भारतात लवकरच लाँच होतोय Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन, कॅमेरा असा की DSLR सुद्धा फिका पडेल, 10 दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त..

Realme GT 8 Pro Price : रियलमी नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन रियलमी जीटी 8 प्रो, भारतात लवकरच लॉन्च करणार आहे. कंपनीने नुकताच या फोनचा टीझर जारी केला असून यात प्रथमच दिसणारी स्वॅपेबल कॅमेरा मॉड्यूल्सची सुविधा आहे जी वापरकर्त्यांना फोनच्या लूकमध्ये बदल करण्याची संधी देईल. या फोनच्या डिझाइनने बाजारातील इतर स्पर्धकांपासून वेगळेपण जपले आहे. (Realme GT 8 Pro).रियलमीने चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वीबोवर एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये जीटी 8 प्रोच्या तीन अनोख्या कॅमेरा मॉड्यूल्सची झलक दाखवण्यात आली. पहिले मॉड्यूल रोबोट इन्सपायर डिझाइनमध्ये आहे, जे सध्याच्या बाजारात पूर्णपणे नवीन आहे. अन्य दोन मॉड्यूल्स गोलाकार आणि आयताकृती डिझाइनमध्ये आहेत. यापूर्वी लीक झालेल्या माहितीनुसार या रोबोट इन्सपायर मॉड्यूलची झलक डिजिटल चॅट स्टेशनने शेअर केली होती..कॅमेरा मॉड्यूल्स बदलता येत असले तरी कॅमेऱ्यांची जागा स्थिर आहे. या फोनमध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असून, 200 मेगापिक्सेलचा 3x टेलिफोटो कॅमेरा आणि दोन एलईडी फ्लॅश लाइट्स यांचा समावेश आहे.रियलमी जीटी 8 प्रो क्वालकॉमच्या नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटवर चालेल, ज्यामुळे याची कामगिरी अतुलनीय असेल. कंपनीच्या दाव्यानुसार हा फोन AnTuTu बेंचमार्कवर 40 लाखांहून अधिक पॉईंट्स मिळवेल..याशिवाय यात 2K AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे. फोनची 7000mAh बॅटरी 120W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. भारतात नोव्हेंबरमध्ये लॉन्च होण्याची शक्यता असलेला हा फोन रियलमी जीटी 7 प्रोच्या किंमतीच्या आसपास म्हणजेच सुमारे 59,999 रुपये असू शकतो. रियलमी जीटी 8 प्रोसह रियलमी जीटी 8 देखील लॉन्च होईल. या फोनच्या अनोख्या डिझाइन आणि दमदार फीचर्समुळे स्मार्टफोन चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. .FAQs What is the main highlight of the Realme GT 8 Pro? / रियलमी जीटी 8 प्रो चे मुख्य वैशिष्ट्य काय आहे?याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे स्वॅपेबल कॅमेरा मॉड्यूल्स, ज्यामुळे वापरकर्ते फोनच्या कॅमेरा डिझाइनमध्ये बदल करू शकतात.When will the Realme GT 8 Pro launch in India? / रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात कधी लॉन्च होईल?हा फोन नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारतात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.What is the camera specification of the Realme GT 8 Pro? / रियलमी जीटी 8 प्रो चा कॅमेरा कसा आहे?यात 200 मेगापिक्सेलचा 3x टेलिफोटो कॅमेरा असलेला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे.What is the battery capacity of the Realme GT 8 Pro? / रियलमी जीटी 8 प्रो ची बॅटरी क्षमता काय आहे?यात 7,000mAh बॅटरी आहे जी 120W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.What is the expected price of the Realme GT 8 Pro in India? / रियलमी जीटी 8 प्रो ची भारतातील किंमत किती असेल?याची किंमत सुमारे 59,999 रुपये असण्याची शक्यता आहे.