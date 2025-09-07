विज्ञान-तंत्र

मार्केटमध्ये झाली गेमचेंजर मोबाईलची एन्ट्री; Realme Neo 7 Turbo AI झाला लाँच, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त...

Realme Neo 7 Turbo AI Smartphone Launch : रियलमी निओ 7 टर्बो AI हा गेमिंग फोन 7200mAh बॅटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंगसह लाँच झाला आहे.
Saisimran Ghashi
  • रियलमीने नवीन स्मार्टफोन लॉंच केला आहे

  • हा मोबाईल मिडरेंजमध्ये उपलब्ध झाला आहे

  • चला तर मग जाणून घेऊया याबद्दल सर्वकाही

Realme Neo 7 Turbo AI Launch : रियलमीने नवीन गेमिंग फोन Realme Neo 7 Turbo AI लाँच करत मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री केली आहे. हा फोन 7200mAh च्या शक्तिशाली बॅटरीसह येतो जी 100W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. गेमिंग आणि हायपरफॉर्मन्सच्या चाहत्यांसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. सध्या हा मर्यादित AI एडिशन फोन चीनच्या मार्केटमध्ये चायना मोबाईलच्या सहकार्याने सादर करण्यात आला आहे ज्यामध्ये कस्टमाइझ्ड मँगो कार्ड क्लब इंटरफेस आणि प्रीलोडेड अॅप्स उपलब्ध आहेत.

