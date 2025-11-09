Phone Tips: फोन 100 % चार्ज करण्याची सवय ठरु शकते घातक, जाणून घ्या तोटे

अनेक लोक फोन १०० टक्के चार्ज झाल्याशिवाय काढतच नाही. स्मार्टफोनच्या बॅटरीचे आयुष्य वाढवण्यासाठी 100% चार्जिंग टाळावे. पूर्ण चार्जिंगमुळे बॅटरीचा व्होल्टेज वाढतो आणि रासायनिक रचना कमकुवत होते. .Phone Charging Tips: आजच्या आधुनिक युगात, स्मार्टफोन आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत आणि आपण त्यांच्याशिवाय एक मिनिटही राहू शकत नाही. म्हणूनच, तुमच्या स्मार्टफोनच्या बॅटरीची काळजी घेणे तिच्या दीर्घायुष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बॅटरीच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा एक सर्वात मोठा घटक म्हणजे तुम्ही फोन कसा चार्ज करता. ती लवकर पूर्ण क्षमतेने चार्ज करणे आणि जास्त काळ प्लग इन ठेवणे यामुळे बॅटरीचे आयुष्य लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. यामुळे कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .बॅटरी नेहमी 100% चार्ज करु नका पूर्ण चार्जिंगमुळे बॅटरीचा व्होल्टेज वाढतो. ज्यामुळे कालांतराने तिची अंतर्गत रासायनिक रचना कमकुवत होते. यामुळे कधीच फोन 100 टक्के चार्ज करू नका. बॅटरी 20% ते 80% दरम्यान चार्ज ठेवाही लेवल राखल्याने रासायनिक ताण कमी होऊन बॅटरीचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते. यामुळे फोनची बॅटरी नेहमी २० ते ८० टक्के पर्यंत ठेवावी..फोन 0% पर्यंत पूर्णपणे डिस्चार्ज होऊ देऊ नकाबॅटरी पूर्णपणे डिस्चार्ज केल्याने तिची एकूण चार्जिंग क्षमता कमी होऊ शकते आणि तिच्या दीर्घायुष्याला हानी पोहोचू शकते.रात्रभर चार्जिंग टाळाझोपताना फोन प्लग इन ठेवल्याने बॅटरी जास्त काळ पूर्ण व्होल्टेजवर राहते. ज्यामुळे बॅटरीची झीज वाढते. .गरज असेल तेव्हाच 100% पर्यंत चार्ज कराजर तुम्ही लांबच्या प्रवासाला जात असाल आणि तुमच्याकडे चार्जर नसेल, तर तुमचा फोन पूर्णपणे चार्ज करायला हरकत नाही. पण दररोज असे करणे टाळा. यामुळे बॅटरी लवकर खराब होऊ शकते. चार्जिंगची सर्वोत्तम पातळी 85-90% दरम्यान फोन मर्यादित चार्ज केल्याने तुमच्या बॅटरीचे आयुष्य प्रत्येक वेळी पूर्णपणे चार्ज होण्याच्या तुलनेत 10-15% ने वाढू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.