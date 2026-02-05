भारतात पहिल्यांदाच Redmi Note 15 Pro+ अन् Redmi Note 15 Pro ची विक्री सुरू; सेलमध्ये बंपर डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर

स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खूप मोठी बातमी आहे. रेडमीने आपल्या नवीन Note 15 Pro आणि Note 15 Pro+ 5G मॉडेल्सचा पहिला सेल आज सुरू केला आहे. हे फोन आता कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि Amazon India वर खरेदी करता येत आहेत. गेल्या आठवड्यात लॉन्च झालेल्या या सीरिजने बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स देऊन सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..मोबाईलची किंमत किती?Redmi Note 15 Pro ची किंमत खूप आकर्षक आहे. 8GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हर्जन फक्त 29,999 रुपये आणि 8GB RAM + 256GB व्हर्जन 31,999 रुपयांत मिळतो. तर Redmi Note 15 Pro+ हा टॉप मॉडेल आहे. यात 8GB RAM + 256GB 37,999 रुपये, 12GB RAM + 256GB 39,999 रुपये आणि 12GB RAM + 512GB 43,999 रुपयांत उपलब्ध आहे..Earth : पृथ्वीच्या खाली आहे अदृश्य ढाल; जी सगळ्या संकटांपासून आपल्याला ठेवते दूर, नव्या संशोधनातून रहस्यमय खुलासा, पाहा सविस्तर.डिस्काउंट ऑफर्सखरेदी करताना खूप फायदे आहेत. HDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्डवर Note 15 Pro साठी 2,000 रुपये आणि Pro+ साठी 3000 रुपये सवलत मिळते. तसेच दोन्ही फोनवर नो कॉस्ट EMI पर्यायही उपलब्ध आहेत. म्हणजे हप्त्याने घेऊन लगेच नवीन फोन आणता येईल. खास फीचरया फोनची खासियत म्हणजे 6.83 इंचाचा मोठा 1.5K AMOLED डिस्प्ले. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि कमाल 3200 निट्स ब्राइटनेससह हा डिस्प्ले खूप ब्राईट आणि गुळगुळीत आहे. Corning Gorilla Glass Victus 2 ने संरक्षण दिले आहे म्हणजे स्क्रॅच आणि फॉल्सपासून सुरक्षित राहतो.Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.Note 15 Pro+ मध्ये Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर आहे जो सुपरफास्ट परफॉर्मन्स देतो. तर Note 15 Pro मध्ये MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट आहे. दोन्ही फोनमध्ये भरपूर RAM आणि स्टोरेज पर्याय आहेत, गेमिंग, व्हिडिओ एडिटिंग किंवा मल्टीटास्किंगसाठी बेस्ट आहे. या सीरिजने बजेटमध्ये फ्लॅगशिप लेव्हलचा अनुभव दिला आहे. सुंदर डिझाइन, जबरदस्त डिस्प्ले आणि पॉवरफुल प्रोसेसरसह हे फोन तरुणांसाठी परफेक्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.