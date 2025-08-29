Reliance AI: गुगल अन् 'मेटा'सोबत मिळून बनणार ‘रिलायन्स इंटेलिजन्स’, सर्वसामान्यांना असा मिळेल फायदा?

नवी दिल्ली: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे (RIL) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी शुक्रवारी ४८व्या वार्षिक सभेत भविष्याबद्दल एक मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले की, देशात एआय (AI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याचा फायदा प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गुगल आणि मेटासोबत मिळून पूर्णपणे वेगळी उपकंपनी ‘रिलायन्स इंटेलिजन्स’ (Reliance Intelligence) स्थापन केली जाईल. याचा उद्देश देशात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला प्रोत्साहन देण्यासोबतच रिलायन्स समूहाला दूरसंचार, रिटेल आणि ऊर्जा व्यवसायासोबत एक ‘डीप-टेक एंटरप्राइज’ बनवणे आहे..मुकेश अंबानी म्हणाले की, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी गुगल आणि फेसबुकची मूळ कंपनी मेटासोबत भागीदारी केली जाईल. यासाठी रिलायन्स दोन्ही कंपन्यांसोबत वेगवेगळे संयुक्त उद्योग (जॉइंट व्हेंचर) स्थापन करेल. गुगलसोबत मिळून क्लाउडवर काम करण्याची तयारी आहे, तर मेटासोबत भागीदारी करून देशात एआयला प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी एआयची पोहोच सोपी आणि सुलभ बनवणे आहे..गुगलसोबत काय आहे तयारीरिलायन्सने गुजरातमधील जामनगरमध्ये अत्याधुनिक क्लाउड सुविधा आणि संबंधित नेटवर्क पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) डिझाइन, निर्माण आणि संचालन करण्यासाठी गुगलसोबत हातमिळवणी केली आहे. या संयुक्त व्यवसायात गुगल क्लाउड आपले शक्तिशाली एआय हायपरकंप्यूटर (AI Hypercomputer) आणि एआय स्टॅक (AI Stack) वापरणार आहे, जे जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्स, डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म्स आणि एआय-आधारित ॲप्लिकेशन्स देईल. हा एआय-केंद्रित क्लाउड प्रदेश जिओच्या डिजिटल नेटवर्कला ताकद देईल, सुरक्षा वाढवेल आणि त्याच्या पायाभूत सुविधांना मजबूत करेल. तसेच, रिलायन्स रिटेलच्या इकोसिस्टमला अधिक चांगले बनवण्याचे, विश्वसनीयता वाढवण्याचे आणि सुरक्षा प्रदान करण्याचे कामही करेल. रिलायन्सच्या सर्व व्यवसायांना एआयचा वापर करून कार्यक्षमता सुधारण्यासही हा प्रकल्प मदत करेल..संयुक्त उद्यमाबद्दल सुंदर पिचाई काय म्हणालेगुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई म्हणाले, “आम्ही बऱ्याच काळापासून भारताच्या डिजिटल भविष्यात गुंतवणूक करत आहोत आणि रिलायन्स व जिओसोबतची आमची भागीदारी या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. गेल्या दशकात आमच्या एकत्र कामामुळे लाखो लोकांपर्यंत परवडणारे इंटरनेट पोहोचण्यास मदत झाली. आता आम्ही एआयसह पुढील मोठी झेप घेण्याची तयारी करत आहोत. ही फक्त सुरुवात आहे, आम्ही एकत्र मिळून भारताच्या एआय भविष्याची निर्मिती करण्यासाठी तयार आहोत.”.गुंड्याभाऊ हरपले ! ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे निधन; मराठी सिनेविश्वावर शोककळा.मेटालाही सोबत घेणार रिलायन्समुकेश अंबानी म्हणाले की, रिलायन्स समूह मेटासोबत एक समर्पित संयुक्त उद्योग स्थापन करणार आहे. याअंतर्गत मेटाचे ओपन सोर्स लामा मॉडेल (Llama Models) रिलायन्सच्या डिजिटल बॅकबोनशी जोडून भारतीय उद्योगांना आणि लहान व मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना (एसएमबी) परवडणाऱ्या किमतीत एंटरप्राइज-ग्रेड एआय दिले जाईल. हे व्यावसायिक संस्थांना विक्री आणि मार्केटिंग, माहिती तंत्रज्ञान विकास आणि संचालन, ग्राहक सेवा, वित्त आणि इतर एंटरप्राइज वर्कफ्लोची विस्तृत श्रेणी देईल. क्रॉस-फंक्शनल आणि उद्योगाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन याची रचना केली जाऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लामाची किंमत खूप कमी असेल. मेटासोबत स्थापन होणाऱ्या ‘एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) सोल्युशन्स’ मध्ये रिलायन्सचा हिस्सा ७०% आणि मेटाचा हिस्सा ३०% राहील. दोन्ही कंपन्या समान प्रमाणात ८५५ कोटी रुपये, म्हणजे सुमारे १० कोटी डॉलरची सुरुवातीची गुंतवणूक करतील..Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला एका दिवसाची मुदतवाढ, अटीशर्तींसह परवानगी.भागीदारीवर मार्क झुकरबर्ग काय म्हणाले?मेटाचे संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग म्हणाले, “भारतीय डेव्हलपर्स आणि उद्योगांपर्यंत ओपन सोर्स एआयची ताकद पोहोचवण्यासाठी रिलायन्ससोबतची भागीदारी अधिक मजबूत करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. या संयुक्त उद्यमाद्वारे, आम्ही मेटाच्या लामा मॉडेल्सचा वास्तविक जगात उपयोग करत आहोत आणि मेटाद्वारे आम्ही एंटरप्राइज क्षेत्रात आपलं योगदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत."'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.