विज्ञान-तंत्र

चार हजार मीटर खोल समुद्रात १६० दिवस राहिले वैज्ञानिक; प्रशांत महासागरात जे दिसलं त्याने सगळेच हादरुन गेले

Deep Sea Mining Research: वैज्ञानिकांनी खोल समुद्रात जैवविविधतेचा अभ्यास केला तेव्हा त्यांना काही नवीन प्रजाती आढळून आल्या. ही माहिती जगभरातल्या अभ्यासकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
Clarion-Clipperton Zone

esakal

संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: हरित ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक धातूंची जगभरात मागणी आहे. अनेक देश हे धातू समुद्राच्या तळापासून मिळवत असतात. एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या संशोधनात ४००० मीटर खोलीवर समुद्रात मोठ्या संख्येने नवीन सागरी प्रजातींचा शोध लागला आहे.

