Power Bank Damage Signs : पॉवर बँक खराब होण्यापूर्वी देते 'हे' 5 इशारे; दुर्लक्ष करणे ठरू शकते धोकादायक

आजच्या युगात पॉवर बँक आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनली आहे. प्रवासात फोनची बॅटरी संपली की आपण हक्काने तिचा आधार घेतो. पण सततच्या वापरामुळे हीच पॉवर बँक कधी खराब होते, हे लक्षात येत नाही. खराब झालेली उपकरणे तुमच्या महागड्या स्मार्टफोनला कायमचे नुकसान पोहोचवू शकतात. म्हणूनच ती पूर्णपणे निकामी होण्यापूर्वीची लक्षणे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे..उंच फुगवटापॉवर बँक खराब होण्याचे सर्वात पहिले लक्षण म्हणजे तिचे शरीर फुगणे. जर तिचा आकार अचानक बदललेला किंवा प्लास्टिक बॉडी एका बाजूने फुगलेली दिसली, तर वापर तात्काळ थांबवा. अंतर्गत लिथियम आयन बॅटरीमध्ये गॅस तयार झाल्यामुळे असे होते. अशा स्थितीत ती पुन्हा चार्जिंगला लावल्यास स्फोट होण्याचा मोठा धोका असतो..Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा.न संपणारे चार्जिंगतुम्ही पॉवर बँक तासनतास चार्जिंगला लावूनही तिचे इंडिकेटर लाईट्स पुढे सरकत नाहीत का? जर ती स्वतःला चार्ज करण्यासाठी नेहमीपेक्षा तिप्पट वेळ घेत असेल, तर तिची क्षमता संपत आली आहे. बॅटरीमधील सेल्स कमकुवत झाल्यामुळे ते ऊर्जा साठवू शकत नाहीत. हे लक्षण ती लवकरच मृत होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देते..अचानक येणारी उष्णताचार्जिंग करताना पॉवर बँक हलकी गरम होणे सामान्य आहे. परंतु जर ती काही मिनिटांतच प्रमाणाबाहेर तापत असेल आणि हाताला चटके बसत असतील तर सावध व्हा. अंतर्गत सर्किट शॉर्ट झाल्यामुळे किंवा बॅटरी ओव्हरहीट झाल्यामुळे असे घडते. या जास्त उष्णतेमुळे बॅटरी वितळू शकते किंवा आग लागू शकते..PM Modi Video Meta Apology : गलतीसे मिस्टेक! PM मोदींचा व्हिडिओ भारतात ब्लॉक, मेटाने चूक कबूल करत मागितली माफी.वेगाने उतरणारी बॅटरीतुमची पॉवर बँक आता फोनला एकदाही नीट चार्ज करू शकत नाही का? किंवा १००% चार्ज दाखवणारी बँक फोन जोडताच अचानक ५०% वर येते का? जर तिची चार्ज साठवण्याची क्षमता अचानक कमी झाली असेल, तर तिचे आयुष्य संपले आहे. खराब झालेले सेल्स ऊर्जा धरून ठेवू शकत नाहीत आणि ती वेगाने डिस्चार्ज होते..Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती.सैल झालेले पोर्ट्सपॉवर बँक हलवल्यानंतर आतून खडखड आवाज येत असल्यास तिचे अंतर्गत पार्ट्स तुटले आहेत. तसेच जर तिचे USB पोर्ट्स सैल झाले असतील आणि केबल सारखी हलवावी लागत असेल, तर ती वापरणे थांबवा. अशा सैल कनेक्शनमुळे स्पार्किंग होऊन तुमच्या फोनचे मदरबोर्ड जळू शकते आणि मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.