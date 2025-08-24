Rainbows : हवामान बदलामुळे इंद्रधनुष्याच्या दर्शनावर परिणाम; भारतातून लवकरच होऊ शकतात नाहीसे

हवामान बदल हा केवळ पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम करत नाही, तर आपल्या दैनंदिन जीवनातील छोट्या-छोट्या आनंदांवरही त्याचा प्रभाव पडत आहे. एका नवीन वैज्ञानिक संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे इंद्रधनुष्य दिसण्याच्या संधींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. इंद्रधनुष्य, जे आशा आणि सौंदर्याचे प्रतीक मानले जाते, भारतासह जगातील काही भागांत लवकरच कमी होऊ शकते, तर काही ठिकाणी त्यांच्या दर्शनाची शक्यता वाढू शकते. .जागतिक संशोधन आणि इंद्रधनुष्याचा डेटाबेसजागतिक स्तरावर संशोधकांनी लोकांनी पाठवलेल्या इंद्रधनुष्याच्या छायाचित्रांचा एक मोठा डेटाबेस तयार केला आहे. या डेटाबेसच्या आधारे त्यांनी एक संगणकीय मॉडेल विकसित केले, जे हवामान आणि पर्जन्याच्या परिस्थितीच्या आधारावर इंद्रधनुष्य दिसण्याची शक्यता अंदाजित करते. हे मॉडेल सध्याच्या हवामान डेटावर तपासण्यात आले असून, भविष्यातील तीन संभाव्य हवामान परिस्थितींचा विचार करून त्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या संशोधनाचे निष्कर्ष ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंटल चेंज या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत..इंद्रधनुष्याच्या संधींमध्ये बदलसंशोधनातून असे दिसून आले आहे की, सध्या पृथ्वीवरील सरासरी भूभागावर वर्षाला सुमारे 117 दिवस इंद्रधनुष्य दिसण्यासाठी योग्य परिस्थिती असते. मात्र, 2100 पर्यंत, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या पातळीनुसार, ही संख्या सरासरी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढू शकते. तरीही, हा बदल सर्वत्र एकसमान नसेल. जगातील 21 ते 34 टक्के भूभागांवर इंद्रधनुष्य दिसण्याचे दिवस कमी होऊ शकतात, तर 66 ते 79 टक्के भागांत त्यांची संख्या वाढू शकते..IIT Guwahati: २८ हजार प्रकाशवर्षे अंतरावर सापडलेले संकेत; कृष्णविवरातील क्ष-किरणांचे रहस्य उलगडण्यात भारतीय संशोधकांना मोठे यश.भारतातील परिस्थितीभारतात इंद्रधनुष्याच्या दर्शनावर हवामान बदलाचा परिणाम दिसून येईल. विशेषतः, ज्या भागांत पर्जन्याचे प्रमाण कमी होईल, तिथे इंद्रधनुष्य दिसण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. याउलट, हिमालयासारख्या पर्वतीय आणि थंड प्रदेशांत इंद्रधनुष्य दिसण्याच्या संधी वाढू शकतात. मात्र, या भागांत लोकसंख्या कमी असल्याने, हा बदल सामान्य माणसाच्या अनुभवावर फारसा परिणाम करणार नाही.इंद्रधनुष्याचे सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्वइंद्रधनुष्य हे केवळ निसर्गाचे सौंदर्यच नाही, तर ते मानवी मनाला आनंद, आशा आणि निसर्गाशी जोडणारे प्रतीक आहे. संशोधकांच्या मते, हवामान बदलामुळे इंद्रधनुष्यासारख्या छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टींवर होणारा परिणाम हा आपल्या पर्यावरणातील बदलांचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. इंद्रधनुष्याचा थेट परिणाम पर्यावरण किंवा अर्थव्यवस्थेवर होत नसला, तरी त्यामुळे माणसाला मिळणारा आनंद आणि निसर्गाशी असलेली नाळ यावर परिणाम होऊ शकतो..\rहवामान बदलाचे परिणामहवामान बदलाचे परिणाम आता केवळ हवामान किंवा समुद्र पातळीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. इंद्रधनुष्यासारख्या साध्या गोष्टींवरही त्याचा प्रभाव पडत आहे. या संशोधनातून आपल्याला हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. भारतात, जिथे इंद्रधनुष्य सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, तिथे त्याचे संरक्षण हे आपल्या पर्यावरणीय जबाबदारीचाच एक भाग आहे..Explained Cusack-TMC : हे क्युसेक, टीएमसी, विसर्ग म्हणजे काय? सोप्या शब्दात समजून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.