मार्केटमध्ये झाली गेमचेंजर मोबाईलची एन्ट्री; Realme Neo 7 Turbo AI झाला लाँच, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त...

रियलमीने नवीन स्मार्टफोन लॉंच केला आहेहा मोबाईल मिडरेंजमध्ये उपलब्ध झाला आहेचला तर मग जाणून घेऊया याबद्दल सर्वकाही.Realme Neo 7 Turbo AI Launch : रियलमीने नवीन गेमिंग फोन Realme Neo 7 Turbo AI लाँच करत मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री केली आहे. हा फोन 7200mAh च्या शक्तिशाली बॅटरीसह येतो जी 100W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. गेमिंग आणि हायपरफॉर्मन्सच्या चाहत्यांसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. सध्या हा मर्यादित AI एडिशन फोन चीनच्या मार्केटमध्ये चायना मोबाईलच्या सहकार्याने सादर करण्यात आला आहे ज्यामध्ये कस्टमाइझ्ड मँगो कार्ड क्लब इंटरफेस आणि प्रीलोडेड अॅप्स उपलब्ध आहेत..फीचर्स आणि परफॉर्मन्सRealme Neo 7 Turbo AI मध्ये 6.8 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे जो 144Hz रिफ्रेश रेटसह गेमिंग आणि स्क्रोलिंगचा अनुभव एकदम स्मूथ बनवतो. इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सरसह येणारा हा फोन MediaTek Dimensity 9400e प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. यात 16GB पर्यंत RAM आणि 512GB स्टोरेजचा पर्याय आहे. Android 15 वर आधारित Realme UI 6 वर चालणारा हा फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी आदर्श आहे..कॅमेरा आणि डिझाइनफोटोग्राफी प्रेमींसाठी या फोनमध्ये 50MP OIS मुख्य कॅमेरा, 8MP सेकेंडरी कॅमेरा आणि 16MP फ्रंट कॅमेरा आहे. IP69 रेटिंगमुळे हा फोन पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित आहे ज्यामुळे त्याची टिकाऊपणा आणखी वाढतो..किंमत आणि उपलब्धताहा फोन चार स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे: 12GB+256GB (24,672 रुपये), 12GB+512GB (30,843 रुपये), 16GB+256GB (28,374 रुपये) आणि 16GB+512GB (33,311 रुपये). सध्या हा फोन एकाच रंगात उपलब्ध आहे. Realme Neo 7 Turbo AI गेमिंग, बॅटरी लाइफ आणि फास्ट चार्जिंगच्या बाबतीत अप्रतिम परफॉर्मन्स देतो. हा फोन लवकरच भारतीय मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता आहे.FAQs What is the battery capacity of Realme Neo 7 Turbo AI?रियलमी निओ 7 टर्बो AI ची बॅटरी क्षमता किती आहे?रियलमी निओ 7 टर्बो AI मध्ये 7200mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे. Does the phone support fast charging?हा फोन फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो का?होय, हा फोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो.What is the processor used in Realme Neo 7 Turbo AI? रियलमी निओ 7 टर्बो AI मध्ये कोणता प्रोसेसर वापरला आहे?Answer: यात MediaTek Dimensity 9400e प्रोसेसर वापरला आहे.Is the Realme Neo 7 Turbo AI water and dust resistant?रियलमी निओ 7 टर्बो AI पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे का?होय, हा फोन IP69 रेटिंगसह पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे.What is the starting price of Realme Neo 7 Turbo AI in India?रियलमी निओ 7 टर्बो AI ची भारतातील सुरुवातीची किंमत किती आहे?याची सुरुवातीची किंमत अंदाजे ₹24,672 आहे..