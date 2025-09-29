विज्ञान-तंत्र

भारतात लवकरच लाँच होतोय Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन, कॅमेरा असा की DSLR सुद्धा फिका पडेल, 10 दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त..

Realme GT 8 Pro Launching Soon रियलमी जीटी 8 प्रो लवकरच भारतात लॉन्च होणार आहे, यात अनोखी स्वॅपेबल कॅमेरा मॉड्यूल्स आणि स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेट आहे.
Realme GT 8 Pro Launching Soon

Realme GT 8 Pro Unveils Unique Camera Design and Snapdragon 8 Elite

Saisimran Ghashi
Updated on

Realme GT 8 Pro Price : रियलमी नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन रियलमी जीटी 8 प्रो, भारतात लवकरच लॉन्च करणार आहे. कंपनीने नुकताच या फोनचा टीझर जारी केला असून यात प्रथमच दिसणारी स्वॅपेबल कॅमेरा मॉड्यूल्सची सुविधा आहे जी वापरकर्त्यांना फोनच्या लूकमध्ये बदल करण्याची संधी देईल. या फोनच्या डिझाइनने बाजारातील इतर स्पर्धकांपासून वेगळेपण जपले आहे. (Realme GT 8 Pro)

