Rainbows : हवामान बदलामुळे इंद्रधनुष्याच्या दर्शनावर परिणाम; भारतातून लवकरच होऊ शकतात नाहीसे

How Climate Change is Affecting Rainbow Sightings in India and the World | हवामान बदलामुळे इंद्रधनुष्य भारतातून कमी होऊ शकतात. नवीन संशोधनातून समजले की काही भागांत इंद्रधनुष्य वाढतील, तर काही ठिकाणी नाहीसे होऊ शकतात.
rainbow
A vibrant rainbow stretches across the sky after rainfall. Climate change may reduce such rainbow sightings in India, impacting nature beauty.esakal
Sandip Kapde
Updated on

हवामान बदल हा केवळ पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम करत नाही, तर आपल्या दैनंदिन जीवनातील छोट्या-छोट्या आनंदांवरही त्याचा प्रभाव पडत आहे. एका नवीन वैज्ञानिक संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे इंद्रधनुष्य दिसण्याच्या संधींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. इंद्रधनुष्य, जे आशा आणि सौंदर्याचे प्रतीक मानले जाते, भारतासह जगातील काही भागांत लवकरच कमी होऊ शकते, तर काही ठिकाणी त्यांच्या दर्शनाची शक्यता वाढू शकते.

