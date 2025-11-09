Phone Tips: फोन 100 % चार्ज करण्याची सवय ठरु शकते घातक, जाणून घ्या तोटे

विज्ञान-तंत्र

why charging phone to 100% is bad for battery: अनेक लोक फोन १०० टक्के चार्ज झाल्याशिवाय घराबाहेर पडत नाहीत. पण ही सवय फोनच्या बॅटरीसाठी घातक ठरू शकते.
अनेक लोक फोन १०० टक्के चार्ज झाल्याशिवाय काढतच नाही. स्मार्टफोनच्या बॅटरीचे आयुष्य वाढवण्यासाठी 100% चार्जिंग टाळावे. पूर्ण चार्जिंगमुळे बॅटरीचा व्होल्टेज वाढतो आणि रासायनिक रचना कमकुवत होते.

Phone Charging Tips: आजच्या आधुनिक युगात, स्मार्टफोन आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत आणि आपण त्यांच्याशिवाय एक मिनिटही राहू शकत नाही. म्हणूनच, तुमच्या स्मार्टफोनच्या बॅटरीची काळजी घेणे तिच्या दीर्घायुष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बॅटरीच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा एक सर्वात मोठा घटक म्हणजे तुम्ही फोन कसा चार्ज करता. ती लवकर पूर्ण क्षमतेने चार्ज करणे आणि जास्त काळ प्लग इन ठेवणे यामुळे बॅटरीचे आयुष्य लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. यामुळे कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.

