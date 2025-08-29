विज्ञान-तंत्र

गुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई म्हणाले, “आम्ही बऱ्याच काळापासून भारताच्या डिजिटल भविष्यात गुंतवणूक करत आहोत आणि रिलायन्स व जिओसोबतची आमची भागीदारी या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
Reliance AI: गुगल अन् 'मेटा'सोबत मिळून बनणार ‘रिलायन्स इंटेलिजन्स’, सर्वसामान्यांना असा मिळेल फायदा?
नवी दिल्ली: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे (RIL) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी शुक्रवारी ४८व्या वार्षिक सभेत भविष्याबद्दल एक मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले की, देशात एआय (AI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याचा फायदा प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गुगल आणि मेटासोबत मिळून पूर्णपणे वेगळी उपकंपनी ‘रिलायन्स इंटेलिजन्स’ (Reliance Intelligence) स्थापन केली जाईल. याचा उद्देश देशात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला प्रोत्साहन देण्यासोबतच रिलायन्स समूहाला दूरसंचार, रिटेल आणि ऊर्जा व्यवसायासोबत एक ‘डीप-टेक एंटरप्राइज’ बनवणे आहे.

