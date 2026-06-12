PPI New Rules : डिजिटल पेमेंटवर संकटाचे ढग; नव्या PPI नियमांमुळे ग्राहक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळणार?

पहिले इंडिया फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन श्वेतपत्रिकेनुसार, भारताच्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) आराखड्यात प्रस्तावित बदल काळजीपूर्वक न केल्यास, डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांवर त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात..'प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि भारताची डिजिटल पेमेंट परिसंस्था: नियामक उद्दिष्टांचा अवलंब, समावेश आणि नवोपक्रमाशी समतोल साधणे' या शीर्षकाच्या श्वेतपत्रिकेत, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पीपीआयच्या वाढत्या भूमिकेचे आणि सध्या सुरू असलेल्या नियामक घडामोडींच्या संभाव्य परिणामांचे परीक्षण केले आहे..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.आरबीआयच्या सहा वर्षांहून अधिक काळाच्या पेमेंट सिस्टम डेटाच्या आधारे केलेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पीपीआयची संख्या ९८,६९९ लाखांपर्यंत पोहोचली असून, ते भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत संरचनेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहे. ही श्वेतपत्रिका एका प्रमाणबद्ध आणि जोखीम-आधारित नियामक चौकटीची शिफारस करते, जी अनुपालन आवश्यकतांना वास्तविक जोखमीच्या पातळीशी जुळवून घेईल. तसेच, कमी-मूल्याच्या, उच्च-वारंवारतेच्या वापराच्या प्रकरणांचे जतन करणे, मोठ्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांपूर्वी नियामक परिणाम मूल्यांकन करणे, ग्राहक संरक्षण आणि सुलभ उपलब्धता यांचा समतोल साधणे, आणि महत्त्वपूर्ण नियामक बदलांसाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचे दृष्टिकोन स्वीकारणे, अशी मागणीही यात केली आहे..या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की, पीपीआय (PPIs) अनेकदा पहिल्यांदा वापरणाऱ्यांसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रवेशाचे माध्यम म्हणून काम करतात आणि भारताच्या व्यापक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना पूरक असे सुलभ पेमेंट सोल्यूशन्स प्रदान करतात, ज्यामुळे औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याचा एक सोपा आणि सुलभ मार्ग उपलब्ध होतो. त्यांच्या सुलभ उपलब्धतेमुळे ते गिग वर्कर्स, छोटे व्यापारी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरले आहेत. यामुळे आरबीआयच्या 'डिजिटल पेमेंट इंडेक्स' (DPI) मध्ये सप्टेंबर २०२० मधील २१७.७४ वरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये ५१६.७६ पर्यंत वाढ झाली आहे – म्हणजेच सलग अकरा कालावधींमधील अखंड वाढीसह यात १३७% ची वाढ झाली आहे..Smart Prepaid Meter : लाईटबिल भरण्याची कटकट संपवा! ५०० रुपयांच्या रिचार्जवर किती दिवस चालतो स्मार्ट प्रीपेड मीटर? पैसे वाचवणार."असे दिसून येते की, लाखो वापरकर्त्यांसाठी 'पीपीआय' (PPIs - प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स) हे डिजिटल पेमेंटचे एक महत्त्वाचे माध्यम बनले आहेत. त्यांचा जलद स्वीकार होण्यामागे सोय, सुलभ उपलब्धता आणि वापरण्यास सोपे असणे ही प्रमुख कारणे आहेत. धोरणकर्ते जेव्हा ग्राहकांचे संरक्षण आणि कार्यप्रणालीची लवचिकता (operational resilience) बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असतात, तेव्हा नियामक उपाययोजना या प्रमाणात, पुराव्यांवर आधारित आणि या सेवांच्या निरंतर स्वीकारार्हतेला पूरक असणे महत्त्वाचे ठरते," असे 'पहिले इंडिया फाउंडेशन'चे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि या अहवालाचे सह-लेखक डॉ. सुयोग दांडेकर यांनी सांगितले..डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन, जीवन सुलभता (ease of living), नाविन्यपूर्णता आणि स्पर्धा यांसारखी अनेक राष्ट्रीय धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यात पीपीआयची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही हा अहवाल अधोरेखित करतो. अहवालात नमूद केल्यानुसार, पीपीआय विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांना ज्यामध्ये 'गिग वर्कर्स' (अस्थायी/करार-आधारित कामगार), एमएसएमई (MSMEs), प्लॅटफॉर्म वापरकर्ते आणि अल्प-उत्पन्न गटातील लोकांचा समावेश आहे – सेवा देतात. यामुळे त्यांना रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास आणि बँका तसेच फिनटेक कंपन्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यास मदत होते..Laptop Charger : लॅपटॉपचं चार्जिंग फुल्ल झाल्यानंतरही स्विच सुरूच ठेवताय? पिन काढत नाही? आत्ताच पाहा होऊ शकतं किती मोठं नुकसान."भारतातील डिजिटल पेमेंटचे यश हे विश्वास, नाविन्यपूर्णता आणि वापरण्यास सोपे असणे या घटकांच्या संयोगावर आधारित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या परिसंस्थेमध्ये पीपीआयचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे, विशेषतः कमी मूल्याच्या आणि वारंवार केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांच्या बाबतीत. धोरणात्मक चर्चेत पुराव्यांचा समावेश करणे आणि अशा नियामक आराखड्याच्या निर्मितीत योगदान देणे हा या अहवालाचा उद्देश आहे; ज्यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण होईल आणि त्याच वेळी पीपीआयच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकारार्हतेस कारणीभूत ठरलेली सुलभता व सोय देखील टिकून राहील," असे 'पहिले इंडिया फाउंडेशन'च्या संशोधन सहकारी (Research Associate) आणि अहवालाच्या सह-लेखिका सुरभी सिंग यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.