विज्ञान-तंत्र

PPI New Rules : डिजिटल पेमेंटवर संकटाचे ढग; नव्या PPI नियमांमुळे ग्राहक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळणार?

PPI Rules Draft : PPI नियमांमधील संभाव्य बदलांमुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
A new white paper warns that proposed PPI regulations could slow India's digital payment growth and impact financial inclusion

A new white paper warns that proposed PPI regulations could slow India's digital payment growth and impact financial inclusion

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

पहिले इंडिया फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन श्वेतपत्रिकेनुसार, भारताच्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) आराखड्यात प्रस्तावित बदल काळजीपूर्वक न केल्यास, डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांवर त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात.

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