विज्ञान-तंत्र

AI Deepfake Rules : बनावट व्हिडिओ अन् बातम्या पसरवाल तर थेट तुरुंगात जाल! संसदेत AI डीपफेक कायद्यावर मोठा निर्णय, नक्की वाचा

AI Generated Fake News Laws Deepfake Detection : संसदीय समितीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे बनवलेल्या खोट्या बातम्यांवर नियंत्रणासाठी नवीन कायदे आणि तंत्रज्ञानाची शिफारस केली आहे.
AI Generated Fake News Laws Deepfake Detection

AI Generated Fake News Laws Deepfake Detection

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

AI Fake News Controlling Rules : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदीय समितीने नवीन कायदे आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खोट्या बातम्यांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कारवाईसाठी ठोस उपाययोजना सुचवल्या आहेत. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील हा अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला असून पुढील अधिवेशनात तो संसदेत मांडला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
information technology
artificial intelligence
Deepfake
Parliament law
AI and fake news regulation
Parliamentary committee recommendations
Deepfake technology concerns

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com