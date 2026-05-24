एकच झलक, सबसे अलग! चक्क 8000mAh बॅटरीसह Realme 16T 5G लाँच, दमदार फीचर्स अन् परवडणारी किंमत पाहा

रियलमीने भारतात आपला नवा स्मार्टफोन Realme 16T 5G लाँच केला आहे. हा फोन 16 सीरीजचा भाग आहे आणि बजेटमध्ये चांगल्या फीचर्ससह आला आहे. यासोबत कंपनीने Realme Buds Air 8 Pro आणि Realme Watch S5 देखील मार्केटमध्ये आणले आहेत..मोठी बॅटरी आणि मजबूत डिझाइनRealme 16T 5G मध्ये 8000mAh ची प्रचंड बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी सात वर्षे चांगली काम करेल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. 45W फास्ट चार्जिंग आणि 15W रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. फोनला IP69K रेटिंग मिळाले आहे, म्हणजे पाणी, धूळ आणि कठीण परिस्थितीतही तो सहज टिकेल..Eye Care Tips : स्क्रीन बघताच डोळे दुखू लागतात? मोबाईल अन् लॅपटॉपमध्ये लपलेल्या 'या' 2 सेटिंग करा सुरू; मिनिटात मिळेल आराम.डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्सफोनमध्ये 6.8 इंचाचा मोठा LCD डिस्प्ले आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे. यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अतिशय स्मूथ होते. MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आणि Mali GPU मुळे रोजची कामे, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंग सहज चालते. Realme UI 7.0 वर चालणारा हा फोन सहा वर्षे अपडेट्स मिळवेल.कॅमेरा आणि इतर खास फीचर्समागे 50MP Sony AI कॅमेरा आहे. खास म्हणजे मागे सेल्फी घेण्यासाठी छोटा मिरर दिला आहे. समोर 16MP सेल्फी कॅमेरा आहे. फोन तीन कलर्समध्ये उपलब्ध आहे Starlight Red, Starlight Black आणि Aurora Green..Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर.किंमत आणि उपलब्धताफोन तीन व्हेरियंटमध्ये लाँच झाला आहे6GB RAM + 128GB स्टोरेज: Rs 29,9998GB RAM + 128GB: Rs 31,9998GB RAM + 256GB: Rs 34,99927 मे पासून विक्री सुरू होईल. Flipkart आणि Realme च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असेल..Realme Buds Air 8 Proयासोबत लाँच झालेल्या बड्समध्ये 55dB Active Noise Cancellation, Dual Drivers, Bluetooth 6.1, 45ms Low Latency आणि 50 तासांचा बॅटरी बॅकअप आहे. IP55 रेटिंगमुळे हे बड्स धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहेत.Realme Watch S5स्मार्टवॉचमध्ये 1.43 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, 1500 nits ब्राइटनेस, Built-in GPS, Bluetooth Calling आणि 110+ Sports Modes आहेत. Heart Rate, SpO2, Sleep आणि Stress ट्रॅकिंगसह 5ATM Water Resistance आणि 20 दिवसांचा बॅटरी लाइफ मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.