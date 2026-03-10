Yamaha Latest News : प्रीमियम दुचाकीची मागणी वाढतेय; ‘यामाहा’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवींदर सिंह यांचे मत

अरविंद रेणापूरकर: सकाळ वृत्तसेवापुणे, ता. ७ : भारतासह महाराष्ट्रातील दुचाकी बाजारात गेल्या काही वर्षांत मोठे बदल दिसून येत आहेत. ग्राहकांची पसंती, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे झुकणारा कल पाहता या क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होत असल्याचे मत यामाहा मोटर इंडियाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विक्री) रवींदर सिंह यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. त्यांच्या मते, सध्या भारतीय बाजारात ‘प्रीमियमायझेशन’ हा महत्त्वाचा ट्रेंड ठरत आहे. विशेषतः शहरी तसेच निमशहरी भागातील तरुण ग्राहक अधिक कार्यक्षम, आकर्षक डिझाईन असलेली आणि प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त दुचाकी वाहनांना पसंती देत असल्याचे त्यांनी सांगितले..महाराष्ट्र हा देशातील महत्त्वाच्या दुचाकी बाजारांपैकी एक आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांसह टियर-२ शहरांमध्येही वाहनांची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. दैनंदिन प्रवासासाठी सोयीस्कर आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून स्कूटर विभागातही चांगली वाढ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचाही बाजार वेगाने विस्तारत आहे. कमी खर्च, पर्यावरणपूरक पर्याय आणि सरकारी प्रोत्साहन योजनांमुळे शहरी भागात ई-वाहनांचा स्वीकार वाढत आहे. मात्र पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी अद्यापही मोठ्या प्रमाणात कायम असून, विशेषतः परफॉर्मन्स आणि लांब प्रवासासाठी त्यांना पसंती दिली जाते. भारतातील वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि बदलणाऱ्या ग्राहकांच्या अपेक्षा लक्षात घेता दुचाकी उद्योगाला पुढील काळात मोठ्या वाढीची संधी असल्याचे रवींदर सिंह यांनी नमूद केले..Aadhaar Card Correction : सावधान! आधार कार्डच्या 3 किरकोळ चुकांमुळे बंद होऊ शकते तुमचे बँक खाते; लगेच करून घ्या 'हा' बदल.यामाहाची ५९ देशांत निर्यातभारतीय दुचाकी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी यामाहाने महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये विक्रीत २०२४ च्या तुलनेत सुमारे दहा टक्के वाढ नोंदविली असून स्कूटर विक्रीत २७ टक्के वाढ झाल्याचे रवींदर सिंह यांनी सांगितले. राज्यात कंपनीचे सुमारे १३६ विक्री व सेवा केंद्रांचे जाळे असून त्यापैकी ५४ ‘ब्ल्यू स्क्वेअर’ प्रीमियम डिलरशिप्स आहेत. सणासुदीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर यामाहा मोटर इंडियाने ग्राहकांसाठी ऑफर्स आणल्याचे रवींदर सिंह यांनी सांगितले. विशेषतः महाराष्ट्रात पाडव्याच्या निमित्ताने कंपनीने प्रीमियम मॉडेल्सवर डाउन पेमेंट योजना, बचत ऑफर्स आणि नवीन व्हेरिएंट सादर केले आहेत. फॅसिनो १२५ एफआय हायब्रीड मॉडेलवर ४९९९ रुपयांपासून डाउन पेमेंट, रे झेडआर १२५ एफआय हायब्रीडवर सात हजार रुपयांपर्यंत बचत, एफझेड- एस एफआय हायब्रीडवर (१४९ सीसी) ७९९९ रुपयांपासून डाउन पेमेंट आणि आर वन फाय सीरिज (१५५ सीसी) वर सहा हजार रुपयांपर्यंत बचत देणारी ऑफर जाहीर केली आहे. .Dmart Sale : डीमार्टमध्ये मार्च स्पेशल 'या' 5 ऑफर्स सुरू आहेत; 50% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर.तसेच एक्सएसआर १५५ चे नवीन मेटालिक ब्लॅक श्रेणी आकर्षक फायनान्स योजनांसह सादर करण्यात आले आहे. यामाहाचा भविष्यातील योजनेबद्दल बोलताना रवींदर सिंह म्हणाले, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये ‘ब्ल्यू स्क्वेअर नेटवर्क’चा विस्तार, डिलरशिप पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक प्रशिक्षण मजबूत करणे तसेच कॉल ऑफ द ब्लू’ मोहिमेद्वारे ग्राहकांशी अधिक संवाद वाढवणे यावर भर असणार आहे. भारतातून सध्या लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, असियान आणि दक्षिण आशियातील ५९ देशांमध्ये यामाहाच्या दुचाकीची निर्यात होते. आगामी काळात अमेरिका, युरोप आणि जपानसारख्या प्रगत बाजारपेठांमध्येही निर्यात वाढवण्याचा कंपनीचा दीर्घकालीन उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.