Poco F8 Ultra अन् F8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च! एक, दोन नाही; तर चक्क चार कॅमेरे, ब्रँड फीचर्स अन् किंमत फक्त एवढीशी

Poco F8 Ultra and F8 Pro Price : स्मार्टफोनच्या जगात पोकोने पुन्हा एकदा धमाका केला आहे. कंपनीने जागतिक बाजारात आपली नवीन पोको F8 सिरीज लाँच केली असून त्यात दोन जबरदस्त फोन आहेत पोको F8 अल्ट्रा आणि पोको F8 प्रो (Poco F8 Ultra and F8 Pro). स्टायलिश डेनिम ब्लू बॅक पॅनल, Boss कंपनीच्या ट्यून केलेल्या दमदार स्पीकर्स आणि इतकी आकर्षक किंमत की तुम्हाला विश्वासच बसणार नाही.दोन्ही फोनमध्ये काय खास आहे?दोन्ही फोन Android 16 वर आधारित हायपरओएस 3 वापरतात आणि Bossचे 2.1 चॅनेल स्टीरिओ स्पीकर्स देतात. म्हणजे गाणी ऐकताना थिएटरसारखा अनुभव देतात. शिवाय पहिल्या 6 महिन्यांत मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 100 GB गुगल वन स्टोरेज, 3 महिने युट्यूब प्रीमियम आणि स्पॉटिफाय प्रीमियम ट्रायलही मिळणार आहे.पोको F8 अल्ट्राहा फोन 6.9 इंचाचा भन्नाट OLED डिस्प्ले देतो, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 3500 निट्स ब्राइटनेस आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट देते. आतमध्ये आहे क्वालकॉमचा ताजा स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट, 16 GB पर्यंत रॅम आणि 512 GB स्टोरेज. कॅमेरा तर कमालच आहे. 50 मेगापिक्सेल मुख्य + 50 मेगापिक्सेल 5x पेरिस्कोप + 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि पुढे 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा. बॅटरी आहे प्रचंड मोठी.. 6500 mAh जी 100 वॅट वायर्ड आणि 50 वॅट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते. रंग: ब्लॅक आणि खूप स्टायलिश डेनिम ब्लू..पोको F8 प्रो6.59 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, त्याच स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेटचा पावर, 12 GB रॅमपर्यंत आणि 6210 mAh बॅटरी जी 100 वॅट फास्ट चार्जिंग घेते. कॅमेरा सेटअपही दमदार आहे. 50 मेगापिक्सेल मुख्य + 50 मेगापिक्सेल 2.5x टेलिफोटो + 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड. रंग पर्याय: ब्लॅक, ब्लू आणि टायटॅनियम सिल्व्हर..किंमतF8 अल्ट्रा12+256 GB– फक्त 60,600 रुपये (अर्ली बर्ड ऑफर)16+512 GB – 65,100 रुपये (अर्ली बर्ड)F8 प्रो12+256 GB – अवघे 47,200 रुपये (अर्ली बर्ड)12+512 GB – 51,700 रुपये (अर्ली बर्ड).