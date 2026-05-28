PM-WANI Update : भारतात Free WiFi चे नवीन अपडेट! आता QR Code स्कॅन करताच मिळेल मोफत इंटरनेट; PM-WANI प्लॅन कसा वापरायचा पाहा

आता QR Code स्कॅन केल्यावर लगेच इंटरनेट मिळेल. सरकारने PM-WANI योजनेची नवी रूपरेषा तयार केली आहे. यामुळे लोकांना रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी सोप्या आणि सुरक्षित पद्धतीने WiFi वापरता येणार आहे..आता फक्त QR Code स्कॅन करापहिल्यांदा PM-WANI WiFi जोडण्यासाठी लांबलचक पासवर्ड आणि लॉगिन प्रक्रिया करावी लागायची. आता ती पूर्णपणे बदलली आहे. नव्या प्रणालीत तुम्हाला फक्त स्मार्टफोनने स्क्रीनवर दिसणारा QR Code स्कॅन करायचा आहे. काही सेकंदातच इंटरनेट सुरू होईललॅपटॉप, टॅब्लेट किंवा इतर कोणत्याही उपकरणासाठीही ही प्रक्रिया खूप सोपी झाली आहे. वेळ वाचेल आणि वापरकर्त्यांचा अनुभव खूप चांगला होईल..E-Scooter : 107 रुपयांत पूर्ण महिना चालेल 'ही' स्कूटर; एप्रिल महिन्यात 17,960 लोकांनी केली खरेदी, एकदा बघाच कमी किंमतीत जबरदस्त गाडी.15, 30 आणि 60 मिनिटांचे स्वस्त प्लॅनलोकांच्या छोट्या-छोट्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारने नवी कमी मुदतीचे प्लॅन सुरू केली आहे. आता तुम्हाला फक्त 15 मिनिटे, 30 मिनिटे किंवा 60 मिनिटांसाठी WiFi घेता येईल.रेल्वे स्टेशनवर थोडा वेळ थांबलात, बसची वाट बघताय किंवा तातडीने काही माहिती हवी असेल तर हे प्लॅन खूप उपयुक्त ठरतील. कमी पैशात गरजेनुसार डेटा वापरण्याची सोय झाली आहे..Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात लाईट बिल प्रचंड वाढवतात 'ही' 3 छोटी उपकरणे, आजच वापर करा कमी.बनावट WiFi नेटवर्कपासून संरक्षणसध्या सार्वजनिक ठिकाणी बनावट WiFi नेटवर्कमुळे अनेकांना फसवणूक होत होती. यावर आता सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. सर्व अधिकृत PM-WANI नेटवर्कसमोर PMWANI ब्रँडिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.यामुळे लोकांना खरे नेटवर्क आणि बनावट नेटवर्क सहज ओळखता येईल. डेटा चोरी आणि सायबर फसवणुकीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर.देशभरात डिजिटल क्रांतीPM-WANI योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या लोकांना परवडणारे इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. आता नव्या बदलांमुळे हा प्लॅन जास्त फास्ट , सुरक्षित आणि वापरायला सोपी झाली आहे.दूरसंचार विभागाचा हा प्रयत्न आहे की प्रत्येक नागरिकाला सहज इंटरनेट मिळावे. रेल्वे, बस स्टेशन, मार्केट आणि इतर सार्वजनिक जागी आता चांगल्या दर्जाचे WiFi मिळणे सोपे होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.