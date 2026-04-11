Billion Dollar Build : करोडपती व्हायचंय? AI वापरुन आठ दिवसांत बनवा कंपनी अन् मिळवा ९ कोटींचं बक्षीस, काय आहे स्पर्धा? जाणून घ्या

तुम्हाला मोठी कंपनी सुरू करायची आहे का? स्वप्नातले अब्जावधी डॉलर्स कमवायचे आहेत का? तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. अमेरिकेची प्रसिद्ध AI कंपनी पर्प्लेक्सिटीने एक जबरदस्त स्पर्धा सुरू केली आहे. याचे नाव आहे. बिलियन डॉलर बिल्ड. या स्पर्धेत तुम्ही पर्प्लेक्सिटीच्या AI टूलचा वापर करून फक्त ८ आठवड्यांत एक मोठी कंपनी उभी करायची आहे. म्हणजे कल्पना करणे, प्रॉडक्ट तयार करणे, लोकांना जोडणे आणि व्यवसाय वाढवणे हे सगळे AI च्या मदतीने करायचे..जर तुम्ही यशस्वी झालात तर तुम्हाला १ दशलक्ष डॉलर म्हणजे सुमारे ९ कोटी रुपये मिळतील. शिवाय कंपनी वाढवण्यासाठी आणखी AI क्रेडिट्सही मिळतील. सोप्या शब्दात सांगायचे तर हे AI टूल तुमचा साथीदारासारखे काम करते. ते तुम्हाला नवीन कल्पना देते, प्लॅन बनवते आणि प्रत्यक्ष काम करण्यात मदत करते. आधीच एका अमेरिकन तरुणाने ChatGPT सारख्या AI ने कंपनी सुरू केली आणि आज ती अब्जावधी डॉलर्स कमावते. म्हणजे हे खरंच शक्य आहे.स्पर्धा कशी चालेल?१४ एप्रिल २०२६ पर्यंत नोंदणी करायची आहे.२ जूनपर्यंत तुमचे प्रॉडक्ट, छोटा व्हिडिओ आणि किती वाढ झाली हे दाखवायचे.टॉप १० लोक ९ जूनला ५ मिनिटे आपली कल्पना सांगतील.१० जूनला विजेते जाहीर होतील..कोण भाग घेऊ शकतो?१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नागरिक. एकटा किंवा दोन जणांच्या छोट्या टीमनेही सहभागी होता येईल. उदाहरणार्थ तुम्ही एखादा अॅप बनवू शकता जो लोकांना दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी मदत करेल किंवा भाषा समजण्यात सहाय्य करेल. काहीही चांगली कल्पना असली तरी चालेल. ही स्पर्धा म्हणजे तरुणांसाठी सोनेरी संधी आहे. आता AI ने छोट्या छोट्या लोकांना मोठे उद्योग सुरू करता येतात. तर मग काय म्हणता? तुम्हीही अब्जाधीश होण्याचा प्रयत्न करणार का? आत्ताच पर्प्लेक्सिटीच्या वेबसाइटवर जा आणि नोंदणी करा. ८ आठवड्यांत तुमचे जीवन बदलू शकते!