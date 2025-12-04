विज्ञान-तंत्र

Redmi 15C 5G मोबाईल लॉन्च! 'या' तारखेपासून विक्री सुरू; 12 हजारात बेस्ट कॅमेरा अन् 6300 mAh मोठी बॅटरी, 50 हजारच्या फोनचे फीचर्स

Redmi 15C 5G स्मार्टफोन भारतात लॉन्च झाला आहे. किंमत फक्त 12499 पासून सुरू आहे. मोबाईलचे फीचर्स जाणून घ्या सविस्तर
Saisimran Ghashi
शाओमीने 3 डिसेंबरला म्हणजे काल भारतीय बाजारात धमाकेदार बजेट 5G स्मार्टफोन लॉंच केला Redmi 15C 5G.. ओप्पोच्या नव्या फोनला टक्कर देण्यासाठी आलेला हा फोन खिशाला परवडणारा असून पॉवरफुल फीचर्सने भरलेला आहे. 11 डिसेंबरपासून हा फोन mi.com, अ‍ॅमेझॉन आणि ऑफलाइन दुकानात विक्रीला येणार आहे. (Redmi 15C Price)

