Realme Smartphone: हॅरी पॉटर चाहत्यांसाठी खूशखबर! Realme 16 Proचे लिमिटेड एडिशन Flipkartवर होणार लाँच; पाहा फीचर्स!

Hogwarts 5G Phone: जगातील लोकप्रिय 'हॅरी पॉटर' (Harry Potter) फ्रँचायझीच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध स्मार्टफोन निर्माता कंपनी 'रीअलमी' (realme) उद्या म्हणजेच 21 सप्टेंबरला आपला नवा realme 16 Pro Harry Potter Edition भारतभरात लाँच करणार आहे. हा स्मार्टफोन वॉर्नर ब्रॉस (Warner Bros) सोबतच्या विशेष भागिदारीतून तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी कंपनीने लाँच केलेल्या realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition नंतरचा हा दुसरा मोठा फ्रँचायझी-बेस्ड स्मार्टफोन ठरणार आहे..हॉगवर्ट्स थीम अन् युनिक डिझाईनया स्पेशल एडिशन फोनच्या बॅक पॅनेलवर ब्राऊन रंगाचे लेदर टेक्सचर आणि 'विझार्ड्स चेस' (Wizard's Chess) सीनसारखा 'आर्गाईल' (Argyle) पॅटर्न देण्यात आला आहे.हॉगवर्ट्स क्रेस्ट (Hogwarts Crest): फोनच्या मध्यभागी हॉगवर्ट्सचा अधिकृत लोगो आहे.हेडविग डिझाईन (Hedwig Camera Module): कॅमेरा मॉड्यूलला हॅरी पॉटरच्या 'हेडविग' उल्लूच्या डोळ्यांसारखा लुक देण्यात आला आहे.लेझर एंग्रेव्हिंग: फोनच्या मेटल मिड-फ्रेमवर 'Welcome to Hogwarts' हा मेसेज लेझरने कोरलेला पाहायला मिळतो..Lava Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् कर्व्ह्ड एमोलेड डिस्प्ले! Lava चा 5G स्मार्टफोन लवकरच होणार लाँच! किंमत फक्त... .फक्त 5,000 युनिट्सचा खास गिफ्ट बॉक्सहॅरी पॉटरच्या चाहत्यांसाठी या फोनसोबत एक विशेष कलेक्टिबल गिफ्ट बॉक्स दिला जात आहे, जो हॉगवर्ट्स ट्रंकची 1:1 रेप्लिका (तंतोतंत हुबेहूब प्रत) आहे. जगभरात या बॉक्सच्या फक्त 5,000 युनिट्स उपलब्ध असणार आहेत.बॉक्समधील खास भेटवस्तू-हॉगवर्ट्स एक्सेप्टन्स लेटर (Hogwarts Acceptance Letter)हॉगवर्ट्स एक्स्प्रेस ट्रेन तिकीट (Hogwarts Express Ticket)हॉगवर्ट्स क्रेस्ट बुकमार्क्स (Hogwarts Crest Bookmarks)कॅरेक्टर पोस्टकार्ड्स (Character Postcards)हॉगवर्ट्स लोगोचा फोन केस अन् खास सिम इजेक्टर पिन (Phone Pin).realme 16 Pro चे दमदार स्पेसिफिकेशन्सहा स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन फक्त लुकच्या बाबतीतच नाही, तर फीचर्सच्या बाबतीतही पॉवरफुल आहे-डिस्प्ले: 6.78 इंच आकाराचा 144Hz AMOLED डिस्प्ले.प्रोसेसर: मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 मॅक्स (MediaTek Dimensity 7300 Max) चिपसेट.बॅटरी अन् चार्जिंग: 7,000 mAh ची अवाढव्य बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट.कॅमेरा सेटअप: 200MP OIS मुख्य कॅमेरा, 8MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि सेल्फीसाठी 50MP फ्रंट कॅमेरा.स्टोरेज: 12GB RAM आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज प्रकारात हा फोन उपलब्ध होईल.फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि रीअलमीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून या स्मार्टफोनची विक्री उद्यापासून सुरू होणार आहे..Foldable Smartphone: एक फोन, तीन फोल्ड! Huawei ने लाँच केला जगातील सर्वात महागडा ट्राय-फोल्ड...पहा किंमत किती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.