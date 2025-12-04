Redmi 15C 5G मोबाईल लॉन्च! 'या' तारखेपासून विक्री सुरू; 12 हजारात बेस्ट कॅमेरा अन् 6300 mAh मोठी बॅटरी, 50 हजारच्या फोनचे फीचर्स

शाओमीने 3 डिसेंबरला म्हणजे काल भारतीय बाजारात धमाकेदार बजेट 5G स्मार्टफोन लॉंच केला Redmi 15C 5G.. ओप्पोच्या नव्या फोनला टक्कर देण्यासाठी आलेला हा फोन खिशाला परवडणारा असून पॉवरफुल फीचर्सने भरलेला आहे. 11 डिसेंबरपासून हा फोन mi.com, अॅमेझॉन आणि ऑफलाइन दुकानात विक्रीला येणार आहे. (Redmi 15C Price).Redmi 15C ची किंमत आणि व्हेरिएंट4 GB + 128 GB → फक्त 12499 रुपये6 GB + 128 GB → 13999 रुपये8 GB + 128 GB → 15499 रुपयेरंगDusk Purple, Moonlight Blue आणि Midnight Black..Clothes Try On : आधी वापारा मग खरेदी करा हे कपडे! काय आहे Google ची नवी सुविधा? ज्याने दूर केलं मिडल क्लास फॅमिलीचं टेन्शन.खास गोष्टी काय?हा फोन MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेटवर चालतो, जो 6nm तंत्रज्ञानावर बनला आहे आणि 2.4 गीगाहर्ट्झ पर्यंत स्पीड देतो. 6.9 इंचाची मोठी HD+ स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटसह येते, ज्यामुळे गेमिंग आणि स्क्रोलिंग मजा येईल. ब्राइटनेस 810 निट्सपर्यंत जाते, त्यामुळे बाहेर उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते.कॅमेर्यात 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर आहे, जो छान फोटो काढतो. रात्रीच्या फोटोसाठी नाइट मोड आणि ऑटो नाइट मोडही आहे. पुढे 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 6000 mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी आणि 33W फास्ट चार्जिंगची सुविधा. शिवाय 10W रिव्हर्स चार्जिंगने दुसऱ्या फोनला चार्जही करू शकता..2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.इतर फीचर्स8 GB व्हेरिएंटला 16 GB पर्यंत व्हर्च्युअल रॅम1 TB पर्यंत मायक्रोएसडी स्लॉटIP64 वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टंटसाइड फिंगरप्रिंट सेन्सरHyperOS 2 + Android 152 वर्ष ऑपरेटिंग सिस्टम आणि 4 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.