Realme P4 : एकच झलक, सबसे अलग! रियलमीने भारतात लाँच केले P4 अन् P4 प्रो स्मार्टफोन्स, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त...

रियलमीने भारतात नवीन P4 सिरीजलाँच केली आहेया सिरीजमध्ये 2 स्मार्टफोन आहेत P4 आणि P4 Proया मोबाईलचे किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या.Realme New Mobile : रियलमीने भारतात नवीन P4 सिरीजलाँच केली आहे जी स्मार्टफोन बाजारात खळबळ माजवण्यास सज्ज आहे. या मालिकेत रियलमी P4 आणि P4 प्रो हे दोन ब्रँड स्मार्टफोन्स आहेत. दोन्ही फोनमध्ये 7000mAh ची दमदार बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह बायपास चार्जिंगची सुविधा आहे. किफायतशीर किंमतीसह प्रीमियम फीचर्समुळे हे फोन तरुणाईसह सर्व वयोगटांना आकर्षित करत आहेत..Realme P4 Pro8GB रॅम + 128GB स्टोरेज 24,999 रुपये8GB रॅम + 256GB स्टोरेज 26,999 रुपये12GB रॅम + 256GB स्टोरेज 28,999 रुपयेहा फोन बर्च वुड, डार्क ओक वुड आणि मिडनाईट आयव्ही रंगांमध्ये मिळेल. 27 ऑगस्टपासून दुपारी 12 वाजता विक्री सुरू होईल. ग्राहकांना निवडक बँक कार्ड्सवर 3000 रुपयांची सूट आणि 2000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस मिळेल..Realme P46GB रॅम + 128GB स्टोरेज: 18,499 रुपये8GB रॅम + 128GB स्टोरेज: 19,499 रुपये8GB रॅम + 256GB स्टोरेज: 21,499 रुपयेहा फोन स्टील ग्रे, इंजिन ब्लू आणि फोर्ज रेड रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. 20 ऑगस्टला सायंकाळी 6 ते 10 या वेळेत अर्ली बर्ड सेल आहे तर 25 ऑगस्टपासून नियमित विक्री सुरू होईल. यावर 2500 रुपयांची बँक सूट आणि 1000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस मिळेल..फीचर्सरियलमी P4 प्रो मध्ये 6.8 इंचांचा फुल HD+ AMOLED 4D कर्व्ह्ड डिस्प्ले आहे तर P4 मध्ये 6.77 इंचांचा AMOLED डिस्प्ले आहे. दोन्ही फोन 144Hz रिफ्रेश रेट आणि IP65/IP66 वॉटर, डस्ट रेझिस्टन्ससह येतात. P4 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आणि 50MP सोनी IMX896 कॅमेरा आहे तर P4 मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट आहे. रियलमी UI 6 (अँड्रॉइड 15 बेस) आणि 7000 sq mm AirFlow VC कूलिंग सिस्टम यामुळे हे फोन गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी बेस्ट आहेत. हे स्मार्टफोन रियलमी इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट आणि निवडक ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध असतील.FAQsWhat is the starting price of Realme P4 and P4 Pro in India?रियलमी P4 आणि P4 प्रो ची भारतातील सुरुवातीची किंमत काय आहे?रियलमी P4 ची किंमत 18,499 रुपयांपासून सुरू होते, तर P4 प्रो ची किंमत 24,999 रुपयांपासून सुरू आहे.What are the key specifications of the Realme P4 Pro?रियलमी P4 प्रो ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, 50MP कॅमेरा, 7000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे.When will the Realme P4 and P4 Pro be available for purchase?रियलमी P4 आणि P4 प्रो कधी खरेदीसाठी उपलब्ध होतील?P4 ची अर्ली बर्ड सेल 20 ऑगस्टला आणि नियमित विक्री 25 ऑगस्टपासून, तर P4 प्रो ची विक्री 27 ऑगस्टपासून सुरू होईल.What discounts are available on the Realme P4 series?रियलमी P4 मालिकेवर कोणत्या सवलती उपलब्ध आहेत?P4 वर 2,500 रुपये आणि P4 प्रो वर 3,000 रुपये बँक सूट, तसेच अनुक्रमे 1,000 आणि 2,000 रुपये एक्सचेंज बोनस मिळेल.Which processors power the Realme P4 and P4 Pro?रियलमी P4 आणि P4 प्रो मध्ये कोणते प्रोसेसर आहेत?P4 मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 आणि P4 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आहे.