरस्टेप डिलिव्हरी शक्य आहे. हे सलग तिसरे वर्ष आहे जेव्हा ब्लिंकिट iPhone लाँच दिवशी त्वरित डिलिव्हरी देत आहे ज्यामुळे लाखो ग्राहकांना फायदा झाला आहे..iPhone Air : भारतीय भिडूने बनवला कागदासारखा पातळ iPhone Air, कोण आहे अबिदुर चौधरी?.आयफोन ऑर्डर कसा करावा?हे तर अगदी सोपे आहे. ब्लिंकिट अॅप उघडा, 'Electronics' सेक्शनमध्ये iPhone 17 सीरिज शोधा. तुमच्या आवडीचे मॉडेल, रंग आणि स्टोरेज निवडा. पेमेंटसाठी EMI, क्रेडिट कार्ड कॅशबॅक किंवा इन्स्टंट पे पर्याय उपलब्ध असतील, जरी अद्याप स्पेसिफिक ऑफर्सची घोषणा झालेली नाही. उपलब्धता स्टोअर स्टॉकवर अवलंबून असेल पण ब्लिंकिटची वेगवान लॉजिस्टिक्स याची काळजी घेईल. ही सेवा छोट्या शहरांपर्यंत लवकर पोहोचण्याची शक्यता आहे..Viral Video : धक्कादायक ! महिलेने बेकरीतून आवडीने खरेदी केला करी पफ, उघडताच निघाला साप, पाहा व्हिडिओ .iPhone 17 सीरिजचे फीचर्सiPhone 17 मध्ये A18 चिपसेट, 48 एमपी कॅमेरा, 120Hz डिस्प्ले आणि लांब बॅटरी लाइफ मिळेल. iPhone एअर हलका आणि किफायतशीर तर प्रो मॉडेल्समध्ये टायटॅनियम फ्रेम आणि प्रोमॅक्समध्ये 6.9 इंच स्क्रीन आहे. किंमती सुरू होतात 79,900 रुपयांपासून प्रो मॅक्ससाठी 1,59,900 पर्यंत. स्पेसिफिकेशन्समध्ये AI सपोर्टेड फोटोग्राफी आणि 5G एडव्हान्स्ड फीचर्स समाविष्ट आहेत.अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्म्सला ब्लिंकिटचा हा धडाका आव्हान देईल. आयफोन फॅन्ससाठी ही ट्रिक खरंच गेमचेंजर आहे..FAQsIs there an iPhone 17 coming up?When can I order an iPhone 17?Is the iPhone 17 available in India?आयफोन १७ येणार आहे का?मी आयफोन १७ कधी ऑर्डर करू शकतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.