Free Wifi Scam : दिवाळीत फ्री WiFi ची ऑफर! तुम्हाला करेल कंगाल; चुकूनही वापरू 'या' चार ठिकाणचे हॉटस्पॉट

सणासुदीच्या धुमाकूळात शॉपिंग मॉल, रेल्वे स्टेशन, विमानतळ आणि हॉटेलमध्ये मोफत वाय-फायचा वापर करताय? तर मग थांबा.. हा सोयीचा फ्री मायाजाल तुम्हाला फसवणुकीच्या दरीत ओढू शकतो. सरकारच्या सायबर सुरक्षितता यंत्रणेच्या तज्ज्ञांनी फ्री वायफाय फ्रॉड बाबत रेड अलर्ट जारी केला आहे. लाखो लोकांचे बँक खाते, ईमेल आणि वैयक्तिक डेटा हॅकर्सच्या हातात गेले आहेत. UGC ने विद्यार्थ्यांना विशेष सूचना दिल्या सार्वजनिक वायफायवर पर्सनल अकाउंट्स उघडू नका..चला जाणून घेऊया हा धोका कसा टाळायचा आणि सुरक्षित राहायचं..मोफत वायफाय म्हणजे काय?बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, एअरपोर्ट, कॅफे, रेस्टॉरंट किंवा लायब्ररीत बसून फक्त एका पासवर्डने (किंवा बिनपासवर्डने) तुमचा फोन, लॅपटॉप इंटरनेटशी जोडला जातो. मोबाइल डेटा संपलाय? मग काळजी कशाला करताय..मोफत वायफायने ब्राउझिंग, व्हिडिओ पाहणे सोपे होईल. पण सणासुदीत गर्दीच्या ठिकाणी लाखो लोक एकाच नेटवर्कवर काम करतात पण यातच धोका दडलेला आहे..का आहे हा वायफाय धोकादायक?हे सुविधाजनक वाटते, पण सुरक्षित नाही..कोणीही सहज अॅड होऊ शकतो म्हणून हॅकर्स मँडल अटॅक करतात. ते तुमचे पासवर्ड, बँक ओटीपी चोरतात किंवा व्हायरस टाकतात. मोफत असल्याने वापरकर्ते सुरक्षा अपडेट विसरतात. परिणामी ईमेल, ऑनलाइन पेमेंट किंवा सोशल मीडिया उघडले की... बँग! तुमचे पैसे गायब केले जातात. गेल्या महिन्यातच ५० लाख लोक फसले असून जवळपास १०० कोटींची फसवणूक झाली आहे.सरकारच्या ५ मस्ट फॉलो टिप्स१. गरज नसेल तर सार्वजनिक वाय-फाय टाळा. स्वतःचा मोबाइल डेटा वापरा.२. संवेदनशील अॅप्स बंद करा. वायफायवर बँकिंग, UPI, फेसबुक, इन्स्टाग्राम उघडू नका. फक्त जनरल ब्राउझिंग करा.३. VPN चा सुपर शिल्ड वापरा मोफत/पेड VPN अॅप डाउनलोड करा. ते तुमचे डेटा एन्क्रिप्ट करून हॅकर्सपासून वाचवते.४.शॉपिंगनंतर लगेच सर्व अकाउंट्सचे पासवर्ड अपडेट करा.५. अॅप अपडेट ठेवा.. फोनचे सॉफ्टवेअर नेहमी नवीन ठेवा, अँटीव्हायरस चालू करा..सायबर तज्ज्ञ म्हणतात, सणासुदीत ३०% फसवणूक वाय-फायमुळे होते" UGC च्या मार्गदर्शनाने शाळा-कॉलेजमध्ये जागृती मोहीम सुरू केलीये. तुम्ही ही माहिती शेअर करा..सुरक्षित सण साजरा करा. धोका ओळखा, फसवणूक थांबवा.. अधिक माहितीसाठी cyber.gov.in वर भेट द्या ..FAQs1. What is free Wi-Fi fraud? / मोफत वाय-फाय फसवणूक म्हणजे काय?मोफत वाय-फायवर हॅकर्स तुमचे पासवर्ड, बँक डेटा चोरतात आणि व्हायरस टाकून पैसे उधळतात. सणासुदीत हे ३०% जास्त होते.2. Why is public Wi-Fi dangerous? / सार्वजनिक वाय-फाय का धोकादायक आहे?कोणीही जोडू शकतो म्हणून सुरक्षा कमकुवत; हॅकर्स सहज मँडल अटॅक करून ईमेल-बँकिंग हॅक करतात.3. Should I use VPN on public Wi-Fi? / सार्वजनिक वाय-फायवर VPN वापरावे का?होय, नेहमी! VPN तुमचा डेटा एन्क्रिप्ट करून हॅकर्सपासून १००% सुरक्षित ठेवतो. NordVPN डाउनलोड करा.4. What not to do on free Wi-Fi? / मोफत वाय-फायवर काय करू नये?बँकिंग, UPI पेमेंट, सोशल मीडिया उघडू नका. फक्त जनरल ब्राउझिंग करा किंवा टाळा.5. UGC warning for students? / विद्यार्थ्यांसाठी UGC चा इशारा काय?विद्यार्थी सार्वजनिक वाय-फायवर वैयक्तिक अकाउंट्स उघडू नयेत; कॉलेजमध्ये जागृती मोहीम सुरू आहे..