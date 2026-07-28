विज्ञान-तंत्र

Power Bank Damage Signs : पॉवर बँक खराब होण्यापूर्वी देते 'हे' 5 इशारे; दुर्लक्ष करणे ठरू शकते धोकादायक

Signs Your Power Bank is Failing or Damaged : स्मार्टफोन चार्ज करणारी पॉवर बँक अचानक धोक्याची घंटा बनू शकते. तुम्ही रोज वापरत असलेली पॉवर बँक आतून निकामी होत आहे की नाही, हे वेळीच ओळखणे सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
What are the main signs of a damaged power bank

What are the main signs of a damaged power bank

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या युगात पॉवर बँक आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनली आहे. प्रवासात फोनची बॅटरी संपली की आपण हक्काने तिचा आधार घेतो. पण सततच्या वापरामुळे हीच पॉवर बँक कधी खराब होते, हे लक्षात येत नाही.

खराब झालेली उपकरणे तुमच्या महागड्या स्मार्टफोनला कायमचे नुकसान पोहोचवू शकतात. म्हणूनच ती पूर्णपणे निकामी होण्यापूर्वीची लक्षणे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.

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