Viral Video : ऑस्ट्रेलियात रक्तासारखे लालबुंद आकाश, जगभर विध्वंसाचा इशारा? व्हिडिओ व्हायरल; नेमकं घडलं काय, पाहा

Red Sky Australia Viral Video : ऑस्ट्रेलियात आकाश रक्तासारखे लाल झाले. २७ मार्चला पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील शार्क बे आणि पिल्बारा भागातले आकाश एकदम रक्तवर्णी झाले. लोकांना वाटले, कुठला तरी सिनेमा चालू आहे की काय.. पण ही कुठलीही फोटोशॉप किंवा फिल्टरची तरकत नव्हती. ही एक खरीखुरी भयंकर नैसर्गिक घटना होती..ट्रॉपिकल सायकलोन 'नरेल' या वादळाने हे सगळे घडवले. हे वादळ किनाऱ्याकडे येत असताना त्याच्या जोरदार वाऱ्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या कोरड्या माळरानातून लोहयुक्त (आयरन रिच) धूळ प्रचंड प्रमाणात उडवली. ही धूळ आकाशात तरंगत राहिली आणि सूर्यप्रकाशातून जाणाऱ्या प्रकाशाची रंगछटा पूर्ण बदलून टाकली..आकाश निळे का दिसते?सामान्यतः आकाश निळे का दिसते? कारण सूर्याच्या प्रकाशातील छोट्या-छोट्या निळ्या किरणांना हवेचे लहान अणू जास्त पसरवतात. पण जेव्हा मोठ्या धूलिकण येतात, तेव्हा वेगळी प्रक्रिया होते. याला 'मी स्कॅटरिंग' म्हणतात. .या धुळीत लोह ऑक्साईड (हेमॅटाइट) खूप असते, जे नैसर्गिकरित्या लाल रंग परावर्तित करते. त्यामुळे निळे-हिरवे किरण अडवले जातात आणि फक्त लाल किरणच पुढे येतात. त्यामुळे दिवसाही आकाश रक्तासारखे लाल दिसू लागले. मार्स ग्रहावर जसे आकाश दिसते, तसेच दृश्य इथे निर्माण झाले..वादळ 'नरेल' स्वतःही फारच वेगळे होते. इतिहासात फक्त तिसऱ्यांदाच असे वादळ तीन वेगवेगळ्या किनाऱ्यांवर धडकले. क्वीन्सलँडमधून सुरुवात करून नॉर्दर्न टेरिटरी ओलांडून ते पश्चिम ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्याजवळ पुन्हा जोरदार झाले. यावेळी ते कॅटेगरी ३-४ पर्यंत मजबूत होते. वारे १२५ किलोमीटर प्रति तासापेक्षा जास्त वेगाने वाहत होते आणि मुसळधार पाऊस पडला. पण या वादळापेक्षा त्याने उडवलेल्या लाल धुळीचे दृश्य जगभरात चर्चेत आले. सोशल मीडियावर लोकांनी 'अपोकॅलिप्टिक', 'सायफाय मूवीसारखे' असे शब्द वापरले..या घटनेचे पर्यावरणीय परिणामही महत्त्वाचे आहेत. अशी धूळवारे हवेची गुणवत्ता खूप खराब करतात, दृश्यमानता कमी करतात आणि वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरतात. याशिवाय समुद्रात ही लोहयुक्त धूळ पडल्याने समुद्री जीवसृष्टीवर परिणाम होतो. वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की, हवामान बदलामुळे वादळे अधिक तीव्र होत आहेत आणि खंडांतले भाग अधिक कोरडे होत आहेत. त्यामुळे अशी भयावह लाल आकाशाची घटना भविष्यात अधिक वेळा घडू शकते. सध्या ऑस्ट्रेलियातील लोक या अनोख्या अनुभवाबद्दल बोलत आहेत. एका बाजूला वादळाचे नुकसान, दुसऱ्या बाजूला निसर्गाने दाखवलेले हे अप्रतिम आणि थरारक दृश्य...