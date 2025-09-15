AI Deepfake Rules : बनावट व्हिडिओ अन् बातम्या पसरवाल तर थेट तुरुंगात जाल! संसदेत AI डीपफेक कायद्यावर मोठा निर्णय, नक्की वाचा

AI Fake News Controlling Rules : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदीय समितीने नवीन कायदे आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खोट्या बातम्यांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कारवाईसाठी ठोस उपाययोजना सुचवल्या आहेत. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील हा अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला असून पुढील अधिवेशनात तो संसदेत मांडला जाणार आहे..समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांच्यासह संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची मागणी केली आहे. एआयद्वारे निर्मित व्हिडिओ आणि इतर सामग्रीसाठी परवाना बंधनकारक करणे आणि त्यावर लेबलिंग अनिवार्य करण्याची शक्यता तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. समितीने खोट्या बातम्या आणि डीपफेकमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेला गंभीर धोका असल्याचे नमूद केले आहे. यासाठी दंडात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा, दंड वाढवणे आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...एआय तंत्रज्ञान खोट्या बातम्या शोधण्यात उपयुक्त ठरू शकते परंतु ते स्वतःच चुकीच्या माहितीचा स्रोत बनू शकते, असे समितीने म्हटले आहे. यासाठी एआयचा वापर प्राथमिक पडताळणीसाठी करून मानवी हस्तक्षेपाद्वारे पडताळणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. MeitY ने डीपफेकच्या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. तसेच, खोट्या भाषणांचा शोध घेण्यासाठी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क आणि डीपफेक व्हिडिओ, प्रतिमा शोधण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे दोन प्रकल्प सुरू आहेत.सर्व माध्यम संस्थांसाठी सक्तीची तथ्य पडताळणी यंत्रणा आणि अंतर्गत लोकपाल नेमण्याची शिफारस समितीने केली आहे..Gemini AI Photos : गुगल जेमिनीवर नवा फोटो ट्रेंड! 'हे' घ्या 20 प्रॉम्प्ट, कॉपी-पेस्ट करा अन् साध्या फोटोला द्या नवा लुक.यासाठी माध्यम समूह आणि संबंधित घटकांमध्ये सहमती निर्माण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. समितीच्या सूचना कायदेशीररित्या बंधनकारक नसल्या तरी त्यांचे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व लक्षात घेता, सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकते. खोट्या बातम्यांविरुद्ध लढण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कायद्याच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे..FAQs What did the parliamentary panel recommend to tackle AI-generated fake news?संसदीय समितीने एआयद्वारे बनवलेल्या खोट्या बातम्यांवर नियंत्रणासाठी काय शिफारस केली?नवीन कायदे, तंत्रज्ञान उपाय, डीपफेक शोध सॉफ्टवेअर, लेबलिंग अनिवार्य करणे आणि तथ्य पडताळणी यंत्रणा लागू करण्याची शिफारस केली.Why is coordination between ministries important?मंत्रालयांमधील समन्वय महत्त्वाचे का आहे?खोट्या बातम्या आणि डीपफेकवर कारवाईसाठी ठोस कायदेशीर आणि तांत्रिक उपाय विकसित करण्यासाठी मंत्रालयांमधील समन्वय आवश्यक आहे.What is the role of AI in combating fake news?खोट्या बातम्यांविरुद्ध लढण्यात एआयची भूमिका काय आहे?एआयचा उपयोग प्राथमिक पडताळणीसाठी संशयास्पद सामग्री शोधण्यात आणि मानवी हस्तक्षेपाद्वारे तथ्य पडताळणीसाठी होऊ शकतो.What projects are underway to detect fake news?खोट्या बातम्या शोधण्यासाठी कोणते प्रकल्प सुरू आहेत?डीप लर्निंग फ्रेमवर्कद्वारे खोटे भाषण शोधणे आणि डीपफेक व्हिडिओ, प्रतिमा शोधण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसनाचे दोन प्रकल्प सुरू आहेत.Why is mandatory fact-checking recommended?सक्तीची तथ्य पडताळणी का शिफारस केली आहे?खोट्या बातम्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेला धोका टाळण्यासाठी तथ्य पडताळणी अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.